Una mujer de 28 años fue intervenida por la Policía al interior de un bar ubicado en la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque, en momentos en que se encontraba dormida al lado de una de las mesas del negocio.

El hecho no habría pasado a mayores si no fuera porque la mujer, cuya identidad no fue proporcionada, tenía a sus dos menores hijos, de cinco años y cinco meses de nacido, dentro de una tina.

De acuerdo con Buenos Días Perú, los agentes llegaron al lugar gracias a la información reservada que una persona testigo de la escena brindó en la comisaría del sector.

La mujer fue trasladada a la dependencia policial y será investigada por el presunto delito de exposición al peligro de personas dependientes.

Mientras duran las investigaciones, los dos menores quedarían a cargo de la abuela materna de forma provisional.