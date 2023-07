Sin embargo, la problemática de lo que en las últimas semanas se ha conocido como profesores ‘bamba’ podría ser mucho más grande. La Ministra de Educación, Magnet Márquez, indicó a la prensa que únicamente en Lima Metropolitana se han detectado aproximadamente 1.000 casos con indicios de títulos falsos. “No es que estén los títulos falsos, pero tenemos indicios para pedir una nueva verificación de estos títulos. Estamos viendo firmas, sellos, cosas que nos podría hacer dudar”, dijo la titular.

Recordemos que hace unas semanas en el programa “Punto Final” se publicó un informe donde se demostró que al menos siete docentes contratados para el año 2023 en las UGEL Ventanilla y Mi Perú habían presentado títulos y diplomas falsos usando nombres de diversos institutos de Lima. En su momento, la UGEL mencionó que estos serían retirados y comenzaría un proceso administrativo y penal.

Investigación en la UGEL Ventanilla

En cuanto a la investigación, la Contraloría sostuvo que ya se está llevando a cabo el proceso en las UGEL involucradas - que incluyen los distritos de Ventanilla y Mi Perú -, la recopilación de información comenzó el 3 de julio y durará unos 15 días más. Luego iniciará el control posterior donde se identificará a los presuntos responsables así como las responsabilidades institucionales. La auditoría culminará en cuatro meses, indicó.

Durante esta última semana, cuando la Contraloría ya estaba presente en la UGEL, 16 docentes renunciaron a su plaza . Sin embargo, este martes, la cifra aumentó a 36 profesores y auxiliares que renunciaron , indicó David Quiroga, Gerente Regional de Control del Callao quien está a cargo de la investigación. Estos serían indicios graves de que dichos profesores estaban incumpliendo la ley y muy probablemente habían presentado documentos falsos.

El funcionario aseguró que, luego de terminar la investigación en la UGEL, se comenzará una investigación en la Dirección Regional de Educación del Callao (DREC).

La Fiscalía Penal de Ventanilla también inició las diligencias para recabar documentación como parte de la investigación contra los siete docentes involucrados. Además, solicitó los expedientes, detalles de la convocatoria y la adjudicación de plazas. Los docentes son investigados por “delitos de falsificación de documentos públicos y falsa declaración en procedimiento administrativo, en agravio del Estado”.

En su momento, Julio César Castillo, director de la UGEL Ventanilla, indicó, sobre el proceso de contratación, que los docentes se presentan a una plaza, en su mayoría para educación artística o física, y entregan un expediente con documentos y una declaración jurada donde especifican que estos son verdaderos. Luego, de acuerdo a la norma, la UGEL hace una verificación posterior de estos, no en el momento inmediato, agregó.

La viceministra de pedagogía del Ministerio de Educación (Minedu) explicó a Punto Final que este control posterior es el que está fallando.

Cantidad de colegios en la UGEL Ventanilla… El Gerente Regional de Control del Callao indicó que son 219 colegios bajo la UGEL Ventanilla.

Falta de control y capacidad en las UGEL y DRE

Tras el reportaje publicado sobre los pseudo profesores en Latina, el Ministerio de Educación (Minedu) dispuso que se verifiquen los títulos profesionales de los docentes de todo el país en colegios públicos. Esto se debe hacer de acuerdo al cumplimiento de verificación posterior obligatorio que deben realizar las UGEL y la Dirección Regional de Educación (DRE).

Asimismo, este martes el Minedu inició la movilización de 107 funcionarios para la verificación de los títulos profesionales de los docentes en regiones . Los especialistas llegarán a 41 UGEL para comprobar “la validez de los títulos de los profesores, porque que claro que no se ha estado realizando”, dijo la ministra. Agregó que por norma, todas las UGEL deben hacer el control posterior a la contratación de un docente.

Idel Vexler, ex Ministro de Educación, explicó que cada UGEL debería haberlo hecho por su cuenta “tienen la obligación de verificar que los títulos sean verdad”, dijo. Agregó que si es emitido por una universidad o facultad de educación, el título está registrado en Sunedu; y si es en un instituto pedagógico, lo tiene la gerencia regional de educación.

Fuentes de El Comercio allegadas al sector educativo explicaron que las UGEL no se dan abasto para revisar título por título. En las contrataciones, cada docente presenta un expediente y el especialista que lo recepciona no puede mirar la veracidad de los documentos en el momento, por eso existe el control posterior, explicaron. Para este, se tiene que derivar las consultas a la Sunedu, universidades o DRE.

Sin embargo, las DRE tampoco tienen la capacidad. La misma fuente explicó que, por ejemplo, la de Lima no tiene un equipo completo para esta verificación: para comprobar todos los títulos pedagógicos de la dirección regional se necesitarían 10 personas trabajando un año y medio en esto.

Patricia Andrade, ex viceministra de gestión pedagógica del Minedu, explicó que el mayor problema es que no hay un sistema unificado de información que contenga todos los títulos pedagógicos -como sí tiene la Sunedu con universidades-. “La información está fragmentada porque está en cada DRE, tenemos 24. No hay un sistema único que permita, desde cualquier lugar del país, identificar si esos títulos están en el registro o no”, expresó. Agregó que el Minedu tiene un registro pero del 2015 y 2016; es decir, desde el 2017 no está actualizado.

Indicó que cada año Minedu pide a las direcciones regionales remitir data actualizada de los títulos pedagógicos, pero no las envían porque no tienen la capacidad. Lo mismo sucede con las UGEL. “El personal es multifunción y es un proceso operativo manual, todas las condiciones son críticas para que ocurran estos problemas”, añadió.

Por último, resaltó que si no se soluciona el problema del registro único, no serviría, a largo plazo, la verificación actual de todos los títulos de docentes a nivel nacional.

El Comercio solicitó, en diversas ocasiones, una entrevista con el Minedu para esclarecer la situación y los trabajos que se están realizando para la revisión de títulos, pero esta no fue aceptada.

Habrían más docentes involucrados

La misma fuente comentó que es probable que sean miles de docentes más los que han presentado títulos falsos, teniendo en cuenta que son más de 420 mil docentes trabajando en escuelas públicas. De hecho, la primera investigación periodística mostró que eran al menos 7 profesores involucrados. Sin embargo, en tan solo una semana, la ministra Márquez ha indicado que únicamente en Lima Metropolitana hay 1.000 títulos sospechosos; por lo que la cifra podría seguir creciendo a nivel nacional.

El Secretario General del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), Lucio Castro, se mostró en contra de este actuar “inmoral” de algunos profesores y no descartó que los casos puedan incrementar. Explicó que para el proceso de contratación de docentes, los postulantes entregan un expediente a la UGEL con documentos que prueban estudios y experiencia; mientras más tengan, son más puntos. “En base al examen y expediente se tiene un puntaje y en base a eso un cuadro de méritos, mientras más arriba, más opciones de trabajo. Entonces ponen documentos adulterados que les beneficie”, sostuvo Castro.

Agregó que el control posterior es el que falla y esto es responsabilidad directa de las oficinas administrativas de las UGEL. “Si encuentras docentes con títulos falsos que están trabajando y ya tienen ocho meses ahí, ha habido poca diligencia. [Los docentes] deben recibir una sanción administrativa y legal”, indicó.