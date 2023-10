Unidad de Investigación

Desde el año pasado, la fiscal antidrogas de Ventanilla Edith Ccora Soto investiga al clan familiar de narcotraficantes Beraún Tolentino. Su trabajo ha generado que esta organización delictiva busque atentar contra su vida.

En agosto, Ccora solicitó 35 años de prisión para los miembros del clan. A fines de ese mes, a través de un contacto, la magistrada se enteró de que, desde la cárcel, Jhon Beraún Tolentino, integrante de esa red, trataba de contratar a un sicario para asesinarla.

“[…] Tomo conocimiento el día 29 de agosto aproximadamente […], y esta fuente me informa de que presuntamente las personas conocidas como Jhon Beraún, Óscar Lama […] y otras personas que estarían en el pabellón 3 del establecimiento Sarita Colonia, presuntamente estarían gestando […] eliminarme”, detalló la fiscal Ccora a El Comercio.

El último domingo, la Unidad de Investigación de El Comercio publicó un informe sobre cómo la organización de los Beraún organizó falsos operativos, con droga adulterada, para acceder a procesos de colaboración eficaz, como se desprende de escuchas legales del programa Constelación.

Por las interceptaciones también se evidenció el nexo de miembros del clan con policías antidrogas.





—Versión en acta—

El testimonio de la persona que informó sobre las amenazas a Ccora quedó registrado en un acta oficial.

En el documento se lee: “Tengo conocimiento [de] que los internos Óscar Lama López y Jhon Beraún Tolentino [...] vienen planificando atentar contra la Dra. Edith Ccora Soto”.

El testigo también mencionó que, el 28 de agosto, Lama “se me acercó y me dijo que la p... de la fiscal del mes de setiembre del 2023 no va a pasar”.

Para Ccora, el motivo de estas amenazas es por haber reunido los antecedentes delictivos de los Beraún Tolentino. La fiscal agregó: “Al parecer hemos bloqueado sus procedimientos de colaboración eficaz. [...] El señor Jhon Beraún tendría esa percepción de que con todo lo que hay mínimo se iba a quedar sus 35 años [en la cárcel]”.

Según la información de la fiscal Ccora, Jhon Beraún buscó contactar a un sicario peruano que reside en Ecuador, pero el acuerdo ilícito no se concretó.

La magistrada está a la espera de la respuesta del Ministerio del Interior para que le proporcionen resguardo policial.

Cabecilla de la red

Richard Beraún Tolentino, hermano de Jhon Beraún, es el cabecilla de la organización, que por lo menos opera desde el 2013.