Una embarcación pesquera artesanal con cuatro tripulantes a bordo naufragó frente a las costas de Lobitos en la provincia de Talara, Piura. Dos pescadores fueron rescatados, mientras que los otros dos desaparecieron al ser arrastrados por la corriente marina.

Henry Reyes Puescas, César Augusto Zapata Seminario, Jesús Cruz Aldana (53) y José Quiroga Antón (18) zarparon la tarde del domingo último en la embarcación “Margarita”, de matrícula TA-25706-BM. Aparentemente, lo hicieron de manera clandestina, pues no existiría la autorización de zarpe diario en los registros del puerto de Talara.

Cuando se encontraban a dos millas de la caleta de Lobitos, el oleaje anómalo habría originado que la pequeña embarcación se hunda.

Tras ser alertados del siniestro, la Capitanía de Puerto activó el plan de búsqueda. De inmediato, se dispuso el zarpe de tres embarcaciones pesqueras para apoyar en las acciones.

Horas después se logró rescatar a Henry Reyes y César Zapata con vida, quienes lamentaron la desaparición de sus compañeros.

Henry contó que una gran ola habría hecho naufragar a la frágil embarcación y que junto a César logaron aferrase a un cajón de plástico que los mantuvo a flote. “Una ola grande volteó la lancha, nos hemos agarrado de un cajón de plástico”, señaló.

Luego, señaló que uno de sus compañeros también estuvo junto a ellos, pero perdió el conocimiento y fue arrastrado por la corriente. “Yo lo he agarrado y he podido darle respiración boca a boca, pero ya no reaccionaba”, relató el hombre de mar.

Familiares de los desaparecidos pidieron a la Capitanía de Puerto continuar con la búsqueda de los pescadores.

