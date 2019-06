Loreto: se frustra reunión entre PCM y comunidades indígenas

La reunión pactada para este jueves en la ciudad de San Lorenzo, distrito de Barranca, provincia de Datem del Marañón, en la región Loreto, no pudo concretarse debido a que las comunidades esperaban la presencia del presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar.

De acuerdo con los representantes indígenas, el jefe de la PCM se comprometió en abril a viajar a la zona en esta fecha y participar, en la reunión entre las 54 federaciones indígenas de las cuencas amazónicas, que pertenecen a los pueblos afectados por la actividad petrolera y una comisión de la PCM.

Los representantes indígenas esperaron por más de dos horas la llegada de Salvador del Solar en la institución educativa “Arsenio Santillán”, donde estuvieron presentes Marco Ortiz, asesor del Viceministerio de Gobernanza Territorial; José Florez Flores, secretario de Gestión Social y Diálogo de la PCM y Ciro Zavaleta, director ejecutivo del Programa Nacional de Saneamiento Rural del Ministerio de Vivienda.

Los funcionarios del gobierno, explicaron que existe un equipo técnico integrado por viceministros para iniciar la reunión de concertación. Sin embargo, esto fue rechazado por los indígenas.

En un comunicado, la PCM sostuvo que no hubo una coordinación sobre el lugar de la reunión con el Ejecutivo y que los representantes indígenas realizaron una cita alterna. Por ello, pese a que los funcionarios llegaron hasta San Lorenzo, no pudieron reunirse con los indígenas. No hubo una precisión sobre la presencia del primer ministro.

Esta cita responde a unja reunión técnica de la PCM con representantes de las cinco cuencas en la cual se iban a evaluar los avances de la comisión, en el cumplimiento de monitoreo y cumplimiento de compromisos para las comunidades nativas de las provincias de Loreto, Datem del Marañón y Requena en Loreto.

-¿De qué trata la mesa de diálogo?-



Las federaciones indígenas que son parte de los pueblos afectados por la actividad petrolera informaron que en la mesa de diálogo se iban a abordar los siguientes temas:

1) Agenda de hidrocarburos.

2) Plan post petróleo con fondos para el circuito petrolero con S/10.000 millones.

3) Proyectos priorizados 2019 - salud, educación y saneamiento básico, debido al acta de compromiso firmado el pasado 25 de mayo en Iquitos y, posteriormente, la publicación de la Resolución Ministerial Nº 205- 2019 - PCM el pasado 5 de junio de este año.

El documento fue firmado por el presidente del Consejo de Ministros para resolver con la formulación y conformación del Grupo de trabajo de la "Comisión de monitoreo y cumplimiento de compromisos para las comunidades nativas de las provincias Datem del Marañón, Loreto y Requena, del departamento de Loreto".

"Nosotros no vamos a caer nuevamente en actas o documentos firmados. Los señores de la avanzada de PCM se pueden retirar tranquilamente y avisar al premier Salvador Del Solar que lo estamos esperando acá en San Lorenzo para debatir el futuro de la actividad petrolera en beneficio de los pueblos que han sido afectados por 50 años de la actividad petrolera", dijo Daniel Saboya, presidente de FEPIAURC.

Aseguraron que la PCM rompió el diálogo debido a la falta de compromiso de Del Solar, y dieron un plazo de 24 horas para volver a instalar la mesa de trabajo.

"La PCM no ha cumplido con el acuerdo de debatir el futuro de la actividad petrolera en Loreto. Nosotros hemos brindado la seguridad, y hemos reafirmado nuestro compromiso del orden, respeto y, sobre todo, garantizar un diálogo abierto sin violencia”, dijo José Fachin, asesor indígena.

Por su parte, José Miguel Florez Flores, secretario de Gestión Social y Diálogo de la PCM, aseguró que la reunión técnica con el grupo llamado antiguamente “Cinco cuencas”, funcionarios de distintos sectores acompañados de ministros.

"Se había hecho la convocatoria para un lugar en específico donde convocaron a más de 500 personas, pero nosotros esperábamos alrededor de 50 dirigentes, como habíamos acordado. Nosotros habíamos estado presentes", dijo Florez.

"El Ejecutivo ha estado presente en el lugar con una comitiva de más de 25 funcionarios. Mantenemos abiertos los canales de diálogo y seguimos comprometidos para trabajar por una mejor calidad de vida de la gente de la Amazonía. Se busca llegar a acuerdos con las comunidades. El rol con los gobiernos locales es fundamental", agregó Florez.

"Convocamos a que las comunidades no tomen medidas de fuerzas. Condenamos acciones que no nos permitan trabajar en lo que debemos. Necesitamos controlar la contaminación y remediar la afectación, además, poder investigar los orígenes del derrame”, sostuvo.

Finalmente, las federaciones indígenas aseguraron que al romper el diálogo, ellos tomarán la decisión en un plazo corto entre pueblos afectados a tomar medidas radicales, como protestar y tomar los lotes petroleros.

