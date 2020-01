EL MUNDO

“El mundo está y estará desestabilizado. No hay una uniformidad ni criterios morales comunes. Son grupos pequeños los que celebran, pues tienen valores equivocados, incluyendo los patrióticos. Pero hay que enfatizar que la violencia también se incuba por los grandes problemas sociales. Nosotros ya sufrimos la experiencia de Sendero Luminoso y el MRTA, que son fuerzas apagadas, pero no muertas, que en cualquier momento pueden resurgir, pues hay muchas dificultades todavía. Por eso ahora el empeño debe ponerse en la lucha contra la pobreza y el desempleo”. 17/9/2001





EL PERÚ

“Desde muy joven he viajado por el país. Recuerdo que antes de los 20 viajé a La Paz. Tomé un barco hacia Arequipa y me fui por tierra a través de Cusco y Puno. Y del norte conocí Trujillo, Áncash y otras zonas. Obviamente, la campaña me llevó a conocer mejor el país, porque una cosa es pasear como turista y otra como político. Los pueblos, lamentablemente, siguen pidiendo lo mismo. Si se quiere, el país solo cambió de manera superficial. Recuerdo haber visitado colegios vacíos, desproporcionados con el tamaño de la población escolar y se decía que la construcción se había hecho así porque no se qué ministro tenía no se qué negocios”. 17/9/2001





LA PAZ

“No creo que se pueda decir que la naturaleza del hombre es agresiva, al punto de tener una necesidad por la guerra, porque hay un problema fundamental que está en el origen de la mayor parte de los conflictos: el subdesarrollo económico y social. Además, ningún país donde hoy se encuentran los focos de tensión tiene una verdadera democracia. O sea que el desarrollo y la democracia están sumamente vinculados y, si se complementan bien, producen la paz”. 4/9/1999





LA GLOBALIZACIÓN

“Lo positivo de la globalización es el acceso al beneficio de la tecnología, al milagro de las comunicaciones. Pero si se quiere hacer de la globalización una especie de uniformización, entonces yo me resisto, porque existe la necesidad de cada uno de preservar su identidad. Si la globalización quiere decir que todos sigamos el ‘american way of life’, no estoy de acuerdo con ella”. 4/9/1999

La ONU

“Lo fundamental para ser secretario general de la ONU es la imparcialidad, inclusive respecto de su propio gobierno. En la invasión de las Malvinas, el presidente Belaunde nunca me pidió nada, le habían dicho que el secretario general tenía que ser independiente y así lo fui, pese a que como peruano yo tenía mucha simpatía con los argentinos, mi corazón estaba con los argentinos. La carta de la ONU prohíbe el uso de la fuerza y los argentinos habían hecho exactamente todo lo contrario”. 12/11/2012

EL PERSONAJE

“Conocí a Indira Gandhi, la primera ministra de la India. Con ella hicimos una gran amistad, incluso me hacía confidencias sobre las relaciones con su familia. Su hijo había muerto. Se trataba de una familia marcada por la tragedia. Ella era muy seca; sin embargo, conmigo fue siempre muy cordial. A ella la asesinaron sus propios edecanes. Yo acudí a su entierro en Nueva Delhi. Con Nelson Mandela, el líder sudafricano, tuve una excelente relación. Con él nos reunimos alguna vez. Igualmente con la madre Teresa de Calcuta”. 12/11/2012

EL MAYOR LOGRO

“Quizá el más difícil, el más duro, fue resolver el problema entre Irán e Iraq, porque cuando cayó la monarquía en Irán, es decir el sha, Iraq hizo un mal cálculo, creyó que ese país estaba prácticamente destruido porque se había caído el gran poder e inició una agresión contra Irán. Lo que ocurrió fue que en Irán despertó el patriotismo del pueblo y hubo una guerra que duró ocho años. Yo negocié durante buena parte del período en que fui secretario general para resolver ese conflicto. Un problema permanente en el Iraq de Saddam Hussein es que fue sistemáticamente un país agresor, y había que estar constantemente atento a su próximo movimiento”. 24/1/2010

LA POLÍTICA

“Desde los 10 años, cuando vi la caída del régimen de Augusto Leguía, tuve una idea que con el tiempo se convirtió en una convicción: ser un hombre de centro. Creo en las personas que apuestan por enfrentar los problemas del Perú con serenidad y no con base en posiciones extremas”. 17/9/2001

UNIÓN POR EL PERÚ

“Ha desaparecido... Lo lamento, porque lo creé; pero me felicito, porque ya no me representa. Era, como suele ser en el país, un movimiento que giraba en torno de una persona y no de una posición ideológica”. 17/9/2001

LA CORRUPCIÓN

“Los partidos políticos deben decir cuáles son las necesidades del país y plantear soluciones, pero hay corrupción. Es un penoso tema moral. La distribución de la riqueza de un país tan rico como el nuestro, con el fin de que cada vez haya menos pobres, es una tarea muy grande, que requiere honradez y transparencia. La política es importante; la politiquería, no. Daña al país porque lo divide”. 5/10/2013

FUJIMORI Y MONTESINOS

“Era una pareja criminal. Montesinos era asesor de Alberto Fujimori. Y si no lo destituyó, es cómplice de todo lo que haya hecho. En términos del derecho, crimen es todo, la infracción de la ley es un crimen, no solamente matar a una persona. Fujimori ha violado la Constitución de la República, la ley de leyes”. 1/12/2000

ALIANZA LIMA

“De joven he sido hincha de Alianza Lima, tenía admiración por Alejandro Villanueva, el ‘Mago’ Valdivieso. Me gusta el fútbol, jugué alguna vez en el colegio. Y siempre hemos sufrido o renegado con la selección peruana, tal vez no expresábamos lo que sentíamos, pero dentro de mi casa sí nos ponemos furiosos cuando pierde la selección. No se puede ser peruano sin ser un poco futbolista”. 2/1/2013

SU PERSONALIDAD

“Tengo la suerte de dormir bien, ni siquiera cuando era ministro soñaba con los problemas. Mis sueños son... diría yo, surrealistas. Cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Eso además me da gran serenidad. Algunos amigos dicen que no tengo nervios”. 17/9/2001