Faltan pocos días para la celebración de Navidad y Año Nuevo. Miles de personas suelen viajar en esta época para hacer turismo o para encontrarse con sus familiares y amigos. Frente a esto, el bus interprovincial resulta ser una de las alternativas más económicas y cercanas para los pasajeros.

Sin embargo, el peligro también se encuentra en las carreteras. Este año se han producido cerca de 4 mil accidentes en las vías nacionales, con el terrible saldo de 717 muertos y 7.318 heridos, según informó la Policía Nacional a El Comercio. El último gran accidente se produjo en Arequipa, tras la volcadura de un bus de la empresa Flores. Ocho personas murieron.

Ante estos casos, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) ha puesto a disposición una serie de opciones y recomendaciones para los pasajeros. Entre ellas la página web Viaje Seguro, mediante la cual se puede conocer si el vehículo está autorizado para prestar el servicio turístico a nivel nacional.

En información para este Diario, la entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) señaló que mediante esa página se puede conocer si los vehículos son formales, si cuentan con SOAT, certificado de inspección técnica vehicular, y si están enlazados con el Centro de Gestión y Monitoreo (CGM).





Al ingresar a esta página web, los usuarios deben realizar el proceso en tres etapas e ingresando el número de la placa del vehículo en el que se va a viajar. Por otro lado, también se puede conocer la lista de empresas aprobadas y ubicación de terminales terrestres habilitados en la página web de Sutran (haz clic aquí) y el ránking de empresas con más sanciones. También se ha lanzado la campaña Alguien Te Espera para informar a los pasajeros sobre las normas de seguridad.

Según esta institución, los vehículos ilegales se caracterizan por no estar autorizados por el MTC, por no contar con SOAT, no tener certificados de inspección técnica vehicular. Además, sus conductores no cuentan con licencia de conducir o se encuentran inhabilitados para conducir, manejan más de 8 horas seguidas, y los buses no se encuentran interconectados con el Centro de Gestión y Monitoreo (CGM) de la SUTRAN a través de GPS.

Se recomienda usar empresas de transportes de pasajeros que cuenten con la autorización del MTC para el traslado a nivel nacional. Además, es obligatorio que durante el viaje los pasajeros porten su documento de identidad. Asimismo, si un menor de edad viaja sin sus padres, deberá llevar autorización notarial correspondiente.

Sobre el viaje en ruta, la Sutran también señala que el límite máximo de velocidad para el servicio de transporte de personas es de 90 Km/h., y en rutas largas, los conductores alternan cada cuatro horas de día (6 a.m. y las 9.59 p.m.); cada cinco horas de noche (10 p.m. y las 5:59 a.m.)

Las paradas deben ser en estaciones habilitadas. Por ello señalan que se pueden denunciar las malas prácticas del conductor durante el trayecto a la línea gratuita Aló SUTRAN: 0800 12345.

- Regulación de precios -

Durante esta temporada se suelen incrementar los precios para los viajes interprovinciales en bus. Esto genera algunas dificultades en los pasajeros en los terminales terrestres, situación que también es aprovechada por transportistas informales.

En este caso, la Sutran indicó que “la decisión de bajar o subir el precio del pasaje solo compete a las empresas de transportes autorizadas”. Pero, en caso de concertación de precios entre las empresas de transportes, corresponde la intervención del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

“Cabe resaltar que la concertación de precios es una práctica que va en contra de la libre competencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del Decreto Legislativo 1034”, indicó la institución.