Una larga espera en la frontera: historias de venezolanos que pugnan por cruzar a Chile

Cientos de ciudadanos venezolanos que pretendían viajar a Chile siguen varados en Tacna luego de que el gobierno chileno dispusiera, el pasado sábado 22, la aplicación del Decreto Supremo que exige a los venezolanos tener una visa para ingresar a ese país.

Los requisitos para la llamada Visa Democrática que otorga Chile a los inmigrantes llaneros son tener pasaporte, certificado de antecedentes penales emitido por la autoridad venezolana y realizar un pago de 30 dólares. La visa es entregada, si se cumple con los requisitos, el mismo día de su trámite.

Una medida similar que requiere el estampado de una visa humanitaria para el ingreso a territorio peruano de venezolanos fue anunciada por el presidente de la República, Martín Vizcarra, a inicios de mes. Este pedido de visa está vigente desde el pasado 15 de junio.

-Historias en la frontera-



Algunos ciudadanos venezolanos que conversaron con El Comercio contaron que ellos ingresaron al Perú por la frontera norte pese a no tener visa y luego de la fecha programada para la entrada en vigencia de la medida. También relataron que cuando pretendieron ir a Chile fueron devueltos en la frontera sur. Ellos volvieron a ingresar a Perú, esta vez por Tacna, sin portar dicho requisito.

Marielitza Uquiva llegó a Tacna el pasado domingo con sus 2 hijos y su nieto. Su esposo, quien reside en Chile desde hace unos meses, viajó a Tacna para esperarlos. Ellos no pudieron ingresar al vecino país por no tener la Visa Democrática estampada en su pasaporte y fueron devueltos rumbo a Tacna.

Todo indica que la familia de Mareilitza tendrá que esperar una semana en Tacna para tratar de obtener el certificado de antecedentes penales otorgado por el gobierno de Venezuela. Si bien el trámite se puede hacer en línea, el problema es que de acuerdo al último dígito de su cédula solo puede tramitarse un día de la semana. Si la página web colapsa, tienen que esperar 7 días para volver a intentarlo.

(Video: Ernesto Suárez)

Eso fue lo que ocurrió con la señora Urquiva, quien intentó hacer su trámite el día lunes, pero no le fue posible acceder a la plataforma y ahora tiene que esperar hasta la próxima semana para tratar de obtener su certificado de antecedentes penales.

Distinta es la situación de Griselmar, una venezolana de Maracaibo, quien viaja sola al encuentro de sus tíos quienes residen en Santiago de Chile desde hace algunos años.

Griselmar nos cuenta que empezó el trámite para obtener su pasaporte en el año 2016, y recién se lo dieron el año 2018. “Yo quería venir sabiendo que no iba a pesar penurias en el camino, por eso esperé todos estos años para salir de Venezuela. Cuando estaba en camino, salió la noticia que Perú nos iba a pedir visa para ingresar, por suerte llegué a Tumbes y me dejaron pasar en menos de una hora”, cuenta.

Ella también porta su certificado de antecedentes penales, pero fue devuelta de la frontera por Chile por no tener estampada una visa en su pasaporte, “hay mucha desinformación, no sabíamos que hacer en la frontera, algunos están protestando, pero en Chile no los dejan

ingresar. Yo decidí regresar a Tacna y ahora estoy por terminar mi trámite”, explica.

A la salida del Consulado de Chile en Tacna, le pidió a un policía información sobre cómo llegar al banco para hacer el pago requerido, luego de ello emprende su camino sabiendo que le falta poco para completar su travesía.

Este es el panorama en los exteriores del consulado de Chile en Tacna. (Foto: Ernesto Suárez) El Comercio

“Tía, ya me dieron la visa, solo me falta hacer el pago de 30 dólares y viajo hoy mismo para allá”, le cuenta Griselmar a sus familiares en Chile cuando los llama por teléfono camino a las oficinas del banco.

“Aquí todos los venezolanos somos hermanos”, nos cuenta en el camino, luego de encontrarse con una familia de compatriotas a quienes conoció en la frontera, y le indican que hicieron el pago en la oficina del banco ubicada en un supermercado, sin hacer cola. Ella cambia su rumbo para dirigirse al supermercado, contenta, por saber que en pocas horas podrá viajar rumbo a Chile al encuentro de su familia.

Fuentes de Migraciones consultadas por este Diario indicaron que el Convenio Marco del Control Integrado Perú – Chile contempla la situación que en el caso de que los ciudadanos no sean admitidos por el otro país, se les permite el reingreso, en el día, para que no se

encuentren en una situación en la que no puedan ingresar a ninguno de los dos países.

Sobre el ingreso al Perú por la frontera norte, precisaron que se están haciendo excepciones en el caso de vulnerabilidad, adultos mayores y adoptando medidas que permitan preservar la unión familiar.

