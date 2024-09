Los funcionarios César y Ricardo Sandoval Pozo son dos hermanos cercanos al gobernador de La Libertad y líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña.

César Sandoval, asesor del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República, es parte del círculo de confianza de Acuña en su partido, donde es secretario nacional de Organizaciones Sociales y Gremios Sindicales, además de haber sido su vocero principal en la campaña regional del 2022. Ricardo Sandoval es asesor de la gerencia general del GORE de La Libertad. Pero además de su cercanía con Acuña, los Sandoval tienen un nexo con la minería informal del oro, un gran problema en La Libertad, donde se concentra el 40% de la producción del mineral en el país y la minería ilegal se ha disparado.

El hermano en el Minem

Antes de ser asesor en Palacio de Gobierno (abril de este año), César Sandoval, exmilitante del Apra, fue jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Asumió en enero del 2023, cuando Óscar Vera era titular del sector, ya en el gobierno de Dina Boluarte. Al cargo, que ocupó hasta febrero pasado, llegó sin tener experiencia en el sector, según la trayectoria que consigna en su declaración jurada de intereses.

En el Minem, Sandoval registra numerosas reuniones. Varias fueron con congresistas que presentaron proyectos que favorecen a la minería informal del oro.

El 13 de diciembre del 2023, visitó al congresista de APP Eduardo Salhuana, actual presidente del Parlamento, exasesor de la Federación de Mineros de Madre de Dios y a quien se ha vinculado con el clan del oro ilegal Baca Casas.

En la visita, Sandoval estuvo con Alberto Rojas Cortegana, entonces director general de Formalización Minera del Minem y quien habría incurrido en presuntos actos de corrupción, según un informe de la Oficina de Integridad del sector.

En este período congresal, Salhuana es autor de varias iniciativas de ley sobre la minería del oro. Tras reunirse con Sandoval y Rojas por lo menos presentó dos. Uno es el proyecto 06903/2023-CR, que “promueve la adquisición de oro proveniente de la minería a pequeña escala”. El planteamiento sería a través de la modificación del artículo 66 de la ley orgánica del Banco Central de Reserva (BCR). Actualmente, sigue en comisión. El BCR considera inconstitucional la propuesta porque vulnera su autonomía. El otro proyecto es el 07287-2023-CR, que planteaba derogar una disposición de la Ley contra el Crimen Organizado sobre medidas para prevenir la tenencia ilegal de artefactos o materiales explosivos en actividades mineras. Esta norma ya fue promulgada.

En mayo del 2023, Sandoval recibió en el Minem al congresista Jorge Flores Ancachi (ahora en Podemos), cuando era presidente de la Comisión de Energía y Minas (2022-2023). Luego Flores presentó el proyecto de ley 06035-2023-CR, que también planteaba que el BCR comprara oro del mercado interno, pero a “personas individuales y jurídicas, públicas y privadas, legalmente establecidas”.

Otro legislador que visitó a Sandoval fue Víctor Cutipa, autor de un proyecto para ampliar la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Hubo otro visitante a Sandoval, pero ligado a mineros informales e ilegales del oro de Pataz (La Libertad), donde este negocio ilícito ha cobrado víctimas. Se trata de Kilder García Calderón, abogado de los hermanos Teonila Maura y Víctor Orlando Sánchez Iparraguirre. Entre marzo y octubre del 2023 se reunieron por lo menos cinco veces en el Minem.

Víctor Orlando Sánchez tiene tres investigaciones por minería ilegal: dos están en etapa preliminar y una en etapa preparatoria. En Ventanilla, además, tiene una indagación preliminar por actos de conversión y transferencia. A él le revocaron su Reinfo en una concesión de la minera Poderosa, pero según su abogado tiene una resolución de formalización del GORE de La Libertad por la concesión Fabiana 18. Teonila Maura Sánchez tiene cuatro investigaciones en La Libertad: dos por minería ilegal y dos por hurto.

Para Greco Quiroz, exconsejero y expresidente de la Comisión de Energía y Minas del Consejo Regional de La Libertad, “Kilder García debe ser muy poderoso porque, siendo abogado de mineros [...] bastante importantes en la zona [Pataz], ha tenido la suerte de reunirse [...] con el jefe del Gabinete de Asesores del Minem, porque si él estuviera en una gestión para ver el tema, con quien debería pedir una cita es con el viceministro de Minas. [...] Algo habrá ahí que tendrán que seguramente explicar para qué eran esas reuniones”. Acotó que la condición de un minero cambia cuando no tiene Reinfo o se cancela. “Es minero ilegal”, dijo.

