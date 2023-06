El suboficial ST3 PNP Alex Sánchez Saavedra fue asesinado de dos tiros en la cabeza y uno en el pecho, en la entrada de la “U” del kilómetro 108, el pasado 9 de junio. Su cuerpo fue abandonado al borde de la vía interoceánica, en la zona de minería ilegal de la Pampa, distrito de Inambari, provincia de Tambopata, de la región de Madre de Dios. Precisamente la zona del hallazgo es clave para desenmarañar un crimen que ha impactado en la ciudad.

Pobladores de la zona de minería ilegal de la Pampa dieron aviso a la base EP del kilómetro 108, sobre el hallazgo de un cadáver de sexo masculino al costado de la vía interoceánica, “al parecer es un policía” dijeron. Cuando el personal policial de operaciones especiales de la base Eco Charly llegó al lugar, pudo constatar que se trataba del ST3 Alex Sánchez Saavedra.

¿Quién era Alex Sánchez Saavedra?

El suboficial ST3 Alex Sánchez Saavedra pertenecía a la Dirección del medioambiente y se encontraba en comisión de servicios, en apoyo a la Dirección de medio ambiente en la lucha de las interdicciones contra la minería ilegal.

Sánchez Saavedra habría salido de la base al promediar la medianoche, supuestamente con dirección a una tienda de abarrotes a realizar compras. Pero no retornó a su base. Según el cuaderno de entradas y salidas de la base registra su salida, pero no su regreso. Sin embargo, el personal de guardia habría manifestado que no lo vio salir.

Fuentes de la Pampa consultadas por este medio, dijeron que la noche anterior a su hallazgo, se presentó el grupo de cumbia Armonía 10 en el centro recreacional el Bosque ubicado en el kilómetro 108, un local donde constantemente se presentan artistas nacionales. El evento habría estado organizado por la seguridad de los mineros ilegales de la Pampa, conocidos como los “Guardianes de la trocha”. Sánchez Saavedra acompañado de otro suboficial (del cual se desconoce su identidad) habrían ingresado al local de baile, donde se habrían tomando fotos a los presentes (a los miembros de la seguridad). Este hecho fue advertido por la seguridad de los mineros ilegales de la Pampa.

Según se conoció, la seguridad de los mineros, uno de ellos apodado “el Chili” corrió a los dos policías del lugar del baile, con arma en mano. Cuando salieron a la vía interoceánica Sánchez fue alcanzado con dos disparos en la cabeza. El otro policía habría logrado escapar de la zona. Alias el Chili habría sido el autor de los disparos.

¿Quiénes son los “Guardianes de la trocha”?

Yvan Fernández Pérez 40 años, alias “Tony”, junto a familiares como Jhon Fernández Pérez 32 años, alias “El coco”, Edison Fernández Pérez 28 años, (a) “Chili”, Brayan Fernández Pérez 26 años e Iván Fernández Pérez 30 años (a), “el charapa”, dan seguridad de los mineros ilegales de la Pampa. A ellos se les conoce como “Los Guardianes de la trocha”. Provienen del distrito de Campanilla, provincia de Mariscal Cáceres región de San Martin. Ellos cobrarían cupos a los mineros de la Pampa, a los comerciantes y por los servicios que sostienen a la minería. Y desde el 2020 también operan junto a los mineros ilegales en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. Un negocio ilegal que puede superar los 6 millones de soles mensuales de ingresos (si se calculan la cantidad de los comercios, servicios que asisten a la minería ilegal y la cantidad de motores con la que operan)

Cuando la policía interdicta la minería ilegal en la zona de la Pampa, también afecta a los motores de Tony y de la seguridad. La seguridad tendría motores operando minería ilegal en la zona de Mangote, que actualmente es el centro de la minería ilegal en la zona de la Pampa, según los reportes de los operativos policiales.

Fuentes de la Pampa, dicen que el motivo del asesinato del efectivo suboficial Sánchez Saavedra, es porque no les dejan operar minería ilegal, ni cobrar cupos a los mineros ilegales, comercios y servicios de la Pampa.

Jhon Fernández Pérez (a) “El Coco” fue capturado el 25 de abril por el asesinato del defensor ambiental Juan Julio Fernández Hanco, asesinado en el domingo 20 de marzo del 2022 en su domicilio del kilómetro 105.

En una fotografía tomada en el Galpón de la Familia Fernández, meses antes del asesinato de Juan Julio, aparece al lado izquierdo de la foto, Jhon Fernández Pérez, (a) “el Coco”, con un gallo entre las manos; al lado de Víctor Fernández Hanco de lentes (hermano de Juan Julio) y acompañado de otros de otros aficionados. Completan la instantánea Edison Fernández Hanco, (a) “el Chili”, el penúltimo de la derecha que lleva un morral de la marca adidas y un gorro verde militar.

