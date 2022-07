El último jueves, el censurado ministro del Interior, Dimitri Senmache, tuvo un lapsus al referirse al prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva. “Yo creo que una persona que se ha fugado del país tiene que ser encontrada sí o sí, sin importar qué es lo que yo crea o deje de creer”, dijo a Canal N.

Senmache aclaró luego que Silva Villegas seguiría en el Perú. “Nuestra teoría es que esta persona está acá en el Perú y lo estamos buscando y lo estamos ubicando. [...] No creo [que se haya fugado del país]. Toda la información que tiene la Policía es que esta persona sigue en el país y lo vamos a ubicar”, reiteró.

El ministro del Interior, Dimitri Senmache, cometió un lapsus al referirse a la situación del extitular de Transportes y Comunicaciones Juan Silva al decir que “se ha fugado del país”, pero luego corrigió la frase. (Video: Canal N)

Al igual que Senmache, otros integrantes del Gabinete, como el primer ministro Aníbal Torres, y el presidente de la República han sido cuestionados por expresiones y declaraciones que han realizado en eventos públicos o ante el Congreso.

El elogio de Torres a Hitler

Declaraciones de Aníbal Torres en Huancayo https://www.tvperu.gob.pe/noticias

Durante su participación en un Consejo de Ministros Descentralizado en Huancayo, el jefe de Gabinete volvió a estar al centro de la polémica por su elogio al dictador Adolfo Hitler, el causante del mayor genocidio de la historia.

“Italia y Alemania eran igual a nosotros, en una oportunidad Hitler visita el norte de Italia, y Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán a Brescia, Hitler vio esto y fue a su país y lo llenó de autopistas, aeropuertos y convirtió a Alemania en la primera potencia económica del mundo. Tenemos que esforzarnos, hacer sacrificios para mejorar nuestras vías de comunicación”, manifestó Torres.

Su declaración fue rechazada no solo por políticos, también se sumaron a los pronunciamientos académicos, la Asociación Judía del Perú, y las embajadas de Israel y Alemania.

“Regímenes de muerte y terror no pueden ser una muestra de progreso. Hitler fue responsable de la muerte de seis millones de judíos, elogiarlo es una ofensa para las víctimas de esa tragedia mundial”, difundió la Embajada de Israel en su cuenta de Twitter.

Mientras que la sede alemana afirmó que Hitler “fue un dictador fascista y genocida, en cuyo nombre se llevó a cabo desde Alemania la peor guerra de todos los tiempos y se cometió un genocidio de 6 millones de judíos”.

La condena a las declaraciones de Torres también provino del mismo Estado. La comunicadora Sonaly Tuesta, quien ejercía como viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura, manifestó que le pidieron su renuncia al cargo por cuestionar lo dicho por el primer ministro.

“Hoy se me ha pedido la renuncia al cargo de Viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura. ¿La razón? Pronunciarme en contra de la alocución del Premier que emula al genocida Hitler como símbolo de desarrollo. Obviamente, estoy dejando el cargo”, escribió en su cuenta de Twitter.

Hambruna para "ociosos"

/ Juan Carlos Guzman Negrini

En medio del alza de precios de los alimentos y la advertencia hecha por instituciones como la FAO ante una posible emergencia alimentaria, que afectaría a 15,5 millones de peruanos, el presidente Pedro Castillo dijo en una actividad que la “hambruna les va a dar a los ociosos”.

“Un compañero en Amazonas nos decía en la mañana: señor presidente, antes creíamos en la hambruna, hoy hambruna les va a dar solamente a los que no trabajan, a los ociosos. Y como somos un pueblo trabajador yo creo que vamos a ganarle a la hambruna”, exclamó el jefe de Estado en el valle de Chancay-Huaral.

La afirmación del presidente Castillo arrastró una serie de críticas debido a que, solo unos días antes, había designado a Javier Arce como titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego aunque no contaba con experiencia previa en el sector ni estudios relaciones, determinante para afrontar una próxima situación de inseguridad alimentaria.

