¿Blindaje?. Los días siguen pasando y se conocen más detalles y testimonios sobre cómo funcionaba la presunta red de corrupción en la fiscalía y sus tentáculos que alcanzan a congresistas de distintas bancadas, pero el Parlamento, presidido por Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), continúa en silencio y sin tomar medidas.

Uno de los casos que se encuentra bajo los reflectores es el José María Balcázar (Perú Bicentenario), quien encabeza la Comisión de Educación, cuya nuera fue nombrada por titular del Ministerio Público en dos cargos del Ministerio Público tras la reunión que mantuvo dicho congresista con los asesores de Benavides.

LEE TAMBIÉN | Digna Calle: Comisión de Ética sanciona a congresista solo con amonestación escrita

En diálogo con El Comercio, el congresista Guido Bellido, vocero de Perú Bicentenario, señaló que la bancada aún no ha tenido la oportunidad de escuchar los descargos de Balcázar. Sin embargo, no quiso precisar si su agrupación mantendrá al legislador al frente de la Comisión de Educación.

Mientras el grupo parlamentario no tome una decisión, Balcázar seguirá presidiendo dicho grupo de trabajo. Previamente, se había cuestionado su permanencia al haberse mostrado a favor del matrimonio infantil.

La Comisión de Ética tampoco ha anunciado ninguna investigación de oficio contra el parlamentario. Este Diario buscó comunicarse con el presidente de este grupo de trabajo, Diego Bazán (Avanza País), pero al cierre de este informe no respondió.

Desde esta comisión tampoco se han impulsado investigaciones de oficio contra los otros legisladores mencionados en los chats de Villanueva. El Comercio reveló que el ex asesor de la fiscal Benavides reconoció las capturas de las conversaciones de WhatsApp que salieron a la luz la semana pasada y que coordinó con congresistas, por orden de la fiscal de Nación, tres temas por los que es investigado: la inhabilitación de Zoraida Ávalos, la elección del defensor del Pueblo y la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Se trata de Waldemar Cerrón Patricia Chirinos (Avanza País), César Revilla (Fuerza Popular), José Luna Gálvez (Podemos Perú), Luis Aragón Carreño (Acción Popular), Edwin Martínez Talavera (No agrupados), Ilich López Ureña (No agrupados), María Cordero Jon Tay (No agrupados), Lady Camones Soriano (Alianza para el Progreso), Gladys Echaíz (Renovación Popular) y José María Balcázar (Perú Bicentenario).

La Mesa Directiva, que integra Cerrón, uno de los congresistas implicados, también mantiene silencio. Este Diario intentó comunicarse sin éxito con cada uno de los miembros.

Desde que estalló el escándalo pocas han sido las voces que han demandado un pronunciamiento oficial del Poder Legislativo. Entre ellos Ruth Luque (Cambio Democrático), Carlos Anderson y Edward Málaga (No agrupados) y Carlos Zevallos (Podemos Perú).

Este último señaló que considera “que todos los congresistas tienen que ser transparentes y someterse a todas la investigaciones planteadas”. Asimismo opinó que la Comisión de Ética “debería asumir de oficio estas denuncias con la finalidad de esclarecer los casos”.

En tanto, el congresista Flavio Cruz, colega de bancada de Waldemar Cerrón, afirmó que se trata de “un asunto en materia penal, corresponde la investigación al Ministerio Público”.

“Una responsabilidad penal no siempre acarrea una responsabilidad ética o al revés. No necesariamente son concurrentes”, expresó.

Intentamos comunicarnos también con las demás bancadas, pero al cierre de este informe no hubo respuesta.

No es la primera vez que ante graves acusaciones el Parlamento cierra filas para blindar a sus miembros. El caso de los congresistas sindicados como ‘Los Niños’ avanzó a paso lento en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión de Ética. Al llegar al pleno, ambas causas fueron archivadas.

Un camino lento también se observó en las denuncias sobre los parlamentarios denunciados por recortar el sueldo de sus trabajadores tanto en la SAC, como en la Comisión de Ética, donde varios ya han sido blindados. Recientemente, este último grupo de trabajo, que encabeza Diego Bazán, decidió sancionar a Digna Calle solo con una amonestación escrita y pública por abusar de las licencias sin goce de haber. La parlamentaria de Podemos Perú permaneció ocho meses fuera del país y, cuando lo creía conveniente, participaba en las sesiones plenarias y comisiones.

