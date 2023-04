La presidenta de la República, Dina Boluarte, se refirió a la investigación por presunto financiamiento prohibido y organización criminal que le inició el Ministerio Público y dijo esperar que la fiscalía “llegue a la verdad”.

En declaraciones a los periodistas, insistió en que el empresario Henry Shimabukuro y la profesora Maritza Sánchez fueron enviadas por el expresidente Pedro Castillo. También negó haberles ofrecido algún puesto de trabajo en el Ejecutivo.

“Como ya se ha iniciado esa investigación, esperemos que la fiscalía llegue a la verdad. Yo ya dije hace un buen tiempo que el señor Shimabukuro y la señora Maritza Sánchez vinieron enviadas por Pedro Castillo. En consecuencia, es de ese grupo, tan es así que luego cuando asumo el cargo ministra nunca les he jalado a un espacio laboral ni al señor Shimabukuro ni a la señora Maritza Sánchez”, expresó.

La mandataria también negó que la testigo Lourdes Vizarreta le haya presentado al exfuncionario del gobierno de Castillo Terrones y dijo que no recuerda esa “faceta”. También negó que su hermano Nicanor Boluarte haya visitado el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), o algún otro portafolio.

“Recuerdo que el señor Shimabukuro vino al Club Departamental Apurímac, se presentó, no la recuerdo a la señora Lourdes [Vizarreta], sí la recuerdo que venía, daba vueltas por el club, nunca conversamos ni nada por el estilo, no sé de dónde saca ella que me lo presentó, no recuerdo esa faceta”, aseveró.

“Respecto de mi hermano, nunca visitó el Midis ni ningún ministerio, ninguno. Mi hermano jamás visitó ningún ministerio. Respecto del señor Víctor Torres (sindicado como su amigo), no trabaja en el IPD [Instituto Peruano del Deporte], es igual una especulación del periodista”, agregó.

En ese sentido, Boluarte reiteró que tanto Henry Shimabukuro como Maritza Sánchez estaban buscando “espacios de poder”, que obtuvieron cuando el expresidente Pedro Castillo estaba al mando del Ejecutivo. También reiteró que la tesorera de Perú Libre es quien debe declarar sobre los aportes de campaña del empresario.

“En principio yo nunca he negado que el señor Shimabukuro estuviera presente en esas caminatas. Que el señor Shimabukuro haya hecho algunos gastos y demás, en todo quienes hayan administrado esos fondos que él dice, tienen que dar cuenta a la tesorera del partido y así sucesivamente a ONPE para qué pueda ver en la lista qué gastos han tenido”, sentenció.

Según la disposición fiscal a la que accedió El Comercio, se imputa a la jefa de Estado el presunto delito de lavado de activos, a título de autora, por la comisión de “actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia” de dinero ilícito.

Además, a Boluarte Zegarra se le imputa el presunto delito de organización criminal, en calidad de coautora, pues habría recibido dinero en efectivo a través de transferencias o depósitos bancarios, a fin de financiar sus gastos personales o de campaña.