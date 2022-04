Con bloqueos en diversos puntos de la ciudad se inició este lunes el paro de 48 horas que acatan agricultores, transportistas y otros gremios sociales de la región Cusco, en protesta, principalmente, por el alto costo de vida.

Según informó Canal N, los manifestantes protestan contra el alza de los alimentos, de los combustibles y los fertilizantes. Los agricultores también reclaman por el incumplimiento de la denominada segunda reforma agraria que anunció el gobierno de Pedro Castillo, según indicó el medio, entre otros reclamos.

La Presidencia del Consejo de Ministros informó que el primer ministro Aníbal Torres y una comitiva llegaron a Cusco hoy para “atender la problemática de la región”.

“El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, llegó a Cusco, junto con la congresista Katy Ugarte, para liderar reunión de coordinación para la atención de la problemática de la región”, señala el tuit difundido. En el lugar fue recibido por el titular de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez.

Esperan llegada del presidente Castillo

Estanislao Alegre, presidente de la Asociación de Transportista de Cusco, una de las 20 organizaciones que participan de la paralización, explicó a radio Exitosa que ayer se reunieron con el ministro Sánchez y en la misma se prometió la instalación de una mesa descentralizada para el día jueves y viernes, en la que participará el presidente Pedro Castillo.

“Lo que hemos pedido es que se concretice/formalice esa convocatoria con una Resolución Ministerial. Nos ha dicho que la misma se va a publicar hoy a los 8 de la mañana. También ha habido el ofrecimiento que hoy va a estar (en Cusco) el premier (Aníbal Torres). Justamente a las 9 de la mañana tenemos una reunión con él. El paro continúa”, comentó más temprano.

Al ser consultado si se tiene previsto levantar el paro tras la llegada de Aníbal Torre, afirmó que ello será consultado con las otras organizaciones que participan en el paro, medida que, según dijo, fue anunciada el pasado 11 de abril.

“El día 11 de abril hemos anunciado la paralización para el 18 de abril y le hemos pedido a los representantes del Gobierno que venga antes, pero recién lo hicieron ayer, un día antes”, afirmó.

Sobre sus demandas, el dirigente aseveró: “No se está atendiendo al alza del costo de vida, por ejemplo, el tema del gas: no es posible que cueste en la ciudad del Cusco un balón de gas S/ 60 y en Camisea S/ 90. Si el gobierno no atiende nuestras demandas, vamos a radicalizar la huelga y hacerla indefinida”.

Suspenden servicio de tren a Machu Picchu

Más temprano la empresa Inca Rail comunicó la suspensión de sus operaciones para este lunes 18 de abril debido al bloqueo de la vía férrea por parte de los diversos gremios que acatan la medida de fuerza.

“El día de hoy hemos sido notificados por la empresa Ferrocarril Trasandino, concesionario de la vía férrea, que debido al paro que se viene desarrollando se suspenden los servicios de trenes el día de hoy lunes 18 de abril, hasta que se restituya el paso seguro por la vía por el concesionario”, señala el comunicado.

Efectivos policiales resguardan a los turistas para velar por su seguridad durante el paro de 48 horas en Cusco, (Foto Diario Correo)