La familia Fernández Hanco responsabiliza también a la seguridad de los mineros ilegales de la Pampa del asesinato de su tío Sixto Luis Fernández Barrientos ocurrido en el 13 de diciembre 2014. Sixto fue acribillado a balazos dentro de su domicilio en su parcela agrícola. Meses antes había puesto una denuncia contra los mineros ilegales que operaban en la zona. Otro familiar asesinado por la seguridad fue el de Serapio Hanco Sambrano sucedido el 16 de julio del 2016. Asimismo a David Hanco Quispe lo acribillaron el 10 de enero del 2022. A este último lo habían interceptado antes de llegar a su casa en la vía interoceánica del kilómetro 106, ahí lo pusieron de rodillas frente a la gente que observaba, y le dispararon dos tiros en el pecho y otro en la cabeza. Todos ellos eran familiares de Juan Julio Fernández Hanco, y denunciaban las operaciones de minería ilegal en sus predios agrícolas.

En la zona de la Pampa (a) “Coco” y (a) “Chili” los conocen como los “mataporgusto”. Jhon “el coco” y Brayam (a) “Chili” son sicarios que puede asesinar a sus víctimas sin motivo, según refieren fuentes de inteligencia policial. En la Fiscalía provincia de Mazuko hay una investigación por el asesinato de Ana Karina Carhuajulca Tenorio (31). La noche del 8 de junio del 2021, Jhon y otros miembros de la seguridad la habrían sacado de la discoteca Tokio, para matarla en la misma puerta del establecimiento. Según el registro del levantamiento del cadáver, Ana Karina tenía dos disparos en el pecho y otro en la cabeza, el mismo modo de disparos que usaban en sus ejecuciones. Ana Karina tenía dos bares en la entrada del Faraón, del kilómetro 108 y la seguridad la acusaba de proporcionar información a la policía, para los operativos contra la trata de personas en la zona de la Pampa, según fuentes de la zona.

Según información de la PNP, Tony es el nuevo jefe de la seguridad de los mineros ilegales de la Pampa desde octubre del 2020, y tiene a su cargo aproximadamente 40 paramilitares, todos armados y algunos cuentan con rifles R15. Entre noviembre y diciembre del 2020 al menos 30 personas fueron asesinadas en esta guerra, todos ellos vinculados al crimen organizado. Su área de acción además de la zona de la Pampa, es la zona del corredor minero en el rio Madre de Dios, y también en el rio de las Piedras.

Durante las manifestaciones sociales contra el gobierno de Dina Boluarte y el bloqueo de la vía interoceánica entre enero y febrero del 2023, fueron el soporte armado para que los mineros sigan operando minería ilegal, además el comercio, los transportistas y todas las actividades vinculadas cumplan con los aportes dinerarios para financiar las manifestaciones y el bloqueo de la vía. Tony y su gente visitaban armados a cada campamento minero, local comercial, casa y tenían coordinaciones directamente con el comité de lucha de la región de Madre de Dios, según las notas internas de la policía.

Otros asesinatos de policías

El 12 de abril del 2021, el suboficial S2 PNP Cristher Kevin Palomino García (26) fue encontrado sin vida con cinco heridas visibles de arma de fuego. El cadáver fue lanzado al costado de una trocha carrozable, a 1.500 metros de la base policial ECO, del kilómetro 108 de la carretera Interoceánica. Esa noche Palomino había sido sacado del interior de la discoteca “Tokio” por la seguridad de los mineros ilegales de la Pampa y luego subido a un motocargador y asesinado en el monte.

El 13 de abril del 2021, el suboficial S3 PNP Helsvy Uriel Taco Flores (23) fue asaltado y asesinado, para robarle su moto en la ciudad de Puerto Maldonado. El suboficial murió en el trayecto al Hospital Santa Rosa-Puerto Maldonado, con el diagnostico de fallecido por PAF en hemotórax izquierdo. El caso se investigó como un asalto seguido de muerte. Otra información recogida por este medio revela que el suboficial Taco era agente de inteligencia y habría elaborado hasta cuatro informes de inteligencia, sobre cómo operaban bandas criminales en las zonas de minería ilegal.

En estos informes se mostraría con precisión quiénes eran los integrantes de la seguridad de los mineros de la Pampa. “Mi hijo sabia como operaban la seguridad de los mineros ilegales de la Pampa, y que conexiones tenía con las autoridades, por eso lo mataron”, nos dijo Uriel Taco Mollohuanca, padre de Helsvy Uriel Taco en aquella oportunidad. Contó además que la noche de la navidad, su hijo le habría dicho, “Quizás sea esta la ultima cena de navidad que te acompañe papá, tengo amenazas, creo que me van a matar” revelo al padre. Meses después, el 13 de abril, Helsvy Uriel Taco Flores, fue asesinado.