Hasta hace algunos meses, Perú Libre (PL) era el partido de gobierno y así quedaba demostrado en los cuestionados nombramientos de militantes en diferentes ministerios.

Sin embargo, los afiliados a esta organización política no solo obtenían cargos públicos, también ganaban licitaciones en Provías Nacional, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Es en esta cartera donde se habría gestado una red de corrupción durante la gestión de Juan Silva, según las investigaciones fiscales.

El Comercio identificó que tres empresas, cuyos representantes militan en Perú Libre, obtuvieron contratos por servicios por un total de S/6′826.432. En dos de estos casos, los empresarios se inscribieron recientemente a la agrupación política liderada por Vladimir Cerrón, en enero del 2022.

—Por primera vez—

Los ciudadanos Carmen Rosa Huamaní Apaza y José Amable Marca, quienes viven en el distrito de Soraya, provincia de Aymaraes, en Apurímac, constituyeron la empresa VICI S.R.L. en el 2016 con un capital de S/20 mil. Desde su formación, esta compañía obtuvo órdenes de servicio con entidades públicas locales y regionales para el mantenimiento de vías por montos que van desde los S/4 mil hasta los S/98 mil.

Antes no había ganado contratos con Provías Nacional. Sin embargo, esto cambió en el 2021 durante la gestión del prófugo exministro Juan Silva.

En noviembre del año pasado, la empresa VICI S.R.L. ganó dos buenas pro para el servicio de mantenimiento de vías en La Libertad y en Junín. La suma de los montos adjudicados por ambas licitaciones fue de S/246 mil.

Tras obtener estos proyectos, Huamaní y Amable se afiliaron a Perú Libre en enero del 2022. Un mes después, la compañía que ambos representan ganó un nuevo contrato. Esta vez, por un monto superior a los anteriores: S/268.800. La buena pro se dio el 9 de febrero. El exministro Silva aún era el titular de la cartera de Transportes. La nueva licitación fue por el servicio de mano de obra para el mantenimiento de uno de los tramos de un corredor vial que atraviesa las regiones de Áncash y Junín.

El 14 de marzo, VICI S.R.L. ganó su cuarto contrato con Provías Nacional. Esta vez, para el servicio de sello asfáltico en una carretera por S/244.827. En ese momento, Silva ya había renunciado al cargo de ministro y quien asumía esa función era su exbrazo derecho Nicolás Bustamante.

Además de ganar contratos a través de su empresa, Huamaní obtuvo servicios en la misma entidad adscrita al MTC como persona natural, antes y después de su inscripción en PL.

El 6 de diciembre del 2021, ganó la primera adjudicación por un servicio de mantenimiento vial en La Libertad por S/316.450. El 13 de febrero del 2022, obtuvo una nuevo contrato para reparar otras vías en la misma región. En este caso, el monto ascendía a S/305.280. Es decir, en menos de tres meses, había obtenido contratos por S/621.730.

Antes de que Pedro Castillo llegara al poder, Huamaní solo fue contratada por entidades públicas locales y regionales de Apurímac, donde reside. Al igual que su empresa, no había obtenido adjudicaciones con instituciones del Gobierno Central.

Otro militante de PL que obtuvo contratos con Provías Nacional –por primera vez– durante este gobierno es César Castro Cullqui, de Junín. Este empresario se inscribió en este partido en setiembre del 2020.

La empresa que constituyó junto a su socio Ebert Mallque Lanasca, dedicada al servicio de seguridad y vigilancia, León Security S.A.C., no había tenido contratos con ninguna entidad estatal desde el 2015. En julio del 2021, obtuvo su primera licitación con el Servicio de Administración Tributaria de Huancayo (SATH) y, en setiembre del mismo año, su compañía consiguió por primera vez una adjudicación con una entidad del Gobierno Central, Provías Nacional, para brindar resguardo a las oficinas de la Unidad Zonal Junín-Pasco por S/69.599 .

La empresa que quedó en segundo puesto perdió por una mínima diferencia de apenas S/1 en la propuesta económica.

El notario que participó en la constitución de León Security S.A.C. en el 2015 fue Ciro Gálvez, ministro de Cultura de este gobierno entre julio y octubre del 2021.

—Obras por millones—

El ciudadano Jimmi Villalba Velasque milita en PL desde enero del 2022. A partir de esa fecha, la empresa AMSAJ S.A.C., que constituyó en el 2017 junto a su socio Samuel Jancco, g anó licitaciones en consorcio por S/5,3 millones con Provías Nacional en solo un mes.

En años anteriores, ya había obtenido adjudicaciones en esta entidad. Sin embargo, los contratos tenían un costo aproximado entre los S/130 mil y S/600 mil.

Así, la empresa AMSAJ S.A.C. y Mincas S.A.C., que no registra contrataciones con el Estado anteriormente, formaron el consorcio Cielo Punku y, el 4 de febrero de este año, ganaron cuatro servicios para el mantenimiento de diferentes tramos de una carretera en Cusco, cada uno valorizado en S/1′343.869.

La entrega de la buena pro de los cuatro servicios se definió por sorteo. El Consorcio Cielo Punku quedó en segundo lugar en dos de ellos. Pese a eso, el comité de selección descalificó a los primeros puestos alegando falta de capacidad técnica y profesional, dejando como único ganador al consorcio vinculado con el militante de PL.

Procesos cuestionados

El abogado especialista en contrataciones públicas Roberto Benavides sostuvo que la situación en las que se desarrollaron estos contratos “genera suspicacias”.

“Estos hechos son atípicos. Pareciera que hay un vínculo entre la cercanía con el partido del gobierno de turno y los contratos”, dijo a este Diario.

En tanto, el director del Consejo Privado Anticorrupción, Eduardo Herrera, remarcó que existe, en general, “una perversión en la contratación pública, donde hay empresas denominadas ‘de maletín’, caracterizadas por personas que van buscando oportunidades de acuerdo con el móvil político. No es la experiencia, no es la capacidad, no es la trayectoria, es el móvil político [lo que predomina] y eso lo que hace es ensuciar el espacio de la contratación pública”.

Agregó que la intervención de la contraloría para investigar estas y otras contrataciones debería ser permanente y de forma aleatoria.