“[Los legisladores] posiblemente [vienen] por el tema de formalización, y eso no es malo”. César Sandoval Exjefe del Gabinete de Asesores del Minem

César Sandoval aseguró a El Comercio que no conoce a los hermanos Sánchez, pero que sí recibió a García. “Lo he atendido, y no porque lo conozca, sino porque pedía que alguien lo atienda. Había una disposición del ministro [de] que se atienda a todos”.

Sobre las citas con los congresistas Flores y Cutipa, dijo que estaban en su derecho de ir al Minem, pero que “como responsable del órgano consultivo, de asesoramiento del ministro, no era el encargado de estructurar proyectos de leyes. Para eso están los viceministros. Ellos vienen a pedir reuniones, a pedir por sus regiones, y posiblemente para tratar el tema de formalización, y eso no es malo”.

Sandoval indicó que en la visita que hizo a Salhuana con Alberto Rojas no se conversó de minería informal. “Como funcionarios fuimos [...] porque no estábamos de acuerdo con que se le interpele al ministro [Óscar Vera]”.

Otros cargos Entre el 2016 y 2018, César Sandoval trabajó como técnico en el despacho del congresista aprista Jorge del Castillo. En el 2018 laboró como asesor de la Comisión de Defensa y Orden Interno del Legislativo.

En enero del 2023, solo por una semana, Sandoval fue consultor FAG del Minem. Luego asumió el jefatura del Gabinete de Asesores.

El hermano en el GORE

Ricardo Sandoval tiene una relación más larga con Acuña. Trabajó en todo su primer mandato como gobernador de La Libertad (2015-2018), en el que fue gerente de Energía, Minas e Hidrocarburos.

Desde esa gerencia tuvo contacto con mineros informales del oro de Pataz. Una es Sara Briceño García, quien como persona natural está registrada en el Reinfo por el derecho minero San Benito, en Pataz. Contra ella se han abierto investigaciones fiscales en Lima, Ventanilla y La Libertad.

Ella tiene nueve pesquisas por usurpación y hurto agravado en La Libertad (entre el 2015 y 2021) que están en “audiencia de apelación”, según los registros oficiales del Ministerio Público. Entre el 2017 y 2022 se iniciaron otras indagaciones por usurpación. Están con “acusación” y “sentencia”.

En el 2017, Sandoval entregó a Briceño la resolución del GORE de La Libertad por la que se “formalizaba” a la minera Alexander. Meses después, en el GORE se le tomó juramento como directiva de la Asociación Regional de Minería Formalizada de La Libertad.

Ricardo Sandoval dijo a El Comercio que en su gestión como gerente del GORE se otorgó la mayor cantidad de Reinfo a mineros de la región. “Se llegó a un promedio de 2.000 mineros que se formalizaron. Cuando llegamos a la gestión era [de] cero. [...] Ahí están los archivos. En mi gestión se trabajó para enfrentar a la minería ilegal [..], que no era tan escandalosa como se ha desbordado actualmente”.

Aseguró que su gestión sí fiscalizó a quienes practicaban la minería ilegal. Lo dijo pese a las denuncias que en su momento Greco Quiroz hizo por la entrega indiscriminadamente de los Reinfo cuando Sandoval estaba en el GORE.

Para este informe, Quiroz recalcó que los Sandoval son personas de confianza del líder de APP. “Son muy cercanos al señor César Acuña, [a] uno de ellos lo propuso a la Presidencia [de la República]”. Además, sostuvo que “son tan cercanos al tema de la minería informal que sigo manteniendo que eso de minería informal, en mi concepto, es una minería ilegal porque mientras no se formalicen están haciendo lo mismo que un minero ilegal: contaminando, destruyendo. Entonces eso de informal es simplemente un cliché que les evita un proceso penal por minería ilegal”.

