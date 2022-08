Con una dirección falsa, un hombre de 26 años en Huancayo quiso desviar las acciones del Ministerio de Salud (Minsa) tras dar positivo a viruela de mono. Estando infectado el paciente continuo con sus labores de transportista, viajando de Huancayo a Lima y viceversa.

Luego de una investigación y un seguimiento minucioso, se logró identificar el real domicilio. Según la Dirección Regional de Salud de Junín, el paciente fue hallado el último domingo. Estuvo inubicable desde el pasado miércoles.

Tras esta situación, expertos consultados por El Comercio opinan que el Ministerio de Salud debería garantizar condiciones adecuadas para un aislamiento sostenible; sobre todo en aquellos pacientes que no cuentan con las condiciones económicas suficientes para afrontar una cuarentena de 21 días.

Medidas necesarias

El doctor Elmer Huerta declaró que el Minsa necesita aplicar un protocolo más estricto para asegurarse que los pacientes cumplan sus tres semanas de aislamiento porque la enfermedad es contagiosa hasta que la persona se cura completamente de las lesiones ocasionadas por el virus.

“Yo creo que el protocolo debería contemplar que hay personas que no tiene donde quedarse aisladas o por su mismo trabajo no puedan estar en un solo lugar. Alguien las debe ayudar y es el Estado Peruano, sino vamos a caer en el mismo error que se cometió a inicios de la pandemia del Covid-19: se declaró la cuarentena obligatoria y a las dos semanas las personas necesitaban salir a trabajar para comer. Esto no puede ser igual, deberían habilitar espacios de aislamiento como lo fue la Villa Panamericana”, dijo.

El médico infectólogo del Colegio Médico, Leslie Soto, opina que el principal problema de no acatar el aislamiento es que la enfermedad se puede dispersar a otras personas. “El salir a la calle con lesiones significa estar en contacto con otras superficies donde una persona infectada puede dejar impregnado el virus, otra llega, lo toca y se pasa la mano por la boca, nariz, ojos. La cuarentena se aplica para evitar cualquier tipo de transmisión, sea directa o indirecta. Además, asegura un control médico adecuado sea presencial o virtual”, detalló.

El especialista explicó que durante la cuarentena el paciente podrá ser monitoreado presencial o virtualmente. Además, mientras dure ese proceso se podrá prevenir o tratar efectivamente alguna infección en las lesiones ocasionadas por el virus. Soto resaltó que un paciente infectado puede contagiar hasta a dos personas más y ellas seguir la cadena de transmisión.

“Lo que tienen que hacer [ el Minsa] es conversar con los pacientes y determinar, de ser necesario como en este caso u otros más, qué medidas restrictivas tomar que puedan asegurar no contagiar a otras personas”, mencionó.

Por su parte, el médico epidemiólogo, Antonio Quispe, destacó que se debe entender el porqué algunas personas se ven en la obligación de no acatar la cuarentena cuando deben trabajar para vivir el día a día. No obstante, resaltó que está en las manos del Estado poder otorgar las herramientas necesarias a todo paciente infectado por el virus que no pueda costear el aislamiento de 21 días.

“El Minsa debería brindarles apoyo como se hizo en un inicio de la pandemia, sin ello es imposible y casos como el del hombre de 26 años se podrán repetir” dijo.

Huerta resaltó que el Estado debería evaluar la posibilidad de adquirir vacunas tras el rápido alza de contagios que se registran en el país. Lamentó que algunos voceros del Minsa tengan posiciones y comentarios discriminatorios hacía la actual población de riesgo que afronta mayormente la enfermedad en el país. Exhortó a las autoridades a iniciar un plan para poder adquirir la vacuna y garantizar seguridad sanitaria a la comunidad.