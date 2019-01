Loreto: se han registrado 15 casos de dengue hemorrágico en Saramuro

En la localidad de Saramuro, ubicada en el distrito de Urarinas, región Loreto, se han reportado hasta el momento 15 casos de dengue hemorrágico, cifra que va en aumento. Esta situación se agrava debido a que no se brinda una atención médica especializada, hay déficit de medicamentos y no fumigan la zona desde hace un año aproximadamente.

Tatger Trujillo, quien viven en Saramuro, precisó que existen 15 personas con dengue hemorrágico y que el centro de salud de Saramuro ha colapsado porque no se da abasto para atender a estos pacientes.

“El centro de salud no se da abasto con los pacientes, a esto se suma la falta de energía eléctrica y de medicamentos para combatir la enfermedad endémica. Hace dos días nos hemos reunido con las autoridades para dar a conocer la problemática en la Dirección Regional de Salud (Diresa) , sin embargo, no hemos recibido alguna respuesta para atender esta emergencia. No contamos con médicos especialistas y los casos van en aumento. No hay fumigación en la zona”, detalló.

Por su parte, el apu Marcos Tamani señaló que han alertado a las autoridades respecto al peligro inminente de lluvias y sobre el incremento de las enfermedades endémicas.

“Hasta el momento no hemos recibido una respuesta. Lo que necesitamos es que los pacientes sean atendidos y evacuados, después que fumiguen todo Saramuro para combatir a los zancudo. También que deriven un médico a la zona. Además, estamos sin energía eléctrica hace una semana, varios medicamentos se malograron porque no funciona la cadena de frío”, dijo Marcos Tamani.

La Diresa indicó que enviará una brigada de salud hasta el sector, la cual partirá de la ciudad de Nauta para atender a los pacientes y realizar un diagnóstico.

