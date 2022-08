Los síntomas que hasta ahora se reconocen, que son fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, fatiga e inflamación de ganglios, pueden durar de dos a cuatro semanas. Un periodo en el que es posible la transmisión de persona a persona, según explica la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La evolución de casos en el país ha crecido de forma considerable en estos 21 días. La Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio analizó la información de los Ministerio de Salud de países de Latinoamérica y el mundo, y de Our World Data, una plataforma de investigación realizada en colaboración entre investigadores de la Universidad de Oxford y la organización Global Change Data Lab.

Según el análisis de casos confirmados entre el 6 y el 12 de agosto, Perú es el tercer país del mundo con más casos reportados por millón de habitante , solo por debajo de España y Estados Unidos, y el primero en Latinoamérica.

Si bien, al 14 de agosto era eso segundo de la lista mundial, después de Estados Unidos, hasta el cierre del este informe no se reportaban datos de España y de otros 17 países, por lo que no es posible hacer una comparación real hasta dicha fecha.

Después de los tres países mencionados, son Suiza, Puerto Rico, Dinamarca y Austria los que registran más casos en el mundo.

En Latinoamérica, los países con más casos son Perú, Puerto Rico, Brasil, Chile, Bolivia, Colombia y Ecuador.

Las cifras en el país

Hasta el 14 de agosto, el Minsa había reportado 775 casos confirmados a nivel nacional, a través de la Sala Situacional desarrollada para hacerle seguimiento a la Viruela del Mono en el país. Según este registro, el 84% de casos se encuentran en Lima, 99% de ellos se han reportado en los distritos de Lima Metropolitana.

La segunda región con más casos es La Libertad, que reporta 39 confirmados correspondientes al 5% del total. Le siguen Arequipa (7), Cusco (6), Piura(4) e Ica (4).

Otras regiones que al menos tiene un caso confirmado son Loreto (3), Cajamarca (2), Lambayeque (2), Áncash (2), Ucayali (2), Junín (2), Huánuco (1) y Tacna (1). El gobierno

Algunos posibles factores

El doctor Percy Mayta Tristán, director de Investigación de la Universidad Científica del Sur, menciona que aún no es claro por qué en Perú se ha dado este aumento considerable de casos, a comparación de otros países. A la fecha, aún existen diversas hipótesis que podrían explicar la situación.

Mayta Tristán sostiene que en primer lugar, está el tema del diagnóstico. En el Perú, la comunidad LGBTIQ+ participa de diferentes ensayos clínico vinculados con VIH y enfermedades de transmisión sexual. Diversos ensayos se realizan en el país, más que en otros lugares, lo que significa que la comunidad suele estar vinculada con sus centros de salud y con cierta mayor facilidad acuden a estos cuando tienen alguna enfermedad de transmisión sexual o algún síntoma similar. “Esto podría estar diciéndonos que en el Perú puede haber un mayor grado de diagnósticos que en otros países”, expone el experto.

Sin embargo, puede haber una disminución en el reporte, debido a la homofobia. Se pide aislamiento de 28 días, pero en un país donde el 70% de trabajadores no es formal y la Viruela del Mono tiene un estigma, lo más probable es que dentro de poco, estos casos no van ser reportados y se inicie con una disminución. “No porque no se den más casos, sino porque no se registrarán”, menciona Mayta Tristán.

En segundo lugar, no ha habido una comunicación asertiva sobre la enfermedad, más que acusar a la comunidad. La homofobia tiene un peso significativo. “La comunidad ha estado acostumbrada a cuidarse usando condón, pero este no protege, y no ha habido una buena comunicación para explicar este punto y decirle a las personas que no traten de prolongar el encuentro sexual con alguien que recién conocen”, señala Mayta Tristán.

Para el investigador, un tercer punto es que tampoco se ha querido entender el por qué se pueden dar los contagios. A diferencia de lo que sucede con una pareja heterosexual que puede darse demostraciones de afecto en la calle, las parejas homosexuales deben buscar lugares ocultos y secretos que facilitan los encuentros sexuales.

No obstante, no es posible que el tema de espacios de contagios sea una explicación, ya que a diferencia de otros países, Perú tiene muy pocos espacios de socialización o de lugares de mayor riesgo de transmisión de Viruela del Mono. “Estos están vinculados a saunas, cuartos oscuros, zonas de fetiche y demás que en Lima tienen muy poco locales si la comparamos con otras ciudades de Latinoamérica y del mundo”, sostiene Mayta Tristán, para quien llama mucho la atención es que en un país tan conservador, con una comunidad que no puede estar libremente en todos lados, el número de casos se haya incrementado tanto.

Medidas a tener en cuenta

Uno de los puntos más importantes es informar mejor sobre la enfermedad. Además, Percy Mayta Tristán sostiene que se debe tener encuentra que recién se está conociendo información más certera al respecto, dado que la enfermedad es nueva.

Recién en las ultimas semanas se publicaron algunos artículos que cambian algunos puntos del panorama que se tenía desde África. Por ejemplo, la forma las lesiones, el tiempo en el que aparecen y cómo varían según los periodos. “Hay que tener en cuenta que las lesiones que aparecen en los tres primeros días no se asemejan a las que se ven en las fotos”, resalta Mayta Tristán.

Entonces, es precisamente en esos días en los que es más complicado identificar la enfermedad en una pareja. Y si bien se ha relacionado la enfermedad con parejas homosexuales, también están empezando a incrementarse los casos de parejas heterosexuales, debido a que hay personas que no se identifican como homosexuales, pero tiene sexo casual con personas se du mismo sexo. Este suele ser anónimo y en lugares oscuros que los exponen más a la enfermedad y que pueden terminar en el contagio a sus parejas habituales.

Otro punto importante es el tema de las vacunas. “El problema que tenemos es que hay pocas dosis, y una complicación con la distribución que se debe soluciona. En este escenario, el Minsa no puede decir que no se tramitarán vacuna”, advierte Mayta Tristán.