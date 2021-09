Conforme a los criterios de Saber más

Más de 48 horas después de la muerte de Abimael Guzmán, cabecilla de la organización terrorista Sendero Luminoso, aún no hay una decisión tomada sobre lo que pasará con el cadáver. Desde los nazis que fueron incinerados y sus cenizas lanzadas al río hasta Osama Bin Laden, cremado y sus restos arrojados al mar, la historia tiene antecedentes sobre la disposición de los cuerpos de genocidas y violadores de derechos humanos.

José Luis Pérez Guadalupe considera que esta sería la salida que evite la revictimización de los deudos de los más de 30 mil muertos que dejó Sendero en el país. En eso comparte opinión con el ministro de Justicia, Aníbal Torres, pero considera que el Ejecutivo no tiene una respuesta contundente sobre el tema.

—La defensoría señala que le corresponde al Poder Ejecutivo emitir un decreto supremo que regularice la entrega de los restos del terrorista. ¿Coincide con ello?

El Ejecutivo ha debido tener más protagonismo en esto y no lavarse las manos. El Ministro de Justicia ha dicho que el cuerpo se debe incinerar, pero él ya no habla solo como abogado, es el asesor legal del Gobierno. Debe llevar este pensamiento y ver una salida, no solo decir: “No depende de nosotros, ya está en el Ministerio Público”. El Gobierno pudo haber sido más proactivo en esto.

—¿Qué debería pasar con el cuerpo?

La vía más conveniente es la incineración. Yo plantearía el criterio victimológico. El Ministerio Público cita una norma que dice que los familiares pueden recoger el cuerpo. Eso es verdad, pero aquí no solo se debe ver el derecho de los familiares, sino también el de las víctimas de Sendero. Debe primar su derecho a no ser revictimizados. Por eso se necesita una posición del Estado Peruano, de todas las instancias.

—¿Cuál es el riesgo si eso no pasa?

No estamos hablando de un cuerpo solamente; es el cadáver del cabecilla terrorista más importante de este grupo genocida. Bajo todo punto de vista sería un pésimo mensaje no solo del Ejecutivo que no hizo nada para evitarlo, sino también del Ministerio Público. No creo que le den gratuitamente el cuerpo a la viuda, que es otra terrorista encarcelada.

—¿Qué debió hacer el presidente Castillo?

Citar al menos al Consejo de Estado para tener el peso de todas las instituciones en la decisión.

—La fiscalía ha reconocido que hay un vacío legal para esta y otras muertes de cabecillas terroristas.

Se necesita una ley que puede salir del Congreso o ser iniciativa del Ejecutivo; pero más allá del tema legal, se necesita un mensaje político contundente que no ha dado el gobierno. El presidente dio un tuit, Bellido dijo que rechaza todo tipo de terrorismo y hasta habló las esterilizaciones forzadas, ¿qué tiene que ver eso ahora? Cuando se necesita un deslinde, una censura clara contra el mayor genocida del país, no han sido capaces de decirlo. Creo que ese es el mensaje más peligroso de este gobierno y le va a pasar factura.

—Durante su gestión en el INPE (2011-2014), ¿se evalúo qué hacer en caso de muerte de Guzmán?

No. Abimael gozaba de buena salud. El resquebrajamiento de su salud ha venido en los últimos años y sobre todo en los últimos meses, cuando entró en huelga de hambre voluntaria y se rehusó a ir al médico. Lo que quería era morir y quedar como héroe.

—¿Cuál debe ser el futuro de la Base Naval?

En su momento fue necesario porque el INPE no brindaba garantías. Pero no es función de los marinos cuidar a presos. Dejé listo un proyecto de un pabellón de extrema seguridad en el penal Ancón 1 para 24 internos, donde era imposible escapar. Un minipenal dentro del penal. Han pasado casi 10 años y no pasó nada. El convenio con la Marina que vence en el 2021 considera el supuesto del proyecto. Si no se ha puesto ninguna piedra, no tiene sentido moverlo.

—Torres dijo que no debería haber un trato especial para Alberto Fujimori. ¿Sería viable su traslado a una cárcel común?

Es distinto un preso de máxima seguridad como los de la Base Naval y un interno de mínima seguridad, enfermo, mayor, que no implica riesgo de seguridad penitenciaria ni nacional. Son dos cosas distintas; no sé por qué las cruza el ministro en este momento. Creo un poco difícil ahora trasladarlo por su estado de salud; más parece una venganza política.

—¿Y un indulto a Antauro Humala?

No cumple las condiciones. Sería lo mismo que el indulto a Fujimori. Por el tipo de delito, no cumple indulto ordinario y tampoco el humanitario para casos de enfermedad terminal.

Abimael Guzmán Reynoso, cabecilla terrorista de Sendero Luminoso, murió el sábado pasado a los 86 años de edad, en su centro de reclusión de la Base Naval del Callao. De acuerdo a información oficial, Guzmán dejó de existir producto de una neumonía. Desde el gobierno, el primero en pronunciarse fue el ministro de Defensa, Walter Ayala, quien confirmó la muerte del terrorista ante los medios. El presidente Pedro Castillo, para manifestar que su posición es de condena al terrorismo y señalar que esta es firme e indeclinable. Hizo lo propio el primer ministro Guido Bellido.