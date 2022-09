Durante las dos horas en las que el pleno del Congreso debatió la moción de censura contra Geiner Alvarado, la sensación incluso entre congresistas afines al gobierno era que la suerte ya estaba echada. Y aunque hubo intentos desde el oficialismo por alargar la discusión, el ministro de Transportes y Comunicaciones fue finalmente destituido del cargo.

Como había adelantado El Comercio en la víspera, el pleno tenía más de noventa votos —una cifra largamente suficiente frente a los al menos 66 requeridos— para aprobar la censura promovida por Avanza País. Así, 94 adhesiones, 14 posturas en contra y 8 abstenciones [ver cuadro] sellaron el destino del también extitular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

Con el reemplazante de Alvarado, que no llegó al mes y medio como titular del MTC, el presidente Pedro Castillo habrá designado a 71 ministros en poco más de un año de gobierno.

Posturas

Ocho bancadas votaron a favor en bloque: Fuerza Popular, Acción Popular, APP, Renovación Popular, Avanza País, Podemos Perú, Somos Perú e Integridad y Desarrollo.

En bancadas de izquierda afines al gobierno hubo división. La mayoría de miembros de Perú Libre (PL) y Cambio Democrático (CD) votó a favor, mientras que en el mismo sentido se expresaron algunos legisladores de Perú Bicentenario y uno del Bloque Magisterial. En tanto, solo Perú Democrático se opuso en bloque.

En PL, la vocera Kelly Portalatino sostuvo que su bancada estaba a favor de la censura, pues a situación de Alvarado era “insostenible” y no debería estar en ningún ministerio. Sin embargo, Guido Bellido, Alfredo Pariona y Wilson Quispe se abstuvieron, mientras que Janet Rivas se opuso.

En tanto, pese a los serios cuestionamientos que pesan sobre Alvarado y las posturas de sus bancadas, las abstenciones también vinieron de Katty Ugarte y Elizabeth Medina, del Bloque Magisterial, y Jorge Coayla y Jorge Marticorena, de Perú Bicentenario. También se abstuvo el no agrupado Luis Picón.

“Un gobierno no solo puede declarar comprometerse contra la corrupción, sino también tiene que parecerlo […] Lo que se hizo fue trasladarlo de un ministerio a otro ministerio. Y eso me parece una falta de respeto a la población que ha votado por un gobierno que se ha asumido de cambio”, cuestionó Ruth Luque, de CD.

El presidente de la Comisión de Transportes del Congreso, Luis Aragón, calificó de correcta la decisión del pleno. “Ojalá que venga un funcionario sin cuestionamientos, invitarlo a la comisión y que exponga su plan de trabajo”, señaló a El Comercio.

Así votaron los congresistas la censura de Geiner Alvarado

Fallido intento

Durante el debate, Pasión Dávila, del Bloque Magisterial, planteó una cuestión de orden para que se consulte a la Comisión de Constitución si Alvarado podía ser censurado como titular del MTC en base a cuestionamientos a su gestión en el MVCS. Pero el pedido fue rechazado por mayoría.

Dávila se basó en los argumentos de una demanda de amparo presentada ayer por Alvarado contra 35 congresistas ante el Segundo Juzgado Constitucional de la Corte de Lima. El funcionario cuestionó que se le quiera censurar por hechos a un anterior cargo, “vulnerándose el derecho al debido proceso, derecho al trabajo del accionante, derecho de participación en la vida política del país”.

En esa línea, pidió al Poder Judicial que se deje sin efecto lo actuado por el Parlamento y, en caso de censura, se reestablezca la resolución que lo designó como ministro.

El constitucionalista Erick Urbina aseveró a El Comercio que la demanda “no tiene argumento sólido alguno”. “La censura es un mecanismo de control político reconocido en la Constitución y el Reglamento, tiene sus propias reglas de juego”, explicó y acotó que el procedimiento se ha cumplido.

“No podría un juez amparar esta demanda, puesto que no hay derecho a ser ministro de Estado. Es una función de confianza y corresponde al presidente conferirla. Y es facultad del Parlamento censurarlo, incluso porque sencillamente no estén de acuerdo con su actuar”, precisó Urbina.

Alvarado se ha convertido en el quinto ministro destituido por el Parlamento durante la gestión de Castillo. Se suma a Carlos Gallardo (Educación), Hernán Condori (Salud), Betssy Chávez (Trabajo) y Dimitri Senmache (Interior). Pero podría venir el sexto, pues Avanza País continuaba recolectando ayer firmas para presentar una moción de censura contra Willy Huerta, ministro del Interior.

Frases

— “No se trata de prevenir [con una renuncia], se trata de que el Congreso ejerza su control político y parlamentario”. Alejandro Salas, ministro de Cultura

— “Seguramente, el presidente Castillo lo mandará a una embajada o designará como representante ante un organismo internacional”. Patricia Chirinos, congresista de Avanza País

— “Hasta donde tenemos conocimiento, esa defensa [para la demanda de amparo] la cubren abogados particulares que ha contratado él. No tenemos una petición formal. El ministro Alvarado está usando su defensa particular, no ha recurrido a recursos públicos”. Félix Chero, ministro de Justicia

— “Hemos sido denunciados en una acción de amparo por ejercer nuestro derecho. Las cosas han salido tal cual estaban establecidas”. Alejandro Soto, congresista de APP.