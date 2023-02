El Comercio se comunicó con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), el cual atribuyó, como hipótesis principal, a un motivo sanitario.

Expertos consultados por este Diario arrojan teorías que coinciden con esta entidad estatal. Carlos Calvo Mac, médico veterinario zootecnista de la ONG Conservación y magíster en Ciencias del Mar, señaló ante El Comercio tres posibles escenarios.

Bruno Monteferri precisó que lo importante es que las municipalidades tengan los equipos necesarios para poder cumplir con los protocolos de bioseguridad para el traslado de los animales fallecidos. César Bueno @photo.gec

“El primero es virus de influenza aviar, debido al brote actual y los estudios en otros pinnipedos (focas) en otras partes del mundo. El segundo sería un morbolivirus, donde uno de ellos podría ser el distemper canino, el cual puede ser transmitido por perros a lobos marinos. Esto sucede cuando hay presencia de estos en puertos, playas, localidades costeras y no se tiene una adecuada tenencia responsable (como que salgan solo con correas, recoger las heces, mantener las vacunas al día, etc). El tercero sería una biotoxina, producida por una flotación algal nociva, hay algunas de estas “micro algas” que podrían causar signos nerviosos”, explicó el especialista.

En caso de que la influenza aviar sea la razón, Bruno Monteferri, Director de Conservamos por la Naturaleza, añadió a El Comercio que habría que tener mucho cuidado. “Si es que se confirmase que la gripe se pasó de un ave a un mamífero, es decir, a un lobo marino, entonces luego sería más fácil que se transmita de un mamífero a otro, como sería de los lobos a los seres humanos”, explicó.

Especialista insisten en no acercarse ni alimentar a los lobos marinos por más que uno quiera ayudar.

Una cuarta conjetura que mencionó Monteferri, que expuso en redes sociales, es la de los oleajes anómalos, pero se considera que esta no es científicamente probada. Si fuera así, indicó, solo estarían varadas las crías de lobos marinos que, por su tamaño pequeño, son más vulnerables a estas corrientes. Sin embargo, los lobos marinos hallados son de edad adulta.

Según Calvo, los principales síntomas en estos animales hallados vivos en la arena son: “letargo, signos nerviosos, respiratorios y abortos”, indicó.

Los lobos marinos varados en la orilla se encontraron normalmente en Asia (con más del 50% en Sarapampa), Santa María del Mar, Cerro Azul, Pucusana, y también en Chorrillos. Foto: César Bueno @photo.gec

Aún se desconoce la razón oficial por la cual una gran cantidad de lobos están falleciendo en la costa peruana. Foto: César Bueno @photo.gec

Joanna Alfaro, directora de la organización sin fines de lucro ProDelphinus, especificó que aún no se han determinado las causas por las cuales los lobos de mar están muriendo en conjunto. Sin embargo, sí mencionó la existencia de otras razones ajenas al tema sanitario.

“En ocasiones el lobo de mar puede morir ahogado en la red de pesca al entrar a comer. Las corrientes suelen arrastrar a los lobos a la orilla, podría ser una enfermedad o también podrían morir de forma natural, pero solo se sabrá hasta que se realice una necropsia”, determinó.

Se recogen aves y lobos marinos fallecidos en las orillas de las playas del sur con el traje de bioseguridad requerido. Foto: César Bueno @photo.gec

Recomendación: no acercarse

La primera pauta que acentúan tanto el Serfor, como Alfaro y Monteferri, al encontrarse con un lobo marino en la orilla, es no acercarse ni alimentarlos por más que uno quiera ayudar. No obstante, lo correcto es llamar al Serfor para que se encarguen del animal (947588269). La entidad, además, exhorta a la población a no meter a los lobos de vuelta al mar, ya que eso los puede estresar y finalmente ocasionar que terminen varados en otra playa cercana.

Luego de que uno se comunique con la autoridad, esta seguirá el protocolo correcto: “Recibir las alertas en Alerta Serfor, programar una visita, verificar y dependiendo el estado del animal, proceder a recogerlo o enterrarlo”, comunicó.

Por su parte, Monteferri precisó que lo importante es que las municipalidades tengan los equipos necesarios para poder cumplir con los protocolos de bioseguridad para el traslado del animal. “Deben tener los trajes adecuados como los que vimos en el Covid-19. A los lobos (fallecidos) hay que incinerarlos o hacer huecos muy profundos para enterrarlos”, detalló.

De acuerdo con el Serfor, las zonas en las que se ha encontrado la presencia de lobos de mar perecidos son las playas cercanas a Asia, con más del 50% en Sarapampa, Santa María del Mar, Cerro Azul, Pucusana, y también en Chorrillos.