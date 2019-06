Tacna: más de mil venezolanos tramitan visa en el consulado de Chile | FOTOS

Desde el sábado, más de mil ciudadanos venezolanos han solicitado la Visa de Responsabilidad Democrática en las oficinas del Consulado General de Chile ubicado en la ciudad de Tacna, dijo a El Comercio Gustavo Díaz Hidalgo, cónsul chileno en la ciudad limítrofe.

Los ciudadanos venezolanos que pretendían llegar a Chile a pedir refugio quedaron varados en Tacna desde la mañana del sábado, cuando el gobierno de Chile dispuso la entrada en vigencia del Decreto Supremo que restringe el cruce de su frontera para venezolanos que no cuenten con pasaporte y certificado de antecedentes penales.

"(En Chile) hubo menos problemas que en Perú (por delincuencia), porque ustedes tienen más (venezolanos); pero igual existe una mirada crítica de la sociedad de la migración. No queremos llegar a un nivel donde esto sea un problema político. Queremos una migración segura y regulada, ese es nuestro propósito, saber quién entra. Si es una persona que va a trabajar y construir, no tenemos ningún problema, pero si va a hacer problemas, sí", dijo el diplomático a este Diario.

Los venezolanos que no cuenten con los documentos imprescindibles no podrán ingresar a Chile. (Foto: Ernesto Suárez) El Comercio

Algunos venezolanos que no cuentan con recursos económicos duermen desde el sábado en las instalaciones del Consulado de Chile en Tacna a la espera de completar los requisitos solicitados por ese país para obtener el visado.

"Obviamente que no podemos mirar hacia el lado. Hay una situación humana que tenemos que atender. 65 niños, un total de 150 personas, durmieron en el consulado, les dimos comida y algo para desayunar en la mañana", dijo Díaz Hidalgo.

Familias han pernoctado en la sede del consulado de Chile en Tacna. (Foto: Ernesto Suárez) El Comercio

Oficinas, jardines y patios de la sede son utilizados para dar albergue a las familias que requieren estampar una visa para continuar su viaje. "Hemos trabajado sábado, domingo, lunes, y ayer (lunes) nos quedamos hasta las 11 de la noche", cuenta una funcionaria del consulado chileno. El jardín de ingreso de la sede diplomática se encuentra repleto de personas y maletas.

Las visas para venezolanos en el consulado chileno se otorgan en el día si se cumplen con los requisitos y el pago de 30 dólares. "Hoy, los antecedentes (penales) son algo ineludible. Nosotros queremos tener una migración segura, no queremos personas con problemas", dijo el cónsul. Recalcó que no podrán viajar a Chile los ciudadanos que no porten dichos documentos.

