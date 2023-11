En Trujillo, extorsionadores dejaron un artefacto explosivo en la puerta de una funeraria, ya que los dueños del negocio se negaron a darles 20 mil soles por el pago de cupos en la zona.

Buenos Días Perú informó que la amenaza ocurrió en la noche, a vista y paciencia de vecinos y sin importar que había niños jugado cerca a la entrada del local de nombre ‘Blas Ramírez’, ubicado en la calle Alfonso Ugarte en el distrito de Florencia de Mora.

Cámaras de seguridad captaron cuando el delincuente, que llevaba puesto ropa holgada y un gorro para evitar ser reconocido, prende el explosivo y lo lanza, pero se le queda en la mano. Rápidamente, lo arroja una segunda vez, y luego se va del lugar con tranquilidad.

“Más de dos meses están, pero no vamos a ceder. Entiendan por más bombas que pongan. Pido que no pidan dinero a personas que no tienen”, dijeron a BDP.

La explosión no dejó heridos y solo generó daños materiales. Los dueños de esta funeraria exigen a las autoridades realizar las investigaciones para dar con esta banda criminal dedicada al pago de cupo.