El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, negó que haya un fraccionamiento dentro del Gabinete, y aseguró que al concluir sus actividades por el GORE Ejecutivo en Iquitos, declarará ante la prensa sobre los temas de coyuntura.

“No existe ningún gabinete fraccionado. El que existan ideas y todo lo demás es normal, así tiene que ser”, aseguró en declaraciones a Canal N.

Esta semana, se generó una polémica entre Guido Bellido y el vicecanciller Luis Enrique Chávez respecto a la relación de Perú con el gobierno de Venezuela, ya que este último aseguró que no se reconoce ninguna autoridad legítima en el régimen de Nicolás Maduro desde el pronunciamiento del Grupo de Lima desde el 5 de enero de este año.

Guido Bellido aseguró que Pedro Castillo viajará a Loreto por el GORE Ejecutivo. (Canal N)

“Desmiento afirmación de vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela, no es la postura del gobierno. Nuestro presidente tuvo una reunión con el presidente Nicolás Maduro para solucionar crisis migratoria. Si al canciller o su adjunto no le gusta tienen las puertas abiertas”, escribió el primer ministro en Twitter en respuesta a esas declaraciones.

Guido Bellido aseguró que esta discusión con la Cancillería “ya está clara” porque ya ha declarado al respecto.

“El presidente (Pedro Castillo) va a venir (al GORE Ejecutivo). Vamos a declarar al final. Ayer hemos declarado. Hemos abordado y hoy al término del GORE Ejecutivo vamos a anunciar los alcances que se han tenido, los acuerdos y eso es todo”, concluyó el premier.

