El Comercio te informa







#ElComercioteinforma - Ep. 18: COVID-19 en niños: ¿Es seguro que los niños salgan a la calle? ¿Qué es el síndrome de Kawasaki? ¿Cuál es su relación con el coronavirus? | Podcast Desde hoy, los niños podrán tener un respiro de la cuarentena después de dos meses de estar en confinamiento obligatorio para evitar la propagación del coronavirus. Sin embargo, esta situación ha generado un debate, ya que existe un gran grupo de personas que considera esta medida como poco segura tanto para los menores como para sus familiares. Es por ello que, en este nuevo capítulo Martín dialoga con el neumólogo pediatra Carlos Mendoza, quien destaca que todavía no es el momento ideal para que los niños salgan a las calles, dado que aún estamos en la meseta de la pandemia y no hay una disminución significativa. Asimismo, afirma que evidentemente durante este tiempo se ha recabado mayor información sobre el virus, puesto que se ha determinado que es más agresivo y contagioso de lo que pensábamos, y que no únicamente afecta a las vías respiratorias, sino también a todos los órganos. Además, hace referencia a los casos de una rara enfermedad similar al síndrome de Kawasaki, el cual no se conoce a ciencia cierta la causa principal; no obstante se especula que es una reacción del sistema inmune frente a una infección viral o bacteriana. Por esta razón, el médico recomienda que los padres estén alertas a posibles síntomas como, fiebre más de cinco días, disminución de la ingesta de alimentos o líquidos, dolor abdominal intenso, dolor a la altura del corazón, entre otros. Igualmente, a raíz del cambio de estación, hace especial énfasis en la importancia del lavado constante de manos, tener las inmunizaciones al día, mantener una adecuada ventilación en la casa, y en el caso de los niños asmáticos, continuar con sus tratamientos preventivos.