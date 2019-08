Trujillo: ¿quién era la joven modelo asesinada en la urbanización El Golf?

El asesinato de la joven modelo Karina Marsella Copia Pérez, de 24 años, ha conmocionado al mundo del modelaje en Trujillo, La Libertad. Los restos de la también anfitriona fueron enterrados la tarde de este miércoles en su natal Jaén (Cajamarca), tres días después de haber sido asfixiada y degollada por el vigilante Ronald Alfredo Vera Alfaro, de 37 años, en una vivienda ubicada en la urbanización El Golf, en el distrito trujillano de Víctor Larco Herrera.

► Trujillo: vigilante admitió haber asfixiado y degollado a joven modelo



Gianina Jiménez, amiga de Karina Copia en la Universidad Privada del Norte (UPN), donde estudiaron Administración y Negocios Internacionales, contó a El Comercio que Karina era “una chica súper alegre, muy sociable, activa, amable”. “No tenía problemas con nadie. Era una gran persona, una mujer que luchaba por sus sueños”, recordó.

“Karina provenía de una familia humilde, pero logró ser profesional y otro de sus sueños era ser modelo, y lo consiguió a base de mucho esfuerzo”, añadió Gianina, conmocionada aún por la trágica muerte que encontró la guapa modelo.

Según su círculo más cercano, Karina viajó a Jaén recién y regresó a Trujillo para seguir trabajando como modelo y anfitriona. Sus padres no quisieron que regresara, pero ella insistió y volvió. “Era como mi hermana, un ángel para mí”, comentó Katia, con quien compartió sus últimos días de vida. Entre lágrimas, Katia se disculpó y no pudo hablar más.

Karina tenía también un corazón solidario. Además de participar de la Teletón, era voluntaria en Ponle Corazón, colecta de la Fundación Peruana de Cáncer, y en Trujillanos de Corazón, grupo cuyo fin es desarrollar actividades en beneficio de niños, adultos mayores, internos del penal El Milagro y otras personas necesitadas.

“Era también una chica tímida, pero eso no le impedía ayudar al prójimo ni salir adelante. Durante el último año estuvo unos cuatro meses en Jaén; sin embargo, regresó a Trujillo porque tenía más oportunidades aquí. No solo era modelo o anfitriona, también se desempeñaba como administradora. Si salía, siempre lo hacía con su círculo más cercano. No tomaba ni andaba sola, y confiaba mucho en las personas”, evocó Lesly Alfaro, amiga de Karina Copia durante más de tres años.

De acuerdo con la policía, Karina fue asesinada el último domingo en una lujosa vivienda signada con el número 838 de la avenida El Golf, de propiedad de Juan José Córdova Zavala, ex alcalde de los distritos de Víctor Larco Herrera (Trujillo) y Tembladera (Cajamarca). El vigilante confesó que la mató tras ser descubierto que había sustraído S/ 2.300 de la habitación de los dueños del inmueble.

La joven cuidaba la residencia del ex burgomaestre a pedido de la familia, pues según fuentes muy cercanas a ella, era “muy amiga” de Jéssica Córdova, hija de la ex autoridad edil y también modelo.