El 29 de julio de 1999, Santiago Tello, entonces cadete de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), desfiló por primera vez en la Gran Parada Militar. Hoy, veinticuatro años después, el comandante Tello marchará por la avenida Brasil como jefe del batallón de cadetes.

“Gracias a la instrucción que recibí de mis superiores, obtuve disciplina y aprendí nuestros valores institucionales. Ahora, es un honor transmitir esta enseñanza a los futuros oficiales de la FAP”, afirma.

El comandante Santiago Tello piloteó una nave de instrucción en el desfile del 2019. Foto: Hugo Pérez. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO PEREZ

Así como Tello, hombres y mujeres honorables de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos participarán del desfile militar para recibir el aplauso de sus compatriotas, a quienes han servido con su trayectoria.

Sus familiares son los más entusiastas. “Desde que nos casamos en Iquitos hace doce años, he visto con orgullo que se ha convertido en un líder. El batallón de cadetes será el escuadrón que más destaque en la Parada”, asegura Hellen Rengifo, esposa del comandante Tello.

Siempre antes de que salga a trabajar, Hellen Rengifo verifica el buen estado del uniforme de su esposo. Foto: Hugo Pérez. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO PEREZ

Héroe del Cenepa

El coronel EP (r) Carlos Cerrón pertenece a la heroica compañía de combatientes del Alto Cenepa quienes, entre enero y febrero de 1995, se enfrentaron a los soldados ecuatorianos infiltrados en la Amazonía peruana.

El coronel sirvió en el conflicto del Alto Cenepa como miembro del Batallón de Comandos Comandante Espinar. Foto: Hugo Pérez. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO PEREZ

Cerrón sirvió durante el conflicto como miembro del Batallón de Comandos “Comandante Espinar” N° 19. En esta unidad, forjó una gran amistad con el general David Ojeda Parra, actual comandante general del Ejército.

“Ambos tuvimos un desempeño destacado en las diferentes acciones de combate. Ojeda y yo lideramos las patrullas Darío y Drakar [respectivamente], las más destacadas entre el agrupamiento del ejército peruano”, relata Cerrón. Ambos compañeros fueron condecorados con la medalla al Combatiente Mariscal Andrés Avelino Cáceres por su labor en el Alto Cenepa.

Durante casi cuarenta días, Milagros Rodríguez no supo nada de su esposo. Su angustia aumentaba con los reportes de soldados fallecidos. Cuando cesó el conflicto, un reportaje de televisión desde el Alto Cenepa presentó a los valerosos miembros del Ejército en combate.

“No lo reconocía porque estaba muy flaco y con bigotes. Pero fue una alegría inmensa saber que no la había pasado nada. Tuve que esperar dos semanas más para que nos reencontremos. El alma me regresó al cuerpo cuando nos abrazamos”, relata Rodríguez.

El coronel Carlos Cerrón y su esposa Milagros Rodríguez. Foto: Hugo Pérez. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO PEREZ

Desde 1995, Cerrón ha participado en la Parada Militar. Hoy, dos años después de su pase al retiro, el coronel se reencontrará con los combatientes del Alto Cenepa para desfilar juntos como parte del agrupamiento de compañías históricas.

“Me formé siguiendo el ejemplo de los combatientes del conflicto de 1941 [guerra peruano-ecuatoriana]. Hoy tengo la oportunidad de ser homenajeado como ellos en el desfile”, declara Cerrón con emoción.

Fieles compañeros

“Desfilé tres veces cuando era cadete. Luego de egresar, fui comisario, escolta del presidente Humala y edecán del Congreso. El 2021 dejé de trabajar con políticos para vivir junto a los amigos de cuatro patas”, declara el comandante PNP Justo Venero, jefe de la Unidad Canina.

July y el comandante Venero realizan 'E Salto del ángel'. Foto: Hugo Pérez

Venero manifiesta que encontró a la sede de la Unidad canina en el Rímac en mal estado. Los canes estaban hacinados dormían sobre un piso de tierra y algunos se quedaban sin un techo para dormir. Por ello, el objetivo del comandante es concluir la remodelación del local de su unidad. “Vamos a colocar un piso de cemento y cada casa de los perritos tendrá su jaula. Ellos son los únicos perjudicados si la infraestructura no tiene avances”, afirma Venero.

Venero está orgulloso de liderar al agrupamiento más aclamado por los asistentes a la Gran Parada Militar. “Este trabajo me ha permitido gozar del cariño de los canes y a ser consciente de proteger su bienestar. Sabemos que la exhibición de nuestros animalitos alegrará a todos los peruanos”, afirma Venero.

Héroe de rojo

Jorge Canal, comandante del Cuerpo de Bomberos, ha atendido un sinfín de emergencias durante más de 20 años de trayectoria. Sabe que los ciudadanos tiene un aprecio especial a la labor voluntaria de los bomberos, porque atienden a toda persona que requiere ayuda sin hacer distinciones. Canal es el encargado de la presentación del Cuerpo de Bomberos en el desfile de hoy. Confiesa estar tan emocionado como la primera vez que participó de este evento en 1999.

El comandante Canal atendió los incendios de Utopía, Mesa Redonda, las galerías Nicollini y el reciente siniestro en la Casona Marcionelli en enero de este año. Foto: Hugo Pérez. / Hugo

Jorge Canal, el padre del comandante, está orgulloso por la dedicación inagotable de su hijo: “A las 7 de la mañana sale para el trabajo. Regresa a las 5 de la tarde y se va a la Videna a practicar deporte. Pero siempre, sin importar si es de madrugada o muy tarde, él va a atender cualquier emergencia que suceda para dar su apoyo. Nos tiene acostumbrados a recibir medallas y reconocimientos por todo lo que hace” cuenta Canal.

Darma, hija de Canal, es su hincha número uno. Desde pequeña, ella está acostumbrada a la sacrificada rutina diaria de su papá en favor de los demás. Asimismo, gracias a él, descubrió una pasión que le ha permitido conocer otros países y darle al Perú galardones en campeonatos: la esgrima.