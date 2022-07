El asesor fantasma

Tuve acceso a los argumentos de Fabiola Caballero en su testimonio ante la fiscalía. Ella cuenta que ese día conoció a Starost y que este se le presentó como un asesor del despacho presidencial que debía hacer un informe para recomendarle al presidente como afrontar el escándalo del puente. Añadió, suelto de huesos, que su propósito era ayudar a Pedro Castillo a evitar que tenga éxito el proceso de vacancia (se había presentado la moción el 25 de noviembre, el pleno la desestimó el 7 de diciembre).

Ante los miembros del comité de selección del proyecto controvertido y ante otros funcionarios del MTC con los que se reunió ese día, Starost se portó impetuoso, invasivo y hasta insultante. Miguel Ángel Espinoza, que presidió el comité de selección del proyecto, dijo en la Comisión de Fiscalización que padeció de “hostigamiento laboral” de parte de Starost. Este les sugirió a los tres miembros del comité que hicieran una carta defendiendo la limpieza del proceso y que, como gesto de probidad, pidieran que se les levante el secreto de las comunicaciones. El par que aprobó el proyecto lo tomó a la ligera, pero a Espinoza le molestó y discutió con Starost. La impresión, tras conocer los detalles de este relato, es que el abogado que fungía de asesor del presidente, buscaba chivos expiatorios para amenguar el escándalo y, hasta ese momento, pensaba que se podría salvar el proyecto.

Starost no solo buscó incriminar a Espinoza, sino que pidió a la exviceministra Caballero que se inmole en una entrevista en TV Perú. Hay tres mensajes de WhatsApp —los mostró el programa “Contracorriente” de Willax— que prueban lo que ella sostiene. En uno de ellos, Starost le dice: “el presidente ejecutivo del [Canal] 7 [Joseph Dager], espera tu llamada”. Caballero se negó a ser entrevistada, argumentando que el caso estaba siendo investigado.

Hay algo más. Starost cayó tan impertinente a los funcionarios que pechó en el MTC, que uno de ellos hizo una pequeña investigación y confirmó que no figuraba en ninguna base de datos como asesor palaciego. Si no fuera porque Silva le había pedido a la viceministra que lo acompañara, lo hubieran puesto de patas en la calle. Caballero tuvo que cursarle una carta para que pudiera regresar al día siguiente a proseguir con su pesquisa. En su declaración como testigo —este hombre no es siquiera investigado— Starost ha aprovechado la carta de Caballero para decir que fue convocado por la viceministra y eludir el rol de asesor presidencial oficioso del que en ese momento se jactaba. Caballero lo ha desmentido.

MÁS EN POLÍTICA: Comisión de Fiscalización recomendó plantear una acusación constitucional al presidente.

Sorprende enterarnos de que Starost ha sido árbitro en innumerables procesos entre entidades del Estado y proveedores privados. Aunque no figura su nombre en el registro de árbitros del Organismo Supervisor de Compras del Estado (OSCE), fue convocado muchas veces por ese ente para arbitrar en millonarias controversias. El programa “Contracorriente” difundió un audio en el que este dice, ante funcionarios del MTC, de tener el encargo de Castillo y de Silva para resolver las controversias con LAP, la concesionaria que maneja el aeropuerto Jorge Chávez, de determinada manera. Pero esa es otra historia.

Más Pedro que Juan

La primera visita registrada de Starost a Palacio de Gobierno se dio el 30 de noviembre, víspera de su incursión en Provías Descentralizado, y estuvo acompañado de Silva. Quienes conocen al abogado, celebran su verborragia y petulancia para envolver a sus interlocutores y hacerlos sentir que es experto en muchas cosas y, en especial, en contrataciones del estado. Según el relato que me hizo una fuente palaciega, Castillo cayó rendido ante su embrujo y lo hizo operador suyo.

Este es el registro de las 6 visitas que hizo Starost a Pedro Castillo. Solo en dos estuvo acompañado de Juan Silva.

De las 6 visitas registradas a Palacio, solo dos las hizo en compañía de Silva. Starost estuvo por lo menos 4 veces a solas con el presidente y, en una de esas ocasiones, se paseó por el despacho jactándose de que Pedro Castillo le había dado ‘unos encargos’. Incluso, quiso compartir con esta fuente ajena a la trama del MTC, los argumentos por lo que ahora pensaba en que se debía anular el contrato con el consorcio ganador del Puente Tarata. Según la impresión de esta persona, Starost estaba saboreando su relación con Castillo y buscaba amigos en el entorno.

Los consiguió y se comprometió aún más en la trama criminal que investigan los fiscales. Zamir Villaverde ha contado a la fiscalía, según ha revelado El Comercio, y lo ha corroborado su abogado Julio Rodríguez en el programa “Día D”, que Starost lo llamó en dos ocasiones. En una, le habría pedido, en nombre del presidente, que diga en la Comisión de Fiscalización, que no conocía a su sobrino Fray Vásquez Castillo. En otra comunicación, le pidió lo mismo, de parte del propio Fray. Sumemos que el 27 de enero, Silva, con la venia, sino a pedido, de Castillo, lo designó como asesor de su despacho. Y acompañó al ministro, como asesor legal, en su citación a la Comisión de Fiscalización, poco antes de que se fugara.

El 27 de enero, con el escándalo y el control de daños a sus espaldas, Starost fue designado como asesor de Silva.

Que Villaverde proporcione esta información nueva, confirma la utilidad de la figura de la colaboración eficaz. Pero a la vez, revela el descuido selectivo del Ministerio Público en perseguir a todos los implicados en una misma trama criminal. Con lo declarado por Villaverde, ya mismo tendría que variar –sino ha sucedido antes de cerrar estas líneas- su condición de testigo a investigado, y demandársele, por lo menos, la comparecencia con impedimento de salida. El abogado ya no responde su teléfono.

En realidad, ya desde el episodio de diciembre que relaté al inicio de esta crónica, había razones para incluirlo en la investigación. Su insistencia ante los funcionarios de Provías Descentralizado y ante la viceministra Caballero para que estos difundan versiones inducidas por él para escamotear las responsabilidades de Juan Silva y del presidente; pueden encajar en la figura penal de obstrucción de la justicia. Además; el presentarse como asesor del presidente, sin serlo en rigor, pues no hay ningún documento que lo acredite como tal y mis fuentes palaciegas tampoco admiten que lo fuera; entraña otras faltas. Que tuvo un encargo específico, es creíble y consta en la llamada de Silva a Caballero; aparecer como una suerte de asesor, es un paso temerario. La fiscalía no puede dejar escapar los secretos que guarda Starost.