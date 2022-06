El Comercio accedió a una resolución judicial en la que se narra que el aspirante a colaborador eficaz CE-02-5D-FPCEDCF-2022 reveló ante la Fiscalía que el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva -prófugo hasta la fecha- le envió un mensaje al empresario Zamir Villaverde -ahora bajo prisión preventiva- para pedirle que declarara, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, que no se conocían.

Además, el delator ha proporcionado pruebas que demostrarían la entrega de S/100 mil y su vinculación con el exministro.

Esta versión figura en el acta de la declaración del aspirante a colaborador eficaz de fecha 2 de junio del 2022 que fue remitida por la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro al despacho del fiscal de la Nación Pablo Sánchez.

El pasado 27 de mayo, cuando Silva Villegas rindió su declaración ante la Fiscalía de la Nación aseguró “no conocer” a Villaverde. Sin embargo, según el aspirante a colaborador, en diciembre del 2021, cuando se emitieron los reportajes en los que se vinculaba a Villaverde con el presidente Pedro Castillo y las visitas a la casa del Pasaje Sarratea, Silva le habría enviado el mensaje para pedirle que negara su amistad.

“En diciembre del 2021, cuando sale el reportaje respecto a Marco Villaverde García, donde se hablaba que era amigo del presidente de la República, luego de que salió el reportaje de la Casa de Sarratea, entonces el ministro Juan Silva, manda un mensaje a Marco Villaverde diciendo: Zamir, por si acaso no me conoces, no nos conocemos, mantente firme. Y por eso, cuando citaron al ministro y a Marco Villaverde al Congreso, ambos declararon que no se conocen”, relató el aspirante a colaborador eficaz.

Entregó comprobante de los S/100 mil

En la misma resolución, se relata que el aspirante a colaborador eficaz CE-02-5D- FPCEDCF -2022 ha entregado un documento bancario que comprobaría el retiro de S/100 mil que le habría sido entregado al exministro Silva.

Así constan en el informe Nro 18-2022-KZM-5D- FPCEDCFLIMA-MP-FN que entregó la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro al fiscal de la Nación Pablo Sánchez, el pasado 3 de junio.

“A efectos de corroborar su versión sobre dicha entrega, el colaborador eficaz en mención aportó la copia del estado de cuenta correspondiente a la Cuenta Corriente Nro 193-2685577-0-38 (periodo Noviembre 2021) del Banco de Crédito del Perú, a nombre de la empresa Estudio Villaverde SAC”, se indica.

Como se recuerda, según un audio donde conversarían Zamir Villaverde y Juan Silva, el empresario le indica al exministro que le estaba entregando una “señal” enviada por la empresa Tapusa; en referencia a los S/100 mil.

Dicha entrega se habría dado el 4 de marzo en el departamento de Silva, en el Cercado de Lima.

“Pero los amigos de Tapusa han mandado acá, me han mandado un presente para usted (…) cien grandes para usted (…) es la primera que me han mandado de Tarata”, se le escucha a la persona que según la fiscalía sería Villaverde.

Todo esto, según la fiscalía, corroboraría que el día 4 de noviembre del 2021 se efectuó un retiro por la suma de S/100 mil.

La fiscalía, además, recordó que el aspirante a colaborador también habría sido un presunto “intermediario” de una supuesta entrega de dinero de S/30 mil a favor del presidente de la República, Pedro Castillo.

Además, el aspirante a colaborador dijo ante la fiscalía que Silva le pidió que se encargue del traslado de 20 personas al distrito de Sayán para un evento.

Dicha declaración, fue corroborada por la fiscalía con el informe Nro 0735-2022-MTC remitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones donde se da cuenta que el 16 de octubre del 2021 se efectuó una “comisión de Servicios de movilidad hacia la Región Lima para trasladar al señor ministro Juan Silva” en visita de trabajo al distrito de Sayán, para su intervención en la carretera Sayan-Leoncio Prado-Huaral.

Starost le habría pedido que niegue a Fray Vásquez

El aspirante a colaborador, además, incluyó en esta trama a un nuevo actor. Se trata del abogado Alex Starost -del que el Comercio dio cuenta en diciembre del 2021 – señalando que este llamó a Zamir Villaverde indicándole que era abogado del presidente Pedro Castillo y del sobrino de este, Fray Vásquez.

En la comunicación, Starost le indicó al empresario que diga que no conoce a Fray Vásquez. Además, que también afirme que “le prestó” los vehículos al sobrino de Castillo.

