Una columna terrorista asesinó a al menos 14 personas (la fiscalía y la PNP aseguran que son 18), entre ellos mujeres y niños, que se encontraban al interior de un bar del centro poblado San Miguel del Ene, en la jurisdicción de Vizcatán del Ene , provincia de Satipo (Junín), en la zona del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro ( Vraem ).

En el lugar del ataque terrorista se hallaron panfletos que adjudicaban esta masacre al Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP), es decir, remanentes de Sendero Luminoso. Una de las frases que proclaman en estos escritos es “Limpiar al Vraem y al Perú de antros de mal vivir, de parásitos y corruptos”, además, de llamar a boicotear las elecciones generales 2021.

“Tenemos que limpiar el VRAEM y el Perú de cuchipampas o prostíbulos, de orates, de degenerados homosexuales, de degeneradas lesbianas, de drogadictos, de individuos indisciplinados que no respetan a nadie, de rateros, de secuestradores, de corruptos, de soplones, de espías, de infiltrados, de traidores excrementos de perro tipos como el ‘Gordo John de Pichari’”, se lee en el panfleto.

El MPCP señala que no se va a permitir que las personas se ganen el pan del día “robando, parasitando, a través de la corrupción con prostíbulos y otras malsanas actividades”.

En el documento que se dejó en la zona de la masacre también se muestra su rechazo a los programas sociales como Pensión 65, Juntos, Qali Warma y comedores populares. “Las masas trabajadoras y el pueblo peruano no son mendigos ni inválidos para estar recibiendo como pordioseros mendigos”, señala el grupo terrorista.

Otras de las frases que resaltan en el panfleto es el llamado a no votar este 6 de junio para elegir al próximo presidente del Perú: “¡Pueblo peruano: Boicot a las elecciones burguesas, porque no es tu camino: No ir a votar. Votar en blanco. Votar en nulo o viciado!”

Asimismo, los remanentes de Sendero Luminoso condenan como “traidor” a quien vote por la candidata presidencial de Fuerza Popular: “¡Quien vota a favor de Keiko Fujimori es traidor, es asesino del VRAEM, es asesino del Perú!”. Agregan: “Nunca más Keiko Fujimori”.

En los escritos, que tiene como insignia la hoz y el martillo, hacen referencia al excabecilla del Militarizado Partido Comunista del Perú, Jorge Quispe Palomino, alias ‘Raúl’, quien falleció el 27 de enero de este año, según confirmó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

