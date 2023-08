— Alejandro Soto no era un político conocido a nivel nacional, pero sí era una figura pública en el Cusco. ¿Cómo lo describiría?

Es una persona mediática [en el Cusco], es un poco impulsivo, con ese perfil de entrevistador, pseudo periodista que no es un profesional en Periodismo, pero se hizo famoso a partir de conducir un programa en un medio de comunicación regional.

— ¿Soto utilizó su programa en la televisión cusqueña como “trampolín” para el Congreso?

Se entiende que sí, él habría utilizado el medio de comunicación, es más hubo un respaldo de la misma televisora para catapultarlo a parlamentario. Tan así que se notaba, por ejemplo, que había un banner [a favor de la candidatura de Soto] de grandes dimensiones en todo el edificio del canal. Y hay que recordar que en Ronda Política se hace la auto entrevista.

— Usted ha denunciado al presidente del Congreso por presunta difamación. ¿Por qué? ¿Y en qué estado se encuentra ese proceso?

En el programa que tenía, el señor Soto tuvo una actitud de permanente ataque a mi gestión como gobernador regional, eran todos los domingos donde dedicaba un tiempo amplio para criticar todo lo bueno y malo que hacíamos. Y en algunas de ellas, se excedió porque ha afirmado cosas que están fuera de la verdad. Y por ello yo presenté algunas querellas, donde lamentablemente ha habido un proceso laxo en el sistema de justicia, que no ha consolidado esas denuncias.

— ¿Cuántas querellas ha presentado contra Soto?

Entiendo que son tres querellas. Todas están al inicio del proceso, no hay un derrotero definitivo ni siquiera se ha podido conciliar, ni generar el entendimiento que buscaba para que Soto pueda rectificarse.

— Recientemente se ha conocido que Soto cobró dietas en una municipalidad de Cusco de manera irregular, y que construyó una casa sin licencia. ¿Tiene otras denuncias de gravedad en la Ciudad Imperial?

Esas son las más resaltantes, allí se estaría mostrando un perfil, él siempre ha tratado de aprovecharse del poder fáctico que le ha dado la conducción de ese programa [Ronda Política] y ha podido amedrentar, y hasta quizás se habría chantajeado a autoridades regionales y locales para que algunos representantes del sistema de justicia puedan andar al compás de lo que este señor ha deseado, y lo pongo en condicional. Se tiene que evaluar su comportamiento, él es alguien que se aprovecha del poder para lograr beneficios personales.

— El presidente del Congreso también afrontará desde marzo un juicio oral para definir si paga o no una reparación civil por presunta estafa…

Y lamentablemente es un proceso civil, porque prescribió el proceso penal que estaba encaminado, iba a ir juicio penal por presuntamente haberse aprovechado de la empresa Waynapicchu. Esta es una mala imagen que da al país, sobre todo ahora que el Congreso tiene una aprobación tan baja. En Cusco hay una tendencia unánime en rechazar los actos del señor Soto, porque se habría aprovechado del poder que tenía mediáticamente para hacerse elegir. Y creemos que hay una responsabilidad de Soto para con el pueblo del Cusco. Debería tratar de evitar todos estos problemas, hoy se pone a la luz porque resulta ser presidente del Parlamento.

— Según informó “Hildebrandt en sus Trece”, el dueño del canal CTC habría cobrado por las entrevistas que luego realizaba el actual presidente del Congreso. ¿A funcionarios del GORE de Cusco, durante su administración, le hicieron este ofrecimiento?

No directamente, por eso señalo que habría habido una práctica en ese sentido con anteriores autoridades regionales, y que hoy se nota que sería una parte del comportamiento de Soto y de su entorno.

— ¿Sus antecesores en el GORE de Cusco habrían pagado por entrevistas?

Probablemente, hay denuncias que se han hecho, hay algunos indicios de que se habría manejado un área del gobierno regional, que demostraría una presunta colusión entre ex autoridades y el señor Soto y las personas de su entorno, sería bueno que busquen la declaración de los ex gobernadores Acurio y Llicona para que se sepa con claridad qué es lo que ha pasado. En lo que respecta a mí, yo no caí en ese chantaje mediático y por eso fui atacado, vapuleado durante toda mi gestión por Ronda Política.

