Scarlett Gálvez Campos, la nuera del congresista José María Balcázar (Perú Bicentenario), fue nombrada por la fiscal de la Nación de la Nación, Patricia Benavides , en dos cargos del Ministerio Público tras la reunión que mantuvo dicho legislador con los asesores de la cuestionada magistrada, entre ellos Jaime Villanueva.

La Unidad de Investigación de Canal N detalló que, de acuerdo a los registros del Parlamento, el 17 de agosto del 2022, Miguel Girao Isidro, asesor de Patricia Benavides, se reunió con Balcázar en la oficina de este último durante tres horas.

El 21 de setiembre del 2022, Girao se volvió a reunir con Balcázar, pero esta vez estaba acompañado de Abel Hurtado Espinoza y Jaime Villanueva Barreto, también asesores de la fiscal de la Nación.

Lo llamativo del caso es que, en setiembre último, Patricia Benavides firmó una resolución en la que nombra a Scarlett Gálvez Campos como fiscal adjunta provincial del Distrito Fiscal de Lambayeque en el área de Derechos Humanos e Interculturalidad.

Luego, en octubre de este año, la fiscal de la Nación firmó una resolución para designar a Gálvez Campos en el Despacho de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de La Victoria, en Lambayeque.

En el informe se hace hincapié si era necesario que la resolución con los nombramientos de la nuera de José María Balcázar lleve las firmas de Patricia Benavides o era atribución del fiscal que ocupa la Presidencia de la Junta de Fiscales de Lambayeque.

Respuesta

El legislador José María Balcázar, al ser consultado por Canal N sobre el nombre de su nuera, dijo en un inicio que no la conocía y que no era la pareja de su hijo, sin embargo, luego recuperó la memoria y remarcó que no interfirió en su nombramiento en el Ministerio Público.

Sin embargo, reconoció que le entregó el currículum de Scarlett Gálvez Campos en un USB a Jaime Villanueva durante la reunieron que mantuvieron.

“No he interferido, ahorita sí me acuerdo (quien es Scarlett Gálvez Campos), pero no he interferido. (¿Usted le entregó el currículum de Scarlett a los asesores de la fiscal Patricia Benavides?) Creo que sí. Fue en un USB, recuerdo . ¿A quién le entregó exactamente? Creo que ha sido a Jaime Villanueva, parece, cuando visitó mi oficina del Congreso”, manifestó Balcázar.

Además, en el reportaje se resalta que las votaciones de Balcázar fueron en la línea que pedía Jaime Villanueva a los legisladores a los que contactaba.

La fiscal de la Nación es acusada por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) de dirigir una organización criminal que operaba, a través de sus asesores, en el Congreso para direccionar determinadas votaciones, para lo cual, según la denuncia fiscal, ofrecía archivar las investigaciones a los parlamentarios que la apoyaban.

Descargo

El Ministerio Público se pronunció, a través de un comunicado publicado en X, sobre el tema del nombramiento de Scarlett Gálvez Campos, nuera del legislador José María Balcázar, por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y aseguró que dicha designación “fue una propuesta de la Coordinación Nacional de Derechos Humanos”.

Además, indicó que la fiscal de la Nación no nombra fiscales sin antes haber recibido la propuesta de las presidencias de las Juntas de Fiscales Superiores o Coordinaciones Nacionales.

Sin embargo, en el pronunciamiento no se hace mención en ningún momento a las reuniones que tuvieron los asesores de Patricia Benavides con José María Balcázar ni en el contexto en que ocurrieron.

“El Ministerio Público informa que el nombramiento de fiscales se realiza a propuesta de las presidencias de las Juntas de Fiscales Superiores o Coordinaciones Nacionales. La fiscal de la Nación no nombra fiscales sin cumplir dicho requisito interno”, indicó la Fiscalía

“El nombramiento de la fiscal adjunta provincial provisional Scarlett A. Gálvez Campos, fue una propuesta de la coordinación nacional de DD. HH. La referida abogada no ocupó el cargo, dejándose sin efecto su nombramiento como consta en la RFN N.º 2571-2023-MP-FN”, agregó.