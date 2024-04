El abogado de Patricia Benavides, Juan Peña, calificó como un “abuso” el pedido del Ministerio Público de un impedimento de salida del país contra la exfiscal de la Nación por la investigación que se le sigue por presunta organización criminal y otros delitos relacionados al testimonio de Jaime Villanueva.

“Yo creo que es un abuso por parte de la fiscalía hacer este requerimiento porque se entiende que este tipo de medidas se dan cuando no tienes conocimiento de cómo ha sido mi comportamiento en toda esta investigación”, dijo este miércoles en RPP.

Este martes, la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos a cargo de Delia Espinoza solicitó impedimento de salida del país contra Benavides. El pedido fue presentado ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.

📢 Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos presentó hoy, ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, el requerimiento de impedimento de salida del país para la ex Fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas. pic.twitter.com/BEc0QAW1S8 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 24, 2024

En el comunicado, el Ministerio Público aseguró que sustentan este pedido con “numerosos elementos de convicción presentados ante la autoridad judicial”.

El abogado de Benavides criticó el accionar de la fiscalía al informar a través de redes sociales sobre el pedido contra su defendida y llegó a calificar esta actitud como un delito.

“Hay una prohibición de publicación de la actuación procesal [...] Está incurriendo en un delito, que es lo que señala el Código Procesal Penal, porque esas actuaciones procesales se entiende que la carpeta es reservada, que tiene algún tipo de secreto por parte de las investigaciones”, explicó.

Juan Peña aseveró que medidas coercitivas de la libertad, como un impedimento para salir del país, se debe basar en una sospecha de peligro de fuga, algo que aseguró que no ha ocurrido en el caso de su defendida.

“Eso es lo extraño, no hemos dejado de asistir a ninguna de las citaciones que el Ministerio Público nos ha dado”, respondió. “Si me preguntas a mí, como estrategia legal, si aceptaría el pedido, te diría que no, pero eso es algo que tendremos que evaluar”, agregó sin descartar que puedan o no allanarse a la solicitud de la fiscalía.

En ese sentido, descartó que Benavides esté evaluando huir de la justicia o pasar a la clandestinidad. “Siempre ha asistido a todas las citaciones. No ha tenido ningún temor en afrontar las investigaciones que se le dan, siempre tratando que se garantice su derecho de defensa”, aseguró.

El pedido de impedimento de salida del país fue confirmado luego de una operación denominada “Valkiria XI” a cargo de los fiscales del Eficcop, que lidera Marita Barreto, en el que detuvieron a siete personas en una operación que empezó la madrugada de este martes 23 de abril.

Los intervenidos son personas que, según la fiscalía, participaron en negociaciones e intercambios de favores con Patricia Benavides a través de la coordinación de sus entonces asesores Jaime Villanueva y Miguel Girao.