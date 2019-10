El día en que Barata y García viajaron en el avión presidencial

“Les voy a decir la historia del avión presidencial”. Así, Enrique Cornejo empezó el relato del encuentro privado que tuvieron Jorge Barata y Alan García en el viaje que realizaron a Cusco el 19 de febrero del 2009.

Cornejo, quien también participó en la comitiva, detalló que junto al piloto existe “una zona separada” conocida por todos como la cabina presidencial, donde va el jefe del Estado. Aquel jueves, el grupo iba rumbo a la inauguración de un tramo de la Interoceánica Sur.

El ex ministro recuerda que Barata, hoy colaborador de la fiscalía brasileña en el Caso Odebrecht, estuvo en la cabina presidencial: “El vuelo a Cusco dura 55 minutos, no sé si habrán conversado todo el tiempo pero en algún momento han conversado […]. Ahora, qué conversaron, no sé”.

Cornejo no precisó si entraron otras personas al apartado pues el lugar tiene una puerta.

El viaje a Cusco junto a Barata coincidió con una fecha clave. Ese día, a las 8 de la noche, García convocó una sesión extraordinaria de ministros,para aprobar el decreto de urgencia considerado el acta de nacimiento del metro de Lima, cuya licitación fue ganada 10 meses después por la empresa Odebrecht.