“Tengo conocimiento que el señor Alex Starost llamó a Marco Villaverde García y se identificó como abogado del presidente y dijo que llamaba en representación de Fray Vásquez y que diga que Marco Villaverde no conoce a Fray Vásquez”, señaló en aspirante en su declaración.

Cuando Villaverde le preguntó al abogado si conocía a Vásquez -según el aspirante a colaborador- Starost le dijo que su teléfono que lo había dado Fray Vásquez y le insistió en que negara que conocía al sobrino del mandatario.

Sin embargo, continuó el colaborador, antes de esa llamada y luego del reportaje de Sarratea, ya había hablado con el sobrino de Castillo con quien “había acordado que mejor, Fray Vásquez le entregue una suma de dinero de S/800 por cuatro días de préstamo de un vehículo en fechas intercaladas”.

La fiscalía señala que Starost registra seis ingresos a Palacio de Gobierno a fines de noviembre y los primeros días de diciembre del 2021, para presuntas reuniones con el presidente Pedro Castillo. Y, en dos de estas reuniones participó el exministro Juan Silva.

“Se precisa que en la reuniones celebradas en los días 30 de noviembre y 6 de diciembre del 2021, participó, conjuntamente con ellos, el exministro y ahora investigado Juan Silva Villegas”, señalaron.

Silva ordenó presencia de Starost en Provías, según exviceministra

En su declaración a la fiscalía, Starost aseguró que sí conocía a Silva Villegas y al presidente Castillo y que desde el 28 de enero del 2022 había asumido el cargo de asesor del exministro del MTC.

Reconoció que en las reuniones en Palacio de Gobierno, entre otros temas, con el presidente Pedro Castillo trataron el Caso Puente Tarata III.

Además, afirmó que a pedido de la exviceministra de Transportes y Comunicaciones Fabiola Caballero, acudió a Provías Descentralizado los días 1 y 2 de diciembre del 2021 para sostenter reuniones con funcionarios de dicha entidad y tomar conocimiento de la licitación que se otorgó al consorcio Termirex.

No obstante, esto fue desmentido por la exviceministra en su declaración testimonial que brindó a la fiscalía.

Y es que, según Caballero “recibió una llamada de la Alta Dirección (Juan Silva) quien le indicó que se apersone a la sede de Provías Descentralizado donde Starost Gutiérrez le iba a esperar, a fin de llevar a cabo una reunión.

Fue entonces, aseguró la exviceministra, que conoció a Starost. Este le indicó que asesoraba al despacho presidencial en temas de lucha contra la corrupción y que tenía el encargo de conocer lo que había sucedido en el proceso.

Allanamientos

El último martes, la Fiscalía de la Nación realizó diligencias en cuatro inmuebles, entre ellos, dos viviendas vinculadas al exministro Juan Silva. Esto, luego de la orden judicial de allanamiento y registro domiciliario con descerraje emitida por el juez supremo de investigación preparatoria Juan Checkley.

Esta es una de las primeras acciones operativas que realiza el despacho del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, además de la medida de prisión preventiva que solicitó la primeras semanas de junio para Silva.

Según la medida, en el operativo participaron cinco fiscales, que llegaron a los domicilios de Jirón Velarde Nro 998 (Lince) y del Jirón Pablo Bermúdez Nro 143 (Cercado de Lima). Además, fueron allanadas las oficinas de las empresas Termirex SAC y Arcose SAC en la Calle Ricardo Angulo Nro 834 (Urb. Corpac-San Isidro) y Empresa Tapusa SA en la Av. Santa Cruz 857 (Miraflores).

Vivienda vinculada al exministro Juan Silva ubicada en el Jirón Velarde Nro 998-Lince (FOTO: Antonhy Niño de Guzmán/GEC)

Inmueble vinculado al exministro Juan Silva, ubicado en el Jirón Pablo Bermúdez Nro 143 (Cercado de Lima) “Edificio Cobre”/(FOTO: Antonhy Niño de Guzmán/GEC)





“De los citados elementos de convicción se desprende la necesidad de las medidas solicitadas por cuanto existe una alta probabilidad que exista elementos de convicción relevante o efectos de delito en los inmuebles sobre los que se ha planteado el requerimiento, y que corren el riesgo de ser destruidos, extraviados o modificados, junto con otros posibles medios de prueba”, señala la resolución de allanamiento.

