Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides, aseguró que el fiscal superior Rafael Vela intentó favorecer al expresidente Pedro Castillo en una investigación por presunto lavado de activos en el 2021, reveló “Punto Final” este domingo.

Villanueva aseguró que luego de la proclamación de Castillo como presidente, en julio del 2021, se reunió con el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en casa de la congresista Ruth Luque. Por ese entonces, el fiscal Richard Rojas iniciaba una investigación sobre los aportes de campaña de Perú Libre, derivada del Caso Los Dinámicos del Centro.

“La congresista Ruth Luque y Miguel Girao, pues Miguel Girao iba a ser asesor de Ruth Luque, me contactan. Me piden que hable con Rafael Vela para que no se incluya a Pedro Castillo en esa investigación y para tener una reunión en el departamento de Ruth Luque, que está ubicado en Pueblo Libre”, contó Villanueva, y añadió que en la cita participaría Cerrón.

De acuerdo con su relato, contactó a Vela y le dijo que tendría esa reunión. Y aunque este le respondió que no podía reunirse con políticos, sí aceptó que Castillo quede fuera de la investigación.

“Literalmente me dijo ya, vamos a dejar que se siente en el cargo y se comprometió que no lo incluirían en la investigación. [...] Me pidió que le diga a Vladimir Cerrón que se vea la posibilidad de que en el Congreso se apruebe una ley que permita que los fiscales puedan postular para fiscal supremo acreditando los 15 años de experiencia con su labor fiscal y como profesores, porque él todavía no había cumplido los años para postular como fiscal supremo”, dijo.

Esas declaraciones las dio en calidad de testigo ante el despacho de la fiscal suprema Delia Espinoza el pasado 24 de enero. Espinoza investiga a Patricia Benavides por presuntamente liderar una red criminal al interior del Ministerio Público.

Según Villanueva, la reunión se realizó un sábado por la noche en casa de Luque. “[...] llamo a Rafael Vela, lo pongo en altavoz, hablo con él, le referí que ya estamos aquí. Cerrón no habló, solo escuchó, y Rafael Vela dijo que lo iba a apoyar y que no se iba a incluir a Pedro Castillo en esa investigación y luego terminó la reunión. Efectivamente, no se incluyó al señor Pedro Castillo”.

Recién en marzo del 2023, el fiscal Rojas incluyó a Castillo en la investigación por los presuntos delitos de lavado de activos y financiamiento prohibido de organizaciones políticas. El caso también involucra a la presidenta Dina Boluarte y al empresario Henry Shimabukuro.

Confirma reunión

La congresista Luque dijo a “Punto Final” que efectivamente se realizó una reunión en su casa con los personajes mencionados por Villanueva. No obstante, negó haber presenciado la supuesta comunicación con Vela.

“Sí hubo una reunión, fue de una manera ágil. Recuerde que Girao fue asesor de mi despacho. Supuestamente Villanueva era afín a la izquierda. Eso fue todo, no se discutió nada. Simplemente el señor Villanueva quería conocer al señor Cerrón. [...] Desconozco si han tenido una mayor comunicación. [...] Yo no he presenciado ninguna conversación con Vela”, dijo.

En tanto, en comunicación con “Punto Final”, Vela calificó de falsas e inexactas las declaraciones de Villanueva y aseguró que nunca interfirió en el trabajo del fiscal Rojas. Añadió que declarará ante el despacho de Delia Espinoza este 21 de febrero en calidad de agraviado.

Por último, Cerrón permanece prófugo de la justicia desde que el Poder Judicial ratificó su condena por corrupción por el Caso Aeródromo Wanka.

Intercedieron a favor de Boluarte

En otro momento, Villanueva aseguró que, en octubre del 2022, el abogado Oscar Nieves, allegado de la presidenta Dina Boluarte, le pidió que ella no sea incluida en la formalización de la investigación sobre los aportes de campaña de Perú Libre.

“Óscar Nieves era abogado de Dina Boluarte y ella sí estaba incluida en la investigación que me referí antes. Y Rafael Vela ya me había comentado que eso estaba para formalizarse, y que iban a hacer, incluso, un pedido de prisión preventiva. Entonces, ahí lo que me pide en esa reunión Óscar Nieves es que no la incluya a Dina Boluarte en ese pedido en esa formalización, y yo hablo con Rafael Vela”, señaló, según reveló “Punto Final” este domingo.

En ese momento, Boluarte era vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Según el testimonio de Villanueva, le pidió a Vela que interceda ante el fiscal Rojas para que acepte el pedido del abogado.

“Yo hablo con Rafael Vela y me indica que lo que va a decir al fiscal Rojas - que llevaba la investigación - era que desacumule la investigación de tal manera que formalice contra contra unos y la deja a ella en investigación preliminar. Incluso me dijo: ‘Mira, ha llegado información de UIF [Unidad de Inteligencia Financiera] fuerte contra Dina Boluarte, por el tema del Club Apurímac. Entonces, las vamos a desacumular. [...] y efectivamente Richard Rojas pide prisión a Vladimir Cerrón, Guido Bellido y otros, y no a Dina Boluarte”, dijo.

En noviembre del 2022, el fiscal Rojas solicitó 36 meses de prisión preventiva Vladimir Cerrón por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos. Además, pidió comparecencia con restricciones para los congresistas Waldemar Cerrón y Guido Bellido.

Aquella vez, el fiscal dispuso la formalización y continuación de la investigación preparatoria contra Vladimir y Waldemar Cerrón, Guido Bellido, Richard Rojas García, Arturo Cárdenas Tovar, Marina Vásquez López, Eduardo Reyes Salguerán, Waldys Vilcapoma Manrique, José Bendezú Gutarra, Francisco Muedas Santana y Bertha Rojas López. Esta última es la madre de los hermanos Cerrón.

En mayo del 2023, “Cuarto Poder” reveló que Óscar Nieves fungía como asesor en la sombra de Boluarte y era investigado por la fiscalía como parte de una presunta organización criminal.

No fue posible ubicar a Nieves hasta la publicación de esta nota.