Tía María: gobernador de Arequipa condiciona el diálogo a la anulación de licencia

El gobernador regional de Arequipa y los alcaldes de la provincia de Islay se reunieron este jueves en el Congreso de la República para dar a conocer su posición sobre el proyecto minero Tía María.

► Tía María: manifestantes bloquean nuevamente Panamericana Sur



► Tía María: pescadores de Islay se suman al paro indefinido contra proyecto minero



En la reunión estuvieron presentes el congresista Alberto Quintanilla; el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica; el alcalde provincial de Islay, Edgar Rivera; el alcalde de Punta de Bombón, Raúl Rodríguez; el alcalde de Cocachacra, Julio Cornejo Reynoso; y representantes del Consejo Regional.

Durante su intervención, el gobernador regional volvió a ratificar la posición de no iniciar un proceso de diálogo con el Ejecutivo respecto al proyecto Tía María hasta que no se anule la licencia de construcción. El pasado jueves 11, el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, afirmaba que la entrega de esta autorización a Southern Peru Copper Corporation, a cargo del proyecto, se dio en estricto cumplimiento de las normas legales vigentes.

"Ahora indica 'queremos diálogo'. ¿Diálogo de qué? Si ya se ha dado la licencia de construcción, ¿de qué vamos a dialogar? Lo que exigimos como región Arequipa es que que se anule la licencia de construcción", dijo el gobernador Cáceres.

Asimismo, volvió a condicionar el proceso de diálogo a la anulación de esta autorización. "La única forma de diálogo es cuando se anule la licencia", agregó. Cáceres mencionó también que estas conversaciones tuvieron que realizarse antes de la entrega de la licencia.

"Nosotros vamos a presentar un recurso de revisión mañana. Tía María no va más porque está en un valle, en un ecosistema frágil", comentó.

El documento que presetarán. (Video: El Comercio)

-Deslinda responsabilidades-



En otro momento, el gobernador regional volvió a dirigirse al presidente de la República, Martín Vizcarra, en caso la paralización indefinida en la provincia de Islay - que ya va por su cuarto día-, se desborde. Sin embargo, descartó que estas referencias se traten de amenazas.

​"Presidente, usted puede anular la licencia de construcción si lo decide. No permita que haya más muertos, usted sabe cómo es la gente del sur. No he venido a amenazar, solo a prevenir. Nosotros queremos armonía", dijo.

Cáceres comentó que sindicatos de la ciudad de Arequipa también están organizándose para movilizaciones en contra del proyecto Tía María, y respecto al ultimátum de 72 horas que dio al Gobierno, dijo que sus declaraciones fueron malentendidas. "No es un ultimátum, sino una esperanza que tenía el Valle de Tambo, Arequipa, para que pueda anular la licencia. Se ha malinterpretado", declaró.

El miércoles, el primer ministro, Salvador del Solar, dijo que no hay espacios para ultimátums, sino dar paso al diálogo. "Los procesos administrativos no se revierten por la vía de ultimátums. Después de un proceso administrativo largo, el Ministerio de Energía y Minas ha determinado que se ha cumplido los requisitos para otorgar una licencia de construcción. No tenemos que esperar 72 o 48 horas para comenzar a dialogar", dijo.



-Consenso provincial-



Por su parte, los alcaldes del Valle de Tambo y la provincia de Islay apoyaron la posición del gobernador Cáceres respecto a que el diálogo no puede realizarse en las condiciones actuales.

"La población no quiere mesas de diálogo porque ellos son conocedores de la verdad, y ellos están seguros que si entra la empresa minera al Valle de Tambo, va a ser destruido al igual que sus pueblos", dijo Julio Cornejo Reynoso, alcalde de Cocachacra.

"El Valle de Tambo pide la cancelación del proyecto minero Tía María bajo el argumento del informe que lo declara un proyecto inviable", agregó.

Edgar Rivera islay, alcalde provincial de Islay, dijo que "han impuesto una licencia y hoy tenemos problemas sociales en nuestra provincia".

Síguenos en Twitter como @PeruECpe