Oficinas de las empresas Termirex SAC y Arcose SAC en la Calle Ricardo Angulo Nro 834 (Urb. Corpac-San Isidro)/(FOTO: Antonhy Niño de Guzmán/GEC)

La orden judicial, también autorizó a los fiscales y personal policial realizar el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los teléfonos, tabletas, computadoras, laptops, USB, discos externos y otros que se incautaron en los operativos

La respuesta de la defensa de Silva

El Comercio se comunicó con el abogado Alfredo Yalán, abogado del exministro Juan Silva, quien dijo que no tenía conocimiento que su patrocinado le haya enviado dicho mensaje a Villaverde. Aseguró que, ni cuando declararon ante el Congreso, ni el pasado 27 de mayo, cuando acudieron a la Fiscalía de la Nación, su patrocinó le mencionó algo del tema.

“Mi cliente en todo momento me ha indicado que no se ha comunicado con el señor, no ha tenido comunicación con el señor Zamir. El 25 de mayo nosotros fuimos al Congreso y hasta allí mi cliente no me había indicado que se había comunicado con el señor Zamir ni que le había mandado ninguna información”, dijo.

Sobre la entrega de dinero, afirmó que la misma empresa Tapusa ha negado alguna entrega de dinero a Villaverde y aseguró que iban a presentar un informe ante la fiscalía para demostrar que la licitación del Puente Tarata III “nació muerta”.

“No se ha comunicado conmigo, presumo que lo hará en estos días que viene, pero estamos totalmente incomunicados; sin embargo, para efectos de la defensa, el abogado pude presentar cualquier tipo de escritos. Pero, concretamente, sobre lo que usted me pregunta sobre la versión del colaborador eficaz la Fiscalía de la Nación no nos ha notificado absolutamente nada”, reiteró.

Exministro Juan Silva y su abogado Alfredo Yalán en la sede de la Fiscalía de la Nació, el 27 de mayo del 2022.

Se recogió la versión del abogado Alex Starost, quien calificó de “falso” lo vertido por el aspirante a colaborador eficaz respecto a que le haya pedido a Villaverde que diga que no conoce a Fray Vásquez.

Sin embargo, reconoció que sí llamó a Villaverde, pero dijo que fue para consultarle algunos temas a fin de definir si asumía o no la defensa de Vásquez Castillo ante el Congreso.

“No, es falso. Yo no me he presentado como abogado del señor Pedro Castillo. Lo que ha sido fue la comunicación a pedido del señor Fray (Vásquez) quería que yo asumiera la defensa ante la Comisión de Fiscalización. Entonces, antes de asumir la defensa del señor Fray Castillo, yo hice la consulta para verificar si se había alquilado los vehículos o le habría prestado los vehículos a Fray. Entonces, él (Villaverde) manifestó que sus abogado le refieren que es alquiler de vehículo. Entonces, yo les digo que, si es un préstamo por qué no se dice la verdad. Frente a eso, que tenía yo dudas, yo no asumo la defensa ante el Congreso”, indicó.

El abogado aseguró que, pese a que se negó a asumir la defensa de Vásquez, éste tomó la dirección de su estudio para consignarlo en su pedido de reprogramación ante la comisión, sin su autorización.

Alex Starost, quien fue nombrado asesor del exministro Juan Silva en enero del 2022, reconoció que llamó a Zamir Villaverde y aseguró que Fray Vásquez le pidió asumir su defensa ante el Congreso, pero declinó dicho patrocinio.

Además indicó que la exviceministra Caballero miente al indicar que no fue ella quien lo citó, pues incluso fue ella quien lo recogió y lo llevó a la reunión en el MTC con personal de Provías Descentralizado.

Tapusa, a través de sus voceros, indicó que en la diligencia se les solicitó la información financiera de la empresa y que esta le fue entregada. Explicaron que, vía una acta se dejó constancia que entregaron voluntariamente la información.

Además, aseguraron que como explicaron en un comunicado emitido días atrás, no han pagado ni tienen relación con el empresario Villaverde.

Este Diario trató contactarse con los representantes de la empresa Termirex, pero en el local solo nos atendió la seguridad del local. Luis Francia, abogado de Luis Pasapera -sindicado fundador de Termirex- aseguró que han dado las facilidades a la fiscalía el día del allanamiento.

“Hubo un allanamiento, pero no encontraron nada (…) se han quedado todo el día, ya anteriormente hubieron allanamientos, no hubo oposición y se han llevado la información que deseaban”, indicó.