En aquella oportunidad, el TC declaró fundado un hábeas corpus a favor de Fujimori y decidió restituir el indulto que le concedió en el 2017.

Fuentes cercanas a la cúpula de Fuerza Popular refirieron a El Comercio que se encuentran realizando las coordinaciones para que el exmandatario-sentenciado en el 2009 a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y la Cantuta- sea excarcelado a más tardar el miércoles.

En su último fallo, el Tribunal Constitucional subrayó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) no es competente para ordenar la inaplicación de un fallo. Esto porque esa instancia internacional había detenido la liberación de Fujimori hace un año y nueve meses por medio de una resolución de supervisión.

La eventual liberación del ex jefe de Estado-sentenciado también por corrupción- puede tener impacto, a nivel político, no solo en Fuerza Popular, sino también en sus aliados y en la administración de la presidenta Dina Boluarte, quien en la actualidad enfrenta su nivel más alto de rechazo: 84%, según Datum Internacional.

El analista político Gonzalo Banda refirió que más allá de que diferentes abogados señalaron, desde una perspectiva jurídica, que la excarcelación de Fujimori no era viable, en el plano político sí lo era. Agregó que para ello bastaba ver que la composición del actual TC “es un reflejo” del Congreso, donde el fujimorismo es la primera fuerza política en la actualidad.

“Se tiene a un Tribunal Constitucional que fue elegido por este Parlamento, entonces era bastante probable que la coalición que quería la liberación de Alberto Fujimori tuviera mucho más respaldo. ¿Quién lideró el proceso de elección de este TC? No fue Perú Libre ni la izquierda. Este fallo es una consecuencia de la composición del Congreso”, remarcó a El Comercio.

Una postura similar tuvo el también analista político Jeffrey Radzinsky, quien consideró que la sentencia del tribunal “tiene un componente político”, al ser esta entidad designada por el Congreso. “No es casualidad que la mayoría de profesores de derecho constitucional no concursen para ser magistrados”, expresó.

En diálogo con este Diario, Radzinsky criticó el contexto en el que el TC decide hacer pública su sentencia, al sostener que la revelación de una presunta organización criminal en la Fiscalía de la Nación, que coordinaba con congresistas, continúa siendo el tema de mayor relevancia en el país.

La periodista Mabel Huertas también señaló que no sorprende que este TC haya adoptado la decisión de liberar a Fujimori, porque está compuesto por tribunos que ideológicamente son cercanos a la derecha en el Parlamento, donde el fujimorismo tiene una amplia influencia.

1. ¿Keiko Fujimori sale fortalecida?

Para Radzinsky, no, porque aún la opinión pública recuerda que Fuerza Popular, en el 2017, calificó de “canje” el indulto que el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) otorgó a Fujimori. Además, que ese Congreso, de mayoría naranja, destituyó a Kenji Fujimori por la presunta compra de votos para evitar la vacancia del economista.

“En el cálculo electoral [de Keiko Fujimori y de Fuerza Popular] no les era conveniente que Alberto Fujimori esté libre. Mientras el expresidente no esté libre, la Fujimori con mayor protagonismo es Keiko. Mi sensación es que, en el imaginario colectivo, el hijo que realmente peleó y tuvo como bandera la libertad de su padre fue Kenji y no Keiko”, subrayó el director de GFP.

(Foto: Andina)

A su turno, Banda refirió que la excandidata presidencial, ahora, “podrá decir que la libertad de su padre dependió” de un Tribunal Constitucional que Fuerza Popular y sus aliados eligieron “en base al poder político que ella ganó” en las últimas elecciones.

“Ella podrá reclamar ese triunfo y ningún fujimorista se lo podrá cuestionar”, mencionó.

El analista político arequipeño, además, señaló que el fujimorismo y sus aliados tienen dos caminos, tras la liberación del expresidente: tener un perfil bajo y brindar gestos políticos, como que Fujimori padre ofrezca perdón para que su excarcelación sea “menos traumática” o celebrar y exacerbar los ánimos.

