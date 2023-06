En los últimos días, El Comercio reveló el interés e involucramiento de altos funcionarios en el pago de S/41 millones de Essalud a Aionia Technology Corporation. Pero hasta ahora se sabe poco sobre el otro lado: el de la empresa y las personas que estuvieron detrás de la inversión para que la firma obtuviera el contrato para vender kits de pruebas rápidas para el COVID-19.

Uno de los financistas, el empresario Marco Valdivia Montoya, hermano del dueño de Aionia Carlos Valdivia Montoya, cobró S/18 millones del monto total.

—El diálogo—

Una primera pista sobre los inversionistas se desprende de una conversación telefónica que Carlos Valdivia, gerente general de la empresa y tres veces candidato a la alcaldía distrital de Bellavista, tuvo con su expareja Thays Carrizales el 28 de enero, dos semanas antes de que se concretara el pago de S/41 millones. En esta le dijo que detrás del negocio había varios involucrados.

“Ya salió el laudo favorable [de la Cámara de Comercio de Lima, que ordenó el desembolso de S/41 millones] para que nos paguen. Entonces lo que hay que solicitar ahora es la ejecución, el pago o irnos al Poder Judicial, pero lo bueno es que ya salió. En este tema tengo cuatro socios, siendo el principal socio mi hermano Marco [Valdivia], pero no estamos en buena relación […], en razón de que, como ya salió el laudo, ahora sus pretensiones de ganancia son mucho más grandes que antes. O sea, prácticamente quiere duplicar su inversión”, le comentó Carlos Valdivia a Carrizales en el diálogo, al que este Diario accedió.

En la misma conversación, Valdivia le expresó a Carrizales su preocupación por la amenaza que recibió de su hermano. “Marco dice que, si no cumplo con su parte, Raúl [Alfaro, entonces jefe de la policía] me va a meter preso. Entonces quería saber si tienes comunicación con él para saber si tiene algún vínculo con Marco respecto a este tema. Para denunciarlo solamente a Marco, porque no permito que me amenacen de esa manera, o si no para también tomar alguna acción contra él”, remarcó.

Entrevistada por El Comercio, Carrizales dio detalles sobre la disputa entre los hermanos. “Él me solicita que me comunique con Raúl Alfaro, ex comandante general de la policía. Quiere saber si aún mantenía una relación con este señor [Alfaro] para poder interceder y saber realmente si es que Marco Valdivia estaba confabulando o tejiendo algo contra Carlos para el tema del cobro de lo que sería su parte”.

Alfaro dejó la jefatura de la policía en marzo de este año, tras conocerse sobre su relación con Jorge Hernández Fernández ‘El Español’.

Thays Carrizales dice que Carlos Valdivia fue “utilizado”. Foto: EC

Para Carrizales, Carlos Valdivia sería la pantalla de su hermano Marco y de otros inversionistas. “Carlos ha sido utilizado”, sostuvo. Recordó que este le enseñó los cheques que había cobrado. “Vino una madrugada a mi casa, me mostró los cheques y tuvo algunas expresiones”.

—La declaración—

El 1 de junio, Marco Valdivia, dueño de la clínica Bio Esthetic Medical Center, declaró a la fiscalía por el pago.

En su testimonio, que este Diario revisó, dijo cuánto dinero le entregó a su hermano. “La deuda que mi hermano como persona natural tenía conmigo era para poder comprar test de COVID de China por aproximadamente US$1′500.000 [al menos S/5,5 millones] [...] Me pide justamente que le dé un dinero para invertir en esta compra y que me iba a devolver el doble de lo invertido”.

También declaró que su hermano Carlos luego le solicitó un préstamo para iniciar la demanda contra Essalud ante el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, proceso que ganó.

“Para que Carlos Valdivia pueda iniciar su proceso, su demanda ante la Cámara de Comercio de Lima, entre los pagos efectuados a los abogados, gastos administrativos y el pago que se debía llevar a cabo, ante la entidad en sí invertí aproximadamente S/1′500.000 [un millón y medio de soles]. Como mi hermano Carlos Valdivia me había manifestado que iba a ganar el doble con la inversión de US$1′500.000 y que, para que pueda recuperar lo invertido, debía presentarse la demanda a Essalud, porque también debía haber una nueva inversión, [por eso] es que acordamos firmar la cesión de derechos por aproximadamente S/24′000.000″.

Sin embargo, precisó que, si bien debían darle S/24 millones, luego firmó un documento para renunciar a la deuda porque Essalud depositó el dinero en la cuenta bancaria de su hermano. A cambio aceptó que se le diera “S/18′000.000, dinero que fue entregado por transferencia bancaria a mi cuenta personal en el Banco Continental”. Esos S/18 millones que Marco Valdivia recibió representan más del doble de su inversión, de unos S/7 mlls.

Consultado sobre los inversionistas y los S/18 millones que le entregó a su hermano, Carlos Valdivia respondió a este Diario: “Ambas preguntas son temas comerciales y confidenciales de la empresa y no es de interés público”. Hasta el cierre de esta edición, Marco Valdivia no respondía nuestro pedido de entrevista.