El secretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, renunció al cargo de confianza al asegurar que quiere evitar que Pedro Castillo sea objeto de una campaña de desprestigio.

“Renuncio al cargo de secretario general con la convicción de que no he cometido nada indebido. Doy un paso al costado para evitar que el presidente sea objeto de esta campaña de desprestigio. Me voy con la frente en alto y con la seguridad de que se probará mi inocencia. Seguiré trabajando por el Perú”, escribió la mañana de este viernes 19 de noviembre en un tuit que publicó 7:23 a.m. y que luego eliminó.

VIDEO RECOMENDADO

sesion del peno

Bruno Pacheco publicó un tuit confirmando que renunciaba al cargo, pero este fue eliminado en cuestión de minutos.

A las 7:55 a.m., Pacheco volvió a publicar otro mensaje anunciando nuevamente su renuncia.

“Mi respeto incondicional al Presidente Pedro Castillo sustenta mi renuncia a la Secretaría General de Palacio. No seré el ‘pretexto’ de unos y otros para ‘golpear’ al Líder del gobierno del pueblo y la democracia. ¡La verdad nos hace libres!”, indicó.

Bruno Pacheco renunció al cargo de secretario general de Pedro Castillo.

La renuncia de Pacheco se da luego que la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, comentara que según su opinión un funcionario cuestionado como él debería dar un paso al costado mientras duren las investigaciones en su contra.

“Mi opinión personal es que todo funcionario público que esté cuestionado por cosas tan graves debería dar un paso al costado hasta que se investigue”, comentó ante la prensa este jueves luego de participar en un evento junto a Pedro Castillo.

Actualmente, la Fiscalía de la Nación está realizando una investigación preliminar contra Bruno Pacheco y el exministro de Defensa, Walter Ayala, así como todos los que resulten responsables de delitos que se habrían cometido por presionar a excomandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea del Perú (FAP) para ascender de manera irregular a oficiales.

Por este caso, el hasta hoy secretario general del Despacho Presidencial se ha excusado de presentarse para brindar sus declaraciones ante la Comisión de Defensa del Congreso, donde sí declararon Walter Ayala y los comandantes generales en retiro José Vizcarra (Ejército) y Jorge Chaparro (FAP).

Adicionalmente, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción presentó este jueves una nueva denuncia ante el Ministerio Público contra el secretario del presidente Pedro Castillo, Arnulfo Bruno Pacheco Castillo y quienes resulten responsables, por el presunto delito de tráfico de influencias.

Indicó que ha tomado conocimiento de las presuntas presiones que Pacheco habría ejercido sobre el jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) con el fin de favorecer a personas naturales y jurídicas, por lo que solicitan que la fiscalía disponga las diligencias para decidir si hay “responsabilidad penal”.

“En consecuencia, ha solicitado el inicio de una investigación preliminar ante la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima”, indica el documento difundido este jueves.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

La posibilidad de otorgar el indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori ha sido nuevamente puesta en debate después de que el ministro de Justicia Anibal Torres indicara que el gobierno no descartaría evaluar el indulto humanitario. Alberto Fujimori viene cumpliendo una condena de 25 años de prisión por delitos contra los derechos humanos, como homicidio calificado y secuestro, cometidos durante su régimen.

TE PUEDE INTERESAR