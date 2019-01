En esto se basó el Poder Judicial para ratificar prisión preventiva contra Elvis Miranda

Este martes, la Tercera Sala Penal de Apelaciones de Piura confirmó siete meses de prisión preventiva dictados contra el suboficial PNP Elvis Miranda Rojas, acusado de los delitos de homicidio y abuso de autoridad por abatir a un presunto delincuente, en el asentamiento Villa La Paz, en el distrito de Castilla.

La citada instancia se basó principalmente en las declaraciones de cuatro testigos para ratificar esta medida. El policía se encuentra actualmente recluido en el penal de Piura (ex Río Seco).

Según el expediente Nº 00435-2019, con fecha 29 de enero, la sala consideró la versión de una vecina del sector donde ocurrió la muerte del presunto delincuente Juan Carlos Ramírez Chocán, durante una intervención policial tras la denuncia de un robo.

La testigo narra que salió de su vivienda y vio a Elvis Miranda realizando disparos al aire y corriendo detrás de Ramírez. “En el último disparo veo que el joven cae al piso, el policía lo mira, da la vuelta y regresa a ver a su compañero. Yo me acerqué al joven y le di auxilio; él no tenía arma, no tenía nada”, contó la vecina.

Otra declaración clave es la del agraviado del hurto, quien refiere haber sido asaltado por dos personas que se bajaron de una mototaxi y le robaron su billetera con documentos personales y S/350 en efectivo. Si bien reconoce a Juan Carlos Ramírez como el sujeto que lo cogoteó, el testigo señala que los asaltantes “no portaban armas y solo usaron la fuerza física”.

La sala también consideró la versión del presunto cómplice de Juan Carlos Ramírez Chocán, identificado como Renzo Escobar Cano, quien dijo haber sido el que dio gritos de alerta para que la población del sector ayude a su compañero, ya que los efectivos policiales habrían querido retirarse. Tras ser intervenido y confesar el delito de hurto, Escobar recibió una pena de dos años de prisión suspendida.

Asimismo, se tuvo en cuenta la declaración del compañero de Elvis Miranda y conductor del patrullero en el que realizaron la intervención. Este policía dijo desconocer si Juan Carlos Ramírez portaba algún tipo de arma.

La resolución de la Tercera Sala Penal de Apelaciones evaluó, además de las declaraciones, los informes periciales de inspección criminal y técnico balístico. Este último arroja positivo para el suboficial PNP Elvis Miranda y negativo para Juan Carlos Ramírez.

Por otro lado, se concluyó que si bien el imputado ha acreditado tener arraigo domiciliario y familiar, el arraigo laboral para el Colegiado no tiene la entidad que garantice que el agente no vaya a incurrir en la misma conducta, que es materia de investigación, al retornar a sus labores habituales.

Además, ya que el delito imputado al policía supera los 4 años de pena privativa de libertad, existe un peligro de fuga y riesgo de obstaculización de la investigación, según las consideraciones de la sala presidida por el juez Ernesto Villalta Pulache e integrada por los vocales Edwin Culquicóndor Bardales y Manuel Arrieta Ramírez.

