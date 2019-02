Lluvias en el Perú: continúa la campaña solidaria para recolectar ayuda

La campaña solidaria impulsada por el Ministerio de Defensa (Mindef), el Grupo El Comercio, América TV y Canal N ha recaudado alrededor de 20 toneladas de ayuda que será trasladada a los damnificados por huaicos y desbordes en el norte y sur del país.



El coronel del Ejército Elías Sosa manifestó que la ayuda recolectada consiste en agua, víveres no perecibles y prendas.

“Estamos unidos en esta cruzada para llevar ayuda a nuestros hermanos del sur y norte. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena para apoyar a quienes más necesitan”, comentó en Canal N.

La ayuda será enviada a Piura este miércoles a las 4:00 horas, y jueves se efectuará el despacho a Moquegua a las 6:00 horas.

El coronel Elías Sosa invocó a la ciudadanía a dejar más víveres para continuar apoyando a las familias damnificadas por los huaicos. “Lo que necesitamos es agua, víveres secos no perecibles, prendas de abrigo para el sur y de verano para los del norte”, enfatizó.

Cabe recordar que la campaña tiene difusión a través de las redes sociales, en las que se pueden emplear los hashtags #JuntémonosParaAyudar y #ElPerúTeNecesita. Los puntos de acopio se mantiene hasta este viernes 1 de marzo.

Puntos de acopio de donaciones



1. El Grupo El Comercio recibe donaciones de frazadas, alimentos no perecibles o agua embotellada en los siguientes puntos:

- Planta Pando (calle Paracas 532, Pueblo Libre)

Horario: de 9 a.m a 6 p.m.

- Puntos de distribución de Publimetro (Aquí el enlace para conocer todas las direcciones)

Horario: de 7a.m. a 10 a.m.

2. Sede Canal América Noticias (Jirón Montero Rosas 1099, Santa Beatriz. Jesús María)

Horario: Las 24 horas del día.

Todo lo recaudado será trasladado a las diversas zonas afectadas con apoyo el Ministerio de Defensa.

La ayuda recolectada consiste en agua, víveres no perecibles y prendas. (Foto: Captura/Canal N)



Otros puntos para realizar donativos



1. Cáritas, organización de la Iglesia Católica, acopia alimentos no perecibles, artículos de limpieza y aseo personal, así como frazadas (Calle Omicrón 492 - Parque Internacional de Industria y Comercio, Callao)

Horario es de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

2. Sede de RPP (Paseo de la República 3866 - San Isidro) También reciben donativos.

3. ONG Juguete pendiente recibe donaciones de dinero para ayudar a damnificados de Tacna, Moquegua y Arequipa. Los interesados pueden depositar a BCP Cuenta Corriente en Soles: 1932411148029CCI: 002 19300241114802919

SWIFT: BCPLPEPL

Razón Social: Juguete Pendiente

RUC: 20601904901

4. Instituto Peruano del Deporte (Puerta 30 del Estadio Nacional, explanada sur - calle Madre de Dios 463, ingreso peatonal, frente al Paseo del Parque de las Aguas en el Cercado de Lima.) Reciben agua, alimentos no perecibles, también frazadas y colchas.

Horario: Lunes a viernes desde las 9:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 18:00 horas y los sábados de 9:00 a 13:00 horas.

5. En Tacna, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y la Prefectura iniciaron una campaña para recibir donaciones de ropa, agua y alimentos no perecibles. Los puntos de acopio son: Plaza Zela en el Cercado de Tacna y la Plaza Pérez Gamboa en el distrito de Gregorio Albarracín.