Dos meses antes de que inicie la temporada de lluvias en el Perú, distintas regiones del país han experimentado esta semana precipitaciones y temperaturas poco usuales. ¿Es la antesala a algo peor?

El Comercio conversó esta semana con Gino Passalacqua, doctor en oceanografía y especialista en ciencias del clima y meteorología, sobre lo que se espera para el país. El pronóstico es poco alentador ante un océano Pacífico que sigue aumentando su temperatura superficial.

Mientras la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) mantiene la “Alerta de El Niño costero” con un 51% de probabilidad de que sea moderado y 35% fuerte, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.UU. (NOAA, en inglés) habla de entre 75% y 80% de probabilidad de soportar un Niño “global” de intensidad fuerte. Eso debido a que en setiembre la temperatura superficial del mar estuvo nuevamente por encima del promedio con 1.5°C más en el sector Niño 3.4 y 2.6°C en el Niño1+2, más cercana a Perú.

Anomalías en sector Niño 1+2, según la NOAA

Mes NOAA: Anomalías de TSM en región Niño 1+2 NOAA: Anomalías de TSM en región Niño 3.4 Setiembre 2.82°C 1.53°C Agosto 3.30°C 1.30°C Julio 3.21°C 1.07°C Junio 2.63°C 0.88°C Mayo 2.02°C 0.47°C Abril 2.45°C 0.19°C Marzo 1.52°C -0.01°C Febrero 0.71°C -0.44°C Enero -0.24°C -0.69°C

– ¿Por qué está lloviendo con tanta intensidad en Chicalyo o la sierra de Lima? ¿nos estamos adelantando a la temporada?

En la sierra de la costa norteña suele llover en esta temporada, pero debido al evento El Niño y un poco a la influencia del calentamiento global este año ha empezado a llover por encima de lo normal esta temporada.

– ¿Qué factores nos indican que podríamos tener un Niño de magnitud importante?

Todos los modelos de predicción internacionales indican una magnitud considerable para el Pacífico central, zona Niño 3.4. Para las costas de Latinoamérica, las intensidades son variables y están basadas en las anomalías de temperatura en las zonas Niño 3.4 y Niño 1+2. Pero esas anomalías de 2°C o 3°C de temperatura no necesariamente reflejan los impactos que sentimos. Esto porque la temperatura promedio del planeta ha aumentado considerablemente si lo comparamos con El Niño 1982/1983 y 1997/1998 debido al calentamiento global. Eso hace que la atmósfera tenga una mayor capacidad de retener humedad y se facilitan las condiciones principales para tener precipitaciones extremas y el calentamiento de esa zona. Para setiembre, el agua total de la columna atmosférica estaba por encima de lo normal en el 76% de todo el planeta.

Además… El Niño y las regiones del Océano Pacífico Para fines de análisis de el Fenómeno El Niño, la franja ecuatorial del Océano Pacífico se ha sectorizado en cuatro cuadrantes. La Administración Nacional para el Océano y la Atmósfera de los Estados Unidos de Norteamérica (NOAA) utiliza el Índice Oceánico El Niño (ONI, por sus siglas en inglés) que evalúa las anomalías de la temperatura superficial del mar medidas en el Pacífico tropical en la Región El Niño 3.4. Mientras que el cuadrante Niño 1+2 es el que se ubica cerca de la costa peruana.

– Para algunos tomadores de decisiones, 2°C o 3°C en la temperatura superficial del mar no es mucho. En marzo pasado, la parte costera tuvo 6°C de incremento

El Índice Costero El Niño (ICEN), que maneja Enfen, por el cual se declara si estamos en evento El Niño, está basado en el promedio de anomalías de temperatura en la zona Niño 1+2 y no captura el calentamiento en la costa pegada al Perú [donde se registraron los 6°C] y es la que tiene un efecto considerable sobre la temperatura del aire ya que facilita la convección para lluvias fuertes. Imarpe muestra muy claro que el calentamiento en marzo y abril del año fue muy pegado a la costa del Perú. La zona Niño 1+2 no cubre eso.





– ¿Por qué el ICEN debería actualizarse?

La metodología está basada en la zona Niño 3.4 donde los procesos atmosféricos toman varios meses en desarrollarse. En cambio, El Niño Costero pasa de condición neutro o frío a 4°C o 5°C de anomalía en cuestión de semanas. Este índice no permite capturar ese rápido desarrollo de El Niño Costero. Se tiene que hacer un cambio para que se tenga una respuesta más rápida. Por el diseño de la métrica actual tiene que haber tres valores consecutivos en un promedio de tres meses de una anomalía de 0.4. Eso es más o menos seis meses y El Niño Costero en 3 meses ya te pasó por encima.

No estoy de acuerdo con que el Enfen le siga llamando Niño Costero cuando los procesos dinámicos son diferentes a los procesos del Niño global, que tiene efectos a nivel de todo el planeta.

– ¿Cuáles son los efectos del Niño global?

El Niño Costero tiene una influencia principalmente en la región norte y costera del país debido a que las anomalías se dan muy concentradas en la costa. En cambio, El Niño oceánico o global cambia los patrones de circulación atmosféricos de mediana escala y eso tiene influencia en los patrones de lluvias en Latinoamérica, Centroamérica, Norteamérica, Australia e Indonesia. Las consecuencias en el Perú pueden ser precipitaciones en la zona norte costera y sierra norte y sequías en la sierra sur.

– Es lo que ya se ha vivido también en el verano pasado

Las evidencias están ahí. El lago Titicaca está por debajo de sui nivel para esta epoca del año, estamos en una sequía, eso no te produce El Niño Costero.

– ¿Cómo influye el cambio climático? En los últimos meses se han registrado valores de temperatura récord en todo el mundo. Agosto fue el mes más cálido desde que se tiene registro.

No solo agosto. Según la Universidad de Berkeley, la zona de Latinoamérica, para el promedio de temperatura junio a agosto, ha tenido la temperatura más alta desde 1850. Este año el calentamiento global se ha manifestado con eventos extremos que se predecian hace varios años. Se ha manifestado fuertemente en varias zonas del planeta: Grecia, África, Estados Unidos. El calentamiento global es ahora.

Los efectos en El Niño es que, al tener temperaturas mucho más altas, la atmósfera puede tener mayor cantidad de humedad (agua) y se dan las condiciones que facilitarían las precipitaciones. Hasta antes del 2017, el único evento costero extremo que se tenía registro era de 1925 y ahora en menos de cinco años hemos tenido dos con patrines de dinámica casi iguales.

– ¿Qué tan probable es que se repitan ciclones como Yaku?

El calentamiento global facilitaría las condiciones para que depresiones tropicales como el mal llamado ciclón Yaku se puedan repetir más facilmente. Las condiciones para que se desarrolle otra depresion tropical van a estar más disponibles.

– Si tenemos toda esta información por qué parece que siempre estamos tarde respecto a prevención ¿No contamos con la tecnología suficiente o hay otras razones?

Los desastres no son naturales, son creados por el hombre porque la vulnerabilidad las crea el hombre. Debido al cambio climático los eventos se han vuelto más extremos y frecuentes. La tecnología está disponible, la información y capacidad técnica existe en el Perú, lo que falta es voluntad política y de gestión para invertir en prevención en lugar de invertir en reconstrucción. En 1985, María Rostworowski decía que las ciudades no se pueden construir para 10 años sino para cientos de años. En el Perú no existe la mentalidad a largo plazo más allá del ciclo político. no hay una inversión seria para crear prevención ante eventos de El Niño.

ESCUCHA LA ENTREVISTA CON GINO PASSALACQUA COMPLETA EN ESTE ENLACE