Días atrás, Ética salvó a Rosselli Amuruz de una investigación por la contratación en el Congreso de ocho personas vinculadas a quien sería su pareja.





Caso Balcázar

“Canal N” dio a conocer que Scarlett Gálvez Campos, nuera del congresista José María Balcázar (Perú Bicentenario), fue nombrada por la fiscal de la Nación de la Nación, Patricia Benavides, en dos cargos del Ministerio Público tras la reunión que mantuvo dicho legislador con los asesores de la cuestionada magistrada, entre ellos Jaime Villanueva.

De acuerdo a los registros del Parlamento, el 17 de agosto del 2022, Miguel Girao Isidro, asesor de Patricia Benavides, se reunió con Balcázar en la oficina de este último durante tres horas.

El 21 de setiembre del 2022, Girao se volvió a reunir con Balcázar, pero esta vez estaba acompañado de Abel Hurtado Espinoza y Jaime Villanueva Barreto, también asesores de la fiscal de la Nación.

En setiembre último, Benavides firmó una resolución en la que nombra a Gálvez Campos como fiscal adjunta provincial del Distrito Fiscal de Lambayeque en el área de Derechos Humanos e Interculturalidad.

Luego, en octubre de este año, la fiscal de la Nación firmó una resolución para designar a Gálvez Campos en el Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de La Victoria, en Lambayeque.

En el informe se hace hincapié si era necesario que la resolución con los nombramientos de la nuera de José María Balcázar lleve las firmas de Patricia Benavides o era atribución del fiscal que ocupa la Presidencia de la Junta de Fiscales de Lambayeque.

Contradicciones. Inicialmente, Balcázar negó, en diálogo con Canal N, conocer a Gálvez y dijo que no era la pareja de su hijo, pero luego recuperó la memoria y remarcó que no interfirió en su nombramiento en el Ministerio Público.

Balcázar admitió que le entregó el currículum de Gálvez Campos en un USB a Jaime Villanueva durante la reunión que mantuvieron.

“No he interferido, ahorita sí me acuerdo (quien es Scarlett Gálvez Campos), pero no he interferido. (¿Usted le entregó el currículum de Scarlett a los asesores de la fiscal Patricia Benavides?) Creo que sí. Fue en un USB, recuerdo. ¿A quién le entregó exactamente? Creo que ha sido a Jaime Villanueva, parece, cuando visitó mi oficina del Congreso”, manifestó Balcázar.

Además, en el reportaje de “Canal N” se resalta que las votaciones de Balcázar fueron en la línea que pedía Jaime Villanueva a los legisladores a los que contactaba.

Este martes por la mañana, Balcázar (minimizó el haber hecho coordinaciones con el asesor de Benavides. Al ser cuestionado por el caso en RPP, el parlamentario de Perú Bicentenario respondió: “¿Pero cuál es el problema? Si mañana usted pide que lo recomiende como periodista ante Relaciones Exteriores se lo recomiendo, ¿no?”.

LEE TAMBIÉN | José María Balcázar: nuera del congresista fue nombrada en la Fiscalía tras reunión de él con asesores de Patricia Benavides

Villanueva admite chats

La Unidad de Investigación de El Comercio dio a conocer que, durante un interrogatorio realizado el último domingo, el detenido Jaime Villanueva reconoció las capturas de los chats que tuvo con los congresistas con los que, indicó, coordinó, por orden de la fiscal de Nación, tres temas por los que es investigado: la inhabilitación de Zoraida Ávalos, la elección del defensor del Pueblo y la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Este Diario accedió al interrogatorio que el fiscal Fredy Niño Torres, del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), le hizo al ahora exasesor principal de Benavides en la Fiscalía de la Nación.

“Si, reconozco que las imágenes que me muestra, corresponden a las capturas de pantalla de las conversaciones que tuve por el aplicativo WhatsApp con mi número 924575375 con un congresista de la República, con quien realicé coordinaciones por orden de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, para lograr la inhabilitación de la exfiscal de la Nación, Zoraida Avalos Rivera, así como la elección del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Condor”, respondió Villanueva tras visualizar las imágenes de los chats en una computadora.

Además, hay audios de Villanueva en los que se refiere a la votación de la denuncia constitucional contra Ávalos. El 21 de junio, el pleno votó a favor de inhabilitar por cinco años de la función pública a la exjefa del Ministerio Público. Por esta decisión dejó de ser fiscal suprema.