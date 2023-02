La Policía frustró el asalto a un agente bancario en las inmediaciones de la avenida Chuquitanta en el distrito de San Martín de Porres. Producto del operativo se capturó a dos delincuentes de nacionalidad venezolana.

Los dos malhechores, identificados como José Luis Nava Rodríguez (24) y Juan Carlos Ramos García (22), estaban armados y pertenecen a la banda ‘Los Malditos del Norte’.

“Han venido a pedirme efectivo, dinero. Yo no les he querido dar. Me apuntaron con un arma. Han salido, han regresado con piedras y me reventaron la luna”, dijo el dueño del local.

A balazos frustran asalto a agente bancario

Fue en ese momento que detectives de la Depincri de los Olivos capturaron a los extranjeros. Uno de ellos fue reducido de inmediato, mientras el otro escapó, pero no por mucho tiempo. A pocas cuadras del lugar, también fue reducido.

Estos sujetos serán denunciados por robo agravado en banda criminal.