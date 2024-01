El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) analizó este lunes el pedido para anular la resolución que dispuso la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori el 6 de diciembre del 2023, sin embargo decidió no tomar una decisión.

Según fuentes de El Comercio, el pleno del TC sesionó con una agenda recargada entre las que se encontraba el escrito de nulidad que presentó el magistrado Manuel Monteagudo contra la resolución -suscrita por solo tres magistrados- en la que se resolvió un recurso de reposición que ordenó ejecutar la restitución del indulto humanitario para Fujimori.

El 11 de diciembre del 2023, Monteagudo solicitó a la presidencia del TC someter a deliberación “la declaración de nulidad de oficio” de la mencionada resolución por no haber sido puesta en conocimiento del pleno del TC; y por el contrario, solo hubo el pronunciamiento de tres de sus integrantes.

En la sesión, indicaron las fuentes, el Pleno solo escuchó los argumentos de Monteagudo, quien reiteró su posición respecto de que el TC violó sus normas internas por no haber puesto en conocimiento de todo el pleno la discusión de las implicancias supranacionales respecto a lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Las fuentes señalaron que la mayoría del TC que apoyó la emisión de la resolución ordenando la excarcelación de Fujimori se mantuvo en su posición.

Por ello, al final el caso se debatió, pero no se sometió a votación. “Al parecer quieren dilatar el tema”, indicaron las fuentes.

Pleno del Tribunal Constitucional





Como se recuerda, el Estado Peruano ha sido requerido por la Corte IDH debido a la excarcelación de Alberto Fujimori.

La instancia supranacional estableció que, al liberar al expresidente, el Perú desacató las resoluciones que habían dispuesto suspender la ejecución de las resoluciones del TC, que restituían el indulto y gracia presidencial.

Por ello, el Estado Peruano debe remitir un informe sobre el expediente tramitado en el TC y las acciones que adoptó el Estado Peruano para cumplir las resoluciones de la Corte IDH. El plazo máximo para cumplir con ello, será el próximo es de marzo.





Demanda contra el TC

Precisamente, el pleno del Tribunal Constitucional (TC) fue demandado por el abogado Gregorio Parco, quien en representación de Alberto Fujimori, interpuso un recurso de hábeas corpus buscando que se ejecute la primera resolución de 2022, donde la instancia constitucional dispuso la excarcelación de Alberto Fujimori.

Dicha resolución, como se recordará, quedó en suspenso por decisión de la Corte IDH que ordenó al Estado Peruano, no ejecutar la decisión del TC.

La demanda llegó al TC en fecha posterior a la excarcelación del exmandatario, esto es el 19 de diciembre del 2023. Sin embargo, el 5 de enero se dispuso que el caso sea puesto en conocimiento del Pleno de dicha entidad.

“Agravio moral, por cuanto me siento burlado por el actuar de los demandados quienes se niegan a la ejecución de la sentencia, de una sentencia que tiene autoridad de cosa juzgada, inciso 2 del artículo 139 de la Constitución, no siendo otorgada su libertad conforme se ha ordenado en sentencia plenaria”, indica el petitorio de la demanda.





Revés en el PJ

Mientras tanto, pese a su excarcelación, Fujimori Fujimori no ha podido eludir el proceso penal que se le sigue por el Caso Pativilca, como presunto autor mediato del delito de homicidio calificado, en la modalidad de asesinato con alevosía, calificado por la fiscalía como delito de lesa humanidad.

Según la tesis fiscal, en el marco de la política dispuesta por el exmandatario, el Grupo Colina asesinó a los pobladores de Pativilca Jhon Gilber Calderón Ríos, César Olimpio Rodríguez Esquivel, Toribio Joaquín Ortiz Aponte, Pedro Damián Agüero Rivera, Nieves Ernesto Arias Velásquez y Felandro Castillo Manrique.

La Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de Lima rechazó por partida doble los recursos de excepción de naturaleza de acción para archivar los delitos y para aplicar el derecho de gracia presidencial a fin de ser excluido del juicio oral.

El tribunal rechazó los argumentos de la defensa de Fujimori que señalaban falta de pruebas para vincular al expresidente con los asesinato de Pativilca.

Así también, señaló que no era aplicable el derecho de gracia presidencial puesto que, cuando Pedro Pablo Kuczynski le otorgó dicho beneficio el 24 de diciembre del 2017, el Caso Pativilca no estaba contemplado entre los procesos activos.

Además, remarcó que la ley señala que podría aplicar si el procesado estaba detenido o condenado; sin embargo, Fujimori Fujimori afronta el caso en comparecencia simple.

“No alcanza el derecho de gracia que, además en su momento, el tribunal señaló que no correspondía por no sufrir encarcelamiento el acusado y no estar dentro de los presupuestos que se habían presentado”, concluyó la sala.

De esta manera, ratificó la decisión que se adoptó en este mismo caso, en el 2018 ante un primer pedido de excluirlo del caso en base al referido derecho de gracia presidencial.

Fujimori Fujimori, fue condenado a 25 años de cárcel por el delito de homicidio calificado por los Casos Barrios Altos, La Cantuta y otros. Sin embargo, debido al fallo del TC en diciembre del 2023, fue excarcelado habiendo cumplido 16 años de la referida sentencia. Además, hasta el momento no ha cumplido con pagar la reparación civil estimada en S/57 millones, según la Procuraduría Anticorrupción.