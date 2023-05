El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se volvió a pronunciar sobre la política peruana y, tras reiterar su agradecimiento a los congresistas que lo declararon persona no grata, dijo que se sentiría avergonzado si estos mismos parlamentarios o Dina Boluarte lo condecoraran.

“Muchas gracias por declararme persona no grata porque me sentiría yo mal si esos legisladores y la señora que detenta el poder me entregaran una condecoración o me aplaudieran. A lo mejor me produciría vergüenza, me sentiría yo muy mal”, señaló en su conferencia de prensa de este martes 23.

AMLO se refirió así al Poder Legislativo peruano y a Dina Boluarte, a quien en reiteradas oportunidades la ha calificado como una persona que ha “usurpado” el poder y así respaldar a Pedro Castillo a pesar que este último perpetró un golpe de Estado el 7 de diciembre del 2022.

Andrés Manuel López Obrador dijo que se sentiría avergonzado si el Congreso del Perú lo condecorara. (EFE)

Ante estas intromisiones de parte del mandatario mexicano que se ha negado a entregar la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico que le corresponde al Perú, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó una moción para declararlo persona no grata.

“Muchas gracias que me declararon persona no grata. Es un timbre de orgullo. Pero todo nuestro respeto, nuestra admiración, nuestro cariño al pueblo del Perú”, precisó.

“Estamos muy conscientes que es una élite, una minoría rapaz, políticos, corruptos, traficantes de influencia, periodistas vendidos, alquilados, intelectuales, alcahuetes. No el pueblo del Perú”, replicó López Obrador.