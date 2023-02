El alcalde de Miraflores, Carlos Canales, declaró hoy en reorganización administrativa a la municipalidad del distrito por 120 días con el objetivo de implementar mecanismos de control en todas las áreas orgánicas, racionalizar el personal y potenciar el sistema municipal.

El burgomaestre enfatizó que se viene implementando mecanismos de control interno en todas las áreas orgánicas para trabajar con transparencia, debido a que el Órgano de Control Institucional (OCI) detectó la ausencia de ese tipo de sistemas.

“Desde el primer día, la Contraloría General de la República ha tenido una intervención administrativa con la gestión anterior encontrando una serie de falencias y eso ha generado un proceso que está en investigación”, dijo durante la presentación del balance por sus 30 días de gestión municipal.

Canales también indicó que la gestión anterior nunca le entregó los cargos de las diferentes áreas y que solo dejaron en la subgerencia de recursos humanos una cantidad de cajas en las cuales se daba cuenta que esa era la transferencia.

Al respecto, mencionó que la Contraloría General de la República ha generado una serie de procedimientos administrativos, que señalan que la gestión anterior no entregó el estatus de los sistemas administrativos de la municipalidad.

“Ya se les ha iniciado un proceso administrativo a los responsables de esta falta de transferencia y se les ha cursado la carta notarial respectiva”, aseguró el alcalde. Asimismo, señaló que han entrado a racionalizar el personal porque tienen una municipalidad poblada en diversas áreas o en temas administrativos.

“Esto se va a dar en forma continua para reducir el gasto edil. No podemos tener el 92 % de nuestro presupuesto en gasto corriente y solo el 8 % en inversión pública”, sostuvo.

Seguridad ciudadana

Agregó que uno de los servicios afectados con gran impacto es el de seguridad ciudadana, que heredó con serias deficiencias en número de personal y unidades motorizadas en estado de abandono. Por ello, anunció, que se ha iniciado un proceso para la contratación de 150 serenos más, así como la repotenciación del parque automotor del serenazgo.

Otros servicios, como la panadería y comedor municipal, también fueron suspendidos por constituir un grave riesgo para la salud y vida de los vecinos. Los informes técnicos presentados por las áreas especializadas indican que estas no cuentan con licencia de funcionamiento, no poseen certificado de Defensa Civil ni pólizas de seguro, y sus instalaciones no presentan condiciones de salubridad y seguridad.

Ambos servicios están pasando por un proceso de acondicionamiento, que incluye el levantamiento de las observaciones técnicas para que la Municipalidad de Miraflores pueda volver a dar el servicio de panadería en un plazo de 30 días y el comedor vuelva a operar en 45 días.