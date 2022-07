Se trata de organizaciones políticas de izquierda [ver gráficos] incluso encabezadas por exmiembros de la bancada del lápiz y que, según han comentado sus representantes a El Comercio, coinciden en promover una asamblea constituyente y dejar la puerta abierta para el ingreso del mandatario.

Ello pese a que sobre Castillo Terrones pesan actualmente un liderazgo muy cuestionado, críticas a su gestión gubernamental e incluso investigaciones de la fiscalía que lo sindican de encabezar una organización criminal.

Bermejo a escena

El último 6 de junio se registró ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) una solicitud de reserva de denominación del partido Voces del pueblo. Este será presentado oficialmente el domingo 10 de julio en una conferencia de prensa.

Su líder fundador es el congresista de Perú Democrático y exintegrante de Perú Libre, Guillermo Bermejo. El presidente de la agrupación es el abogado Ronald Atencio, amigo del legislador desde hace unos 20 años, su asesor principal en el Parlamento y también su defensor legal en el proceso que se le siguió por afiliación al terrorismo.

Bermejo contó a este Diario que la iniciativa surgió a raíz de su alejamiento de Perú Libre, en diciembre pasado, y que hace unas semanas empezó la recolección de firmas e inauguraciones de bases. Negó, en tanto, haber conversado con Castillo sobre la inscripción del partido.

“Se me ha otorgado esa responsabilidad, el liderazgo del partido. Pero tenemos que apostar a múltiples liderazgos, yo no creo en la figura del mesías. Creo en un liderazgo que ayuda a crecer a otros liderazgos”, dijo Bermejo. El cuestionado exministro del Interior, Luis Barranzuela, y el abogado de este, Raúl Noblecilla, son otras de las personas que se anuncian para la presentación de Voces del pueblo.

PARTIDO VOCES DEL PUEBLO

FUNDACIÓN: 20/5/22

LÍDERES: * Guillermo Bermejo - Líder fundador del partido. - Congresista de Perú Democrático. - Fue absuelto tras un juicio por afiliación al terrorismo, pero el caso fue elevado a la Corte Suprema. - Registra 22 reuniones con el presidente Pedro Castillo en Palacio entre agosto del 2021 y marzo del 2022.

* Ronald Atencio - Presidente del partido. - Asesor principal en el Congreso y abogado de Guillermo Bermejo. - Abogado de Luis Barranzuela, exministro del Interior, en una investigación por cobros irregulares en Tumán. - Postuló al Congreso en el 2020 con el partido Runa.

IDEARIO - Su objetivo es "construir la patria que anhelaba el amauta José Carlos Mariátegui". - Busca un Estado plurinacional en armonía con el ambiente. - Apunta a construir la "patria grande" y promover la integración regional.

Asimismo, consideró “positivo” que hayan surgido otras organizaciones políticas en torno a Castillo, porque “lo peor que podría pasar es la desorganización social. “Sería más importante que exista un bloque más sólido, con mayores niveles de representación. Pero hasta que se dé ese escenario, me parece importante que se sigan dando espacios políticos en donde los ciudadanos se puedan organizar en función, más allá de personas, de programas”, agregó.

Atencio aseguró que ya hay simpatizantes en Cusco, Piura, Arequipa, Lambayeque, Amazonas y Áncash y calculó que en seis meses podrían presentar la documentación al JNE, aunque tienen plazo hasta junio del 2023 para hacerlo. Además, dijo que la agrupación cuenta ya con su acta de fundación, estatuto y los primeros cargos directivos.

“Más que soporte del gobierno, somos un partido político de soporte de la gobernabilidad. Nosotros no podemos individualizar en una figura que hoy se llama Pedro Castillo […] Estamos en pro de la gobernabilidad de la institución jurídica presidencial, vamos a defender esa institución jurídica que hoy se llama presidente de la República”, subrayó.

Raúl Noblecilla (izquierda), Ronald Atencio (centro) y Guillermo Bermejo (derecha) durante una actividad en marzo. / Ronald Atencio / Facebook

Docentes en doble acto

Las otras dos organizaciones políticas son el Partido magisterial y popular (PMP) y Peruanos como tú (PCT), que lleva las siglas de Pedro Castillo Terrones. Ambas surgen del seno magisterial que apoyó al hoy jefe de Estado en la campaña electoral y están vinculadas al Fenatep, gremio de docentes fundado por el mandatario y que obtuvo su inscripción ante el Ministerio de Trabajo en los primeros días del actual gobierno.

El Fenatep fue constituido en el 2017 tras la huelga docente que lideró Castillo aquel año. Derivó del Comité Nacional de Reorientación del Sutep (Conare-Sutep), la facción más radical del magisterio que incluso fue vinculada al Movadef, brazo político de Sendero Luminoso.

Si bien Mery Coila, presidenta del PMP, ingresó la solicitud de inscripción en noviembre del 2021, fuentes del JNE precisaron a El Comercio que dicho trámite fue declarado en enero último como no presentado debido a que no se subsanaron diversos requisitos. Por tanto, la documentación fue devuelta, aunque la reserva del nombre vence este 9 de agosto.

Coila explicó a este Diario que se está actualizando y completando información para, hacia el 20 de julio, días antes del aniversario del primer partido, presentar nuevamente el pedido de inscripción. Añadió que tienen unos 30 mil afiliados y bases en casi todas las regiones.

PARTIDO MAGISTERIAL Y POPULAR

FUNDACIÓN 30/7/21

LÍDERES * Mery Coila - Presidenta del partido. - Docente y miembro del directorio de la Sociedad de Beneficencia de Tacna en representación del MIMP. - Aparece como adherente en los planillones del Movadef, cuando intentó ser partido político. - Registra 5 reuniones con Pedro Castillo en Palacio entre diciembre del 2021 y mayo del 2022. Militó en el Frente Amplio.

