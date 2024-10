El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó la ocurrencia de lluvias focalizadas en varias regiones del país y en otras zonas se presentarán temperaturas elevadas durante los primeros días de octubre.

En diálogo con Andina, el ingeniero David Garay Marzano, especialista en pronóstico del tiempo del Senamhi, señaló que “para los próximos días tenemos condiciones de donde la configuración atmosférica favorece, la ocurrencia de precipitaciones inclusive tenemos un aviso vigente de precipitaciones en la sierra en general, pero principalmente en el norte y centro”.

De acuerdo al último reporte del Senamhi, en las últimas 24 horas se registraron precipitaciones en las localidades de Huambo, Cajamarca (23.4 mm); Aucayacu, Huánuco (34.6 mm) y, Callería, Ucayali (29 mm).

Garay recalcó que si bien las lluvias ayudarán a mitigar los incendios forestales que afectan diversas zonas a nivel nacional, no serán suficientes para extinguir los siniestros por la variabilidad del clima.

“En todo caso podría amainar pero no sería suficiente todavía. Hay que tener en cuenta que las precipitaciones tienen un comportamiento muy variable. Las lluvias son localizadas y no cubren todo el departamento y a lo mejor llueve donde no están los incendios”, mencionó.

Por otro lado, mencionó que algunas zonas de la selva tendrán mayor sensación térmica debido al cielo totalmente despejado como en el sur. La situación es distinta en la selva alta y centro, pues se ha reportado la ocurrencia de lluvias.