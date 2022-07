Unidad de Investigación

Un consorcio integrado por la empresa de los hermanos de Álex Starost Gutiérrez, asesor y luego abogado del exministro prófugo Juan Silva, obtuvo la adjudicación de un contrato por S/795 mil en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en mayo último, cuando el primero aún era alto funcionario en esta entidad, según información a la que accedió El Comercio.

El proceso estuvo a cargo de la Oficina de Gestión de Talento Humano, y la buena pro se otorgó mientras esta área era dirigida por Flor Gómez Olano, concuñada del presidente Pedro Castillo, nombrada en el puesto por el propio Silva el 4 de febrero .

El nombre de Starost surgió en la escena pública a fines de noviembre pasado, cuando empezó a reunirse con el mandatario y el entonces ministro Silva, dos días después de que este Diario reveló las irregularidades en la millonaria licitación del puente Tarata y su conexión con altos funcionarios de Palacio de Gobierno.

De acuerdo con la versión del abogado, el mandatario le pidió asesoría sobre esa adjudicación tras las publicaciones periodísticas, cuya buena pro por S/232,5 millones fue entregada al Consorcio Puente Tarata III, el 22 de octubre.

Sobre la supuesta intervención de Starost, el colaborador eficaz con clave CE-02-5D-FPCEDCF-2022 manifestó que este llamó por teléfono al empresario Zamir Villaverde para indicarle que dijera que no conocía a Fray Vásquez, sobrino del presidente Castillo, actualmente prófugo. Ante la Fiscalía Anticorrupción, a inicios de junio, el colaborador sostuvo que el exasesor de Silva se presentó como abogado del mandatario y representante del fugitivo Vásquez.

El asesor y la licitación

El 27 de enero último, Álex Starost fue designado asesor II del despacho del entonces ministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva. Dos días antes, Provías Descentralizado había anulado el contrato de la obra del puente Tarata por irregularidades en el proceso.

Starost ocupó ese cargo por alrededor de cuatro meses. A pesar de que Silva dejó de ser ministro a fines de febrero, el abogado permaneció como asesor ministerial hasta el 23 de mayo, fecha en que su renuncia fue aceptada de manera oficial, según fuentes del MTC.

En ese período, en específico el 10 de mayo, un comité de selección del ministerio adjudicó a Consorcio Starost S.R.L.-Benatell S.R.L. la buena pro de la adquisición de uniformes para personal de la institución . La suma del contrato ascendió a S/795.230, por la compra de 5.479 piezas de uniformes para caballeros.

La compañía Starost S.R.L. fue fundada en 1980 por los hermanos Erick, Gustavo, William Starost Gutiérrez y su padre Erick Starost Ríos. Su principal actividad es la fabricación y venta de prendas de vestir.

Documento que registra la conformación de Consorcio Starost - Benatell para participar en la licitación de uniformes en el MTC.

En marzo, cuando Álex Starost continuaba como asesor en el MTC, el comité de selección de la licitación descalificó a Consorcio Alre –que había propuesto una mejor oferta económica que la de los hermanos Starost–, debido a que supuestamente no cumplía con la experiencia requerida.

Asimismo, un día antes de definirse la adjudicación, la Oficina General de Administración del MTC aprobó que el contrato se otorgara “por encima del valor estimado”. Así, con más presupuesto disponible, la licitación pudo continuar.

Consultado al respecto, Álex Starost dijo que no tiene participación en la empresa de sus hermanos y negó que sepa de sus actividades.

“Desconozco sobre las operaciones comerciales de Starost S.R.L. [...]. Es responsabilidad del contratista ver si infringe o no las normas. [...] No he estado [involucrado] en irregularidades. Yo no tenía poder de decisión [en el MTC]”, aseveró.

La buena pro de la licitación, para venderle uniformes destinados a personal del MTC, fue adjudicada en mayo.

Por su parte, Erick Starost, directivo de la compañía, afirmó que está distanciado de su hermano Álex y rechazó que hubiese acciones indebidas en el proceso del MTC.

“Decidí seguir en la licitación porque participamos de forma correcta y transparente”, alegó.

Opinión

El especialista Alberto Retamozo señaló que existe conflicto de intereses en la adjudicación otorgada al consorcio de los hermanos de Álex Starost en el MTC.