1 2015 Enero Ricardo Sandoval Pozo asume como gerente regional de Energía, Minas e Hidrocarburos del Gobierno Regional de La Libertad, durante la gestión de César Acuña. Estuvo en el cargo hasta diciembre del 2018. 2 2016 Agosto César Sandoval Pozo comienza a trabajar en el despacho del congresista aprista Jorge del Castillo. En esta oficina labora hasta julio del 2018. 3 2017 Mayo Ricardo Sandoval participa en la ceremonia de entrega de la resolución con la que la Gerencia de Energía, Minas e Hidrocarburos del GORE de La Libertad formalizó a la minera Alexander, de Sara Briceño García, quien tiene nueve investigaciones por usurpación y hurto. 4 2018 Agosto César Sandoval empieza a trabajar como asesor de la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso. En el cargo está hasta febrero del 2019. 5 2019 Febrero Se conoce que César Sandoval estuvo con el ahora ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry cuando ingresó a las oficinas del piso 9 del Ministerio Público (Fiscalía de la Nación) que habían sido lacradas por decisión del fiscal José Domingo Pérez. 6 2020 Junio Termina la afiliación de César Sandoval con el Partido Aprista Peruano.

7 2020 Setiembre Alianza para el Progreso incluye a César Sandoval en su padrón de afiliados, según Infogob. 8 2022 Durante la campaña César Sandoval trabaja como vocero de la campaña electoral de César Acuña al Gobierno Regional de La Libertad. 9 2023 Enero César Sandoval continúa como vocero nacional principal de César Acuña.

A inicios de enero, Ricardo Sandoval se convierte en asesor de la Gerencia General del GORE de La Libertad.

A inicios del mismo mes, César Sandoval asume como consultor FAG del Ministerio de Energía y Minas (Minem). A fines del mes ocupa el puesto de jefe del Gabinete de Asesores de Minem, con Óscar Vera Gargurevich como titular del sector. 10 2023 Marzo El 3 de marzo, César Sandoval, secretario nacional de Organizaciones Sociales y Gremios Sindicales de APP, anuncia la candidatura presidencial de César Acuña para las elecciones del 2026.

El 15, César Sandoval recibe la primera visita de Kilder García, abogado de los hermanos Maura y Javier Orlando Sánchez Iparraguirre, mineros informales de Pataz. A Javier Orlando se le canceló su Reinfo. Por lo menos, fueron cinco visitas. 11 2023 Mayo El 24 de este mes, el congresista Jorge Flores Ancachi, titular de la Comisión de Energía y Minas, se reunió con César Sandoval en el Minem. El parlamentario después presentó un proyecto de ley que proponía que el BCR comprara oro del mercado interno. 12 2023 Diciembre El 13 de diciembre, César Sandoval visita la oficina del ahora presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, con Alberto Rojas Cortegana, exdirector general de Formalización Minera del Minem. Salhuana luego presentó dos proyectos de ley sobre la minería de oro 13 2024 Abril El 11 de abril, César Sandoval se convierte en asesor del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República, cargo en el que sigue hasta la actualidad.

14 2024 Junio César Sandoval participó en una actividad de APP con César Acuña y Eduardo Salhuana. 15 2024 Agosto César Sandoval participó en otra actividad de APP en la que estuvo César Acuña.

Los delitos que podrían configurarse

Para la abogada penalista Romy Chang, César Sandoval estaría incurriendo en tráfico de influencias por el hecho de haber recibido las visitas del abogado de un minero al que se le canceló su Reinfo por incurrir en delitos de minería ilegal, y por haberse reunido con congresistas antes de que presentaran proyectos de ley que buscan favorecer a la minería informal e ilegal.

“Las visitas que habría recibido, cuando él era funcionario en el Minem, de personas que en principio no tendrían nada que conversar con él [...], podríamos hablar de un tema de tráfico de influencias porque él estaría aprovechando su puesto para influir en congresistas o en terceros que tenían intereses afines, o eventualmente también actos de corrupción, que es recibir algún tipo de beneficio”, dijo.

Sobre Ricardo Sandoval, Chang señaló: “El tema central y más sencillo para la fiscalía [en caso lo investigue] está en el no levantamiento del Reinfo”. Lo dijo en referencia a la posible falta de fiscalización, cuando era gerente de Energía y Minas del GORE de La Libertad, de los mineros informales respecto a si cumplían con requisitos de ley como preservar el medio ambiente o no invadir concesiones privadas. “Ahí podrían generarse dos delitos: omisión de actos funcionales y contaminación ambiental porque como funcionario debió fiscalizar a los mineros”.

Agregó: “Si se demuestra que se trata de una red que controlaba el tema de la minería ilegal a nivel de pequeñas personas, podríamos hablar de una investigación a nivel del Ministerio Público importante para golpear este problema entorno a la minería ilegal”.