“Si hay un ánimo celebratorio, eso sí puede activar la reacción de la ciudadanía. Una cosa es que Fujimori salga libre y sus seguidores mantengan un perfil bajo. Pero eso no va a suceder, lo que vamos a ver es la derecha celebrando, la congresista Adriana Tudela acaba de compartir una foto en sus redes”, dijo.

Huertas, analista de 50 más 1, dijo que un escenario de “unión familiar” tras la excarcelación del expresidente puede “fortalecer” la imagen de Keiko Fujimori.

No obstante, precisó que el ex jefe de Estado “siempre será un elemento polarizador” en el país, por lo que no cree que haya un punto medio “en cuanto a la visceralidad” con la que han tomado el fallo del TC los antifujimoristas “y la emoción” de los seguidores de la agrupación naranja.

2. “No imagino a Dina poniéndose contra el fujimorismo”

Banda también sostuvo que la liberación de Fujimori tendrá un impacto en el actual gobierno. En el Congreso “no se hará ningún problema”, porque existe una coalición que respalda el fallo del TC, pero al Ejecutivo sí lo puede enfrentar con la ciudadanía, añadió. ¿La razón? Tendrá que asumir la excarcelación del exmandatario, a través del INPE.

“El Ejecutivo podría entorpecer el trámite, pero no lo hará, tampoco imagino a la presidenta Dina Boluarte poniendo al procurador supranacional en contra del fujimorismo con la precariedad de su gobierno. Les han traslado un problema grueso”, señaló.

(Foto: Andina)

Radzinsky dijo que la liberación de Fujimori ha caído en manos del Ejecutivo casi “por carambola” y refirió que “no es un asunto menor” la postura institucional que vayan a adoptar sobre el fallo.

“Esto no es casual. ¿Cuándo salió este tema? El lunes de la semana pasada [cuando se reveló la red criminal en el Ministerio Público]. Y ahora pasa de nuevo, hoy sale el fallo del TC para que la atención esté en Fujimori [y no en la declaración del asesor de Benavides], los tiempos en la política tienen relevancia”,

Por su parte, Huertas afirmó que, si el Ejecutivo dispone la liberación del expresidente sin expresar reparos al tema de fondo, esto lo debilitaría aún más de cara “a la calle”. No obstante, “fortalecería” su relación con la derecha, que es la que la sostiene en el poder desde el Legislativo.

3. ¿Puede reactivar las protestas?

Aunque para Banda, la movilización social en el Perú “está muy herida” y el antifujimorismo “no es el de hace” un par de años, la excarcelación del expresidente Fujimori, dependiendo de cómo sea manejada por su partido y sus seguidores, puede provocar una reacción “más visceral” y “movilizar algo que aún no lo está”.

“Es impredecible lo que pueda suceder, no me atrevo a decir que la ejecución del indulto no vaya a tener ninguna consecuencia [en las calles]. Y si no se produce nada, es que la movilización está herida en el país [tras las muertes en las manifestaciones contra Boluarte y el Congreso]”, explicó.

(Foto: Andina)

Por su parte, Radzinsky opinó que las protestas convocadas para el 7 de diciembre eran en contra del gobierno, porque se cumple un año desde el ascenso de Boluarte al poder, pero ahora pueden jugar otros puntos, entre ellos el antifujimorismo.

“Lo más fuerte es el repudio a la clase política que es vista como corrupta e incompetente, y por ende han generado una situación económica, política y social más precaria”, finalizó.

La analista de 50 más 1 sostuvo que el antifujimorismo tiene hoy un motivo concreto para participar en las marchas que han sido convocadas para el 7 de diciembre.

“Pueden darse movilizaciones con mayor fuerza, el antifujimorismo es un actor que aglutina a muchos segmentos y nuevamente la consigna puede ser ‘que se vayan todos’”, acotó.