El exministro de Economía David Tuesta, en una columna publicada en El Comercio, escribió que la expresión del mandatario no solo reflejaba desconocimiento, también indolencia. “Pareciera que el Gobierno no ha caído en cuenta de que la inflación que padecen los peruanos tiene como telón de fondo la gran escasez mundial de alimentos”, publicó en su columna.

Aníbal Torres y el consumo de determinados alimentos

Debido al alza de precios de determinados alimentos, entre ellos el pollo, el primer ministro Torres exclamó que había que consumir productos que sustituyan aquellos que habían incrementado sus costos.

“Si bien sube el precio del pollo, pero baja el precio del pescado, especialmente del jurel, hay que acostumbrarnos a consumir esos productos sustitutivos que nos puede proporcionar nuestro mar”, comentó en una conferencia del Consejo de Ministros.

Sus palabras fueron calificadas como un error, aunque el jefe de Gabinete evitó referirse así a su comentario. “Quieren buscarle al Gobierno cualquier error, aquí no hay error, lo que ha habido es una recomendación a la población para reemplazar el pollo por pescado”, dijo a Canal N.

Aníbal Torres descartó que haya sido un error su recomendación sobre el consumo de pescado sobre pollo. (Canal N)

Temor a ser "secuestrado"

Mientras en la provincia de Cotabambas (Apurímac) se extendía el conflicto social entre seis comunidades y la empresa minera Las Bambas, en Lima el primer ministro Torres manifestaba ante el Congreso que se había negado acudir a la zona por temor a ser secuestrado.

“Por supuesto que he querido escuchar cuales son las necesidades de la comunidad, pero ellos se niegan. Quieren que vaya ahí, donde están levantados, que vaya a donde me pueden secuestrar. Por más que la gente considere que no soy inteligente, un poquito de inteligencia sí debo tener”, dijo Torres en mayo ante el Parlamento.

Sus palabras fueron rechazadas tanto por los representantes de las comunidades aludidas como por el gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón.

“Yo le diría al doctor Aníbal Torres, señor presidente del Consejo de Ministros, nosotros los cotabambinos-apurimeños, los fuerabambinos que apostamos por la minería no somos secuestradores, somos campesinos que vivimos del campo, de nuestra ganadería . Por lo tanto, es lamentable escuchar la espalda que da a esta comunidad, a estos pueblos y a los campesinos”, comentó Edison Vargas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, a Canal N.

Por su parte, Lantarón lamentó que Torres se haya expresado de esa forma. “Señor premier, en Apurímac no somos secuestradores, somos un pueblo de trabajo y emprendimiento”, manifestó.

La "bala de plata"

Héctor Valer anunció que presentó su carta de renuncia como presidente del Consejo de Ministros. (Foto: Renzo Salazar / @photo.gec)

El ex primer ministro Héctor Valer dijo en febrero de este año que dependería del presidente Pedro Castillo si su permanencia o salida de la PCM se convertía en la “primera bala de plata” que usaría si el Congreso le negaba la confianza. Sus declaraciones fueron rechazadas por parlamentarios porque las consideraron una amenaza.

“Si se prueban y si todo esto fuera cierto, desde luego, mi integridad moral me obligaría a (renunciar ya), pero como esto no es cierto y como acá hay un trasfondo político, yo creo que seré un hueso duro de roer y seré tal vez, si así lo cree el presidente de la República, la primera bala de plata que el Congreso gastará ”, afirmó Valer.

Este rechazo provino de diferentes bancadas, incluso la entonces oficialista Perú Libre. El recién nombrado primer ministro era cuestionado no solo por sus declaraciones, sino acusaciones de violencia familiar. “Particularmente, yo como congresista, no le voy a dar el voto de confianza a este gabinete”, había adelantado Margot Palacios, congresista de Perú Libre.

Del mismo modo, otros bloques se plegaron a esta decisión de negarle la confianza por la designación de otros ministros, como Wilber Supo en Ambiente, la legisladora Kathy Ugarte en Mujer y Poblaciones Vulnerables, y Alejandro Salas en Cultura. De ellos, solo Salas permaneció en el Gabinete. Luego de cuatro días, el jefe de Estado tuvo que recomponer su Consejo de Ministros y nombró a Aníbal Torres como salida a la crisis.