* Miguel Miranda Purizaga - Secretario general y personero legal. - Docente y dirigente sindical en Loreto. - Registra 6 reuniones con Pedro Castillo en Palacio entre agosto del 2021 y abril del 2022.

IDEARIO - Se estructura en base al pensamiento de peruanos como José Carlos Mariátegui, José María Arguedas, César Vallejo y Jorge Basadre. - Conciencia de las diferentes culturas dentro del mismo país y fortalecimiento de la identidad nacional. - Entiende la justicia social a partir del ejercicio pleno de derechos, como al trabajo, la salud y educación en democracia.

Consultada sobre la inclusión de Castillo, con quien conversó para crear la agrupación, dijo que es una “meta”, mientras que se esperará obtener la inscripción para dialogar con los congresistas del Bloque Magisterial a fin de que se sumen a la iniciativa. “Ya somos su base, su soporte, venimos trabajando en todas las regiones el respaldo al presidente. No esperamos a que él tome la decisión de ser parte o no de nuestro partido, ya venimos trabajando desde la segunda vuelta, la proclamación y luego por la gobernabilidad”, refirió y anunció que sus bases se reunirán en Lima en julio por el primer año de gobierno.

En tanto, negó vínculos con el Movadef. “Yo firmé un planillón del Jurado Nacional de Elecciones. Si me hubieran dicho que era un planillón terrorista, jamás hubiera firmado. Soy profesora, jamás he estado vinculada en un hecho delictivo, clandestino. El hecho que luche por mis derechos, mis reivindicaciones como maestra, no me pueden hacer delincuente o terrorista. El planillón lo firmaron más de 300 mil ciudadanos”, explicó y añadió que en el 2012 hizo el trámite para retirar su firma.

Otro de los promotores del partido es el legislador del Bloque Magisterial, Edgar Tello, quien sostuvo no ejercer aún algún liderazgo por su función congresal. “Yo soy respetuoso de la decisión de las bases, que a nivel nacional decidieron constituir el Partido magisterial y popular. Provengo de esas bases”, afirmó.

Pedro Castillo, Gladys Burgos y Mery Coila durante una reunión de dirigentes magisteriales en enero del 2020. / Mery Coila / Facebook

VIDEO RECOMENDADO El congresista Edgar Tello en la inauguración de un local del Partido magisterial y popular en Arequipa, en setiembre del 2021. (Video: Partido magisterial y popular - Arequipa)

Respecto al otro partido de raíces magisteriales, el partido Peruanos como tú (PCT), Edgar Tello sostuvo que en la bancada de docentes del Congreso “hay respeto a las decisiones democráticas de cada uno y cada uno ve el partido que crea conveniente”.

PCT es promovido por su colega de bancada y compañero del magisterio Segundo Quiroz. Este último legislador –natural de Chota (Cajamarca) como Pedro Castillo y, al igual que Tello, muy cercano al presidente– intenta desde enero del 2020 inscribir a la citada agrupación, que tiene reservado el nombre en el JNE hasta el 16 de agosto a fin de concretar su registro.

VIDEO RECOMENDADO Segundo Quiroz dedicando unas palabras durante una celebración por el cumpleaños de Pedro Castillo, en donde él y otros simpatizantes exclaman arengas del partido Peruanos como tú (PCT). "Hermano Pedro, hemos trajinado en la lucha no ahora, sino por años. Y hoy estamos con esa firmeza, convicción y lealtad a tu persona", le dijo antes de un apretón de manos y fuerte abrazo. (Video: Miguel Rojas / Facebook)

Consultados por este Diario, Quiroz ni otros dirigentes de PCT precisaron la fecha de fundación del partido ni quisieron dar detalles de la organización. No obstante, en actividades de los últimos meses se ha visto la participación de Hilso Ramos (a quien se encargó el estatuto y el ideario) y Grover Mamani, vinculados al Conare-Sutep y cercanos también al presidente Castillo.

Ramos se ha desempeñado como asesor de Quiroz en el Congreso. Elmer Heredia Sánchez, personero legal de PCT, fue auxiliar del despacho del legislador chotano entre agosto del 2021 y marzo del 2022. En tanto, la voceada designación de Mamani Condori como director general de Gobierno Interior del Ministerio del Interior en agosto del año pasado causó la renuncia irrevocable de los viceministros del sector.

Afiche difundido entre las bases del partido Peruanos como tú. / Peruanos como tú

En un foro interregional de PCT realizado en noviembre del 2021, Quiroz aseveró que el proyecto político corresponde a un “sueño que iniciamos el año pasado conjuntamente con nuestro hermano mayor”, refiriéndose a Pedro Castillo.

Miguel Ramos, dirigente de PCT en Huancavelica, aseguró a El Comercio que la organización bordea los 30 mil afiliados y que está en las “etapas finales” para solicitar su inscripción. Pese a que Hilso Ramos y Grover Mamani han participado de actividades del partido, afirmó que ellos ya no lo integran.

“El partido se ha construido a petición de las bases, la gente que ha apoyado en la participación política del presidente. El presidente, si está apto, tiene las puertas abiertas. Si desea ser parte de nuestro partido, tiene las puertas abiertas a Peruanos como tú. Nosotros nos identificamos con el compañero”, sentenció Ramos Mayhua, quien en las elecciones del 2021 postuló al Congreso con Perú Libre.

Simpatizantes de Peruanos como tú (PCT) se hicieron presentes durante el mitin que dio el presidente Pedro Castillo el jueves 7 de julio en Celendín, Cajamarca, tras un Consejo de Ministros descentralizado. Estuvo acompañado por Segundo Quiroz, congresista y líder del partido. / Norma Tapia / Facebook