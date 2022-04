Conforme a los criterios de Saber más

“Les comunico que no he presentado mi renuncia, que el Gabinete está muy sólido, que estoy muy contento con este equipo que viene trabajando en bien del país”, aseveró el miércoles el primer ministro Aníbal Torres en medio de los cuestionamientos al gobierno de Pedro Castillo por el manejo de la crisis generada a raíz de protestas sociales.

Así, el jefe del Gabinete optó por aferrarse al cargo en medio de voces que piden su salida.

En una conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros, lejos de asumir responsabilidad política, Torres no tuvo ninguna autocrítica. Asimismo, dejó mal parado a Castillo con su explicación sobre la decisión de este de retirarse de una reunión en el Congreso el pasado martes.

Ese día, Castillo anunció la derogatoria de la orden de inamovilidad dictada horas antes para Lima y Callao, y argumentó que tenía que dejar la reunión con representantes del Parlamento para firmar el decreto respectivo. Este, sin embargo, nunca se publicó.

“Analizando en su oficina, determina que no tiene ninguna utilidad ya la derogación del decreto supremo. Si el decreto supremo de derogación se hubiese publicado, no entraba en vigencia inmediatamente, sino al día siguiente de su publicación”, explicó Torres.

Añadió que un informe de la policía y otro de inteligencia sustentaron el toque de queda del martes. Pero la numeración de ambos documentos mencionados, que Torres prefirió mantener en reserva, no aparece en el decreto.

En ese escenario, congresistas de cinco bancadas, en diálogo con El Comercio, consideraron que el primer ministro debería renunciar, pues es necesaria una renovación del Gabinete.

“El presidente debería renovar su Gabinete. Si no lo hace, asumirá el costo político”, sostuvo a título personal Ruth Luque, vocera de Juntos por el Perú. Añadió que el nuevo Consejo de Ministros tendría que ser de “de ancha base, convocando a personas idóneas, con capacidades técnicas que ayuden a dar respuestas rápidas y concretas frente a la envergadura de la crisis” para enfrentar la crisis. Esta, consideró, “no está siendo adecuadamente atendida.

Lady Camones, primera vicepresidenta del Congreso y legisladora de Alianza para el Progreso (APP), opinó que Torres “no da la talla” y dirige a un equipo que “no está técnicamente preparado para solucionar los problemas”. “Debería haber una renovación completa del Gabinete. Pero realmente la solución es la renuncia de Pedro Castillo. Esperemos que en nombre de ese pueblo que tanto evoca, y que hoy le pide que renuncie, le haga caso”, subrayó.

Karol Paredes, vocera alterna de Acción Popular (AP), tuvo similar postura: “Debería dar un paso al costado y asumir su responsabilidad. Hay muertos, el país está enfrentado. Necesitamos un primer ministro que concerte, dialogue, converse con todas las bancadas”.

Diego Bazán, legislador de Avanza País, apuntó que la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM no ha estado a la altura y que el primer ministro “ha demostrado que no tiene capacidad para liderar el Gabinete”. “El señor Aníbal Torres no debería de permanecer en el cargo. Si sale Torres se tendría que renovar todo el Gabinete”, manifestó.

El vocero de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, dijo que su bancada también cree que Torres debe renunciar. Posteriormente, en declaraciones a RPP, sostuvo que el primer ministro “no debería quedarse ni un minuto más”. “Decir que su equipo está sólido es una afrenta a la ciudadanía”, expresó.

Los legisladores consultados calificaron de “falta de respeto, pretexto, “excusa y burla” la escena de Castillo retirándose del Congreso y las explicaciones que dio ayer Torres. “Lejos de que la derogación del decreto no hubiese tenido efecto en el mismo día, sí sentaba un claro precedente para que no se vuelva a emitir ese tipo de decretos que son inconstitucionales”, insistió Camones.

Interpelación

En tanto, Acción Popular aún recolectaba hasta la noche del miércoles las 20 firmas requeridas para presentar este jueves una moción de interpelación contra Torres con seis preguntas sobre las acciones del Gobierno ante las protestas y la medida de inamovilidad.

El vocero de esa bancada, Elvis Vergara, indicó que la paralización del martes interrumpió el proceso de recolección de firmas. “Una interpelación es el paso previo a una censura”, advirtió José Arriola, portavoz alterno de AP.

Camones comentó que APP alista su propia moción ante “el pésimo manejo de la crisis que estamos viendo”. Flor Pablo, legisladora no agrupada del Partido Morado, hizo el mismo anuncio.

Más información

— Daniel Salaverry, asesor presidencial ad honorem, declaró que “hay ministros que han puesto su cargo a disposición”. Pero no precisó quiénes ni cuántos.

— El pleno del Congreso sesiona este miércoles desde las 9 a.m. En tanto, el Consejo de Ministros sesionará en Huancayo, aunque Torres no aseguró la presencia del presidente Castillo.

— La agenda del pleno incluye una moción de Roselli Amuruz (Avanza País) que propone que el Congreso exhorte a Castillo a renunciar. La legisladora presentó ayer una nueva moción actualizando su pedido en base a los recientes acontecimientos.