— Usted denunció a Soto ante la Comisión de Ética en noviembre de 2021, porque este lo acusó de coludirse con la contraloría y lo calificó de “traidor” en su programa “Ronda Política”. Pero esa instancia mandó al archivo su acusación. ¿Teme que exista una protección con las nuevas denuncias a Soto?

Sí, eso es lo que creo que hay que tener cuidado, se debe garantizar un debido proceso en la Comisión de Ética del Congreso, sabemos que lo van a investigar por tres puntos relevantes, pero creemos que hay tanta evidencia y hay tantos elementos que pesan sobre Soto que la comisión debería tener un resultado sumario para que lo más pronto posible se resuelva este tema.

— El congresista Soto lo acusó de pagar a “trolls” con dinero del Gore Cusco para “denostar” de su imagen. Pero recientemente se conoció que los trabajadores de la oficina del apepista eran los que utilizaban cuentas falsas para atacar a otros congresistas cusqueños. ¿Cómo se puede interpretar este hecho?

En principio, nosotros negamos categóricamente que hayamos asumido esta práctica que más bien ha sido la práctica permanente de este señor. Y ahí está la muestra de cómo ha funcionado todo un equipo. El señor Gamarra ha sido su reportero, han estado siempre juntos, entonces, así como se perfilaba estos actos de mala utilización de los recursos del Estado para trolls y otros mecanismos virtuales, siempre ha sido la práctica de Soto en Cusco, quien ha denostado de la imagen de autoridades como yo, pareciera que fuera un trabajo en pared. El señor Soto hablaba, salían los trolls a criticar y ahí están las transmisiones de Facebook. Usted, si revisan, se darán cuenta cómo reaccionaban sus trolls para atacar y mancillar las honras en Cusco.

— ¿Usted ha sido víctima de los “trolls” de Soto? ¿De campañas orquestadas por el parlamentario?

Hemos sido víctimas de un ataque, una suerte de chantaje mediático que se ha desarrollo durante años y esa ha sido su práctica no solamente conmigo sino con otras autoridades. Es importante que hoy día el tiempo nos dé la razón dado que en su boca se nota que no se le puede haber creído todo lo que ha orquestado y trabajado. Para muestra un botón, en su último comunicado el señor Soto señala que de ninguna manera él le podía faltar el respeto a sus colegas congresistas. Pero en el informe que yo hago llegar a la Comisión de Ética [en el 2021] señalo que él no solo denostó mi imagen, sino que estaba hablando mal de sus colegas congresistas. Hay un programa grabado donde se muestra claramente como ataca a otros congresistas.

— ¿Esto sucedió cuando Soto ya era congresista electo?

Sí, cuando ya era congresista y utilizaba Ronda Política para seguir prácticamente conduciendo ese programa, querían hacer pensar que era una entrevista al nuevo congresista, pero en realidad prácticamente él dirigía el programa. Había una intención de no dejar ese espacio.

— Soto también es investigado por la Fiscalía de la Nación por presunta concusión. Esto luego de que se revelara que la publicidad en su página de Facebook era pagada con dinero de sus trabajadores. ¿Puede continuar al frente de la Mesa Directiva con esta grave sospecha encima?

Si hay algo de sangre en la cara de los congresistas deberían censurarlo, porque yo me imagino que este señor no va a renunciar so pretexto de la institucionalidad del Parlamento y que ha sido elegido mayoritariamente. Entonces, pienso que no dará un paso al costado, pero creo que hay una responsabilidad ahora de todo el Congreso, recordemos que el poder es efímero, es pasajero y Soto no va a permanecer ahí por siempre, los señores congresistas no van a estar ahí siempre, así que cualquier decisión que tomen hoy día debería justamente tratar de limpiar este tipo de actos que hacen quedar mal al Parlamento. Y en particular, Soto está haciendo quedar mal al Cusco.

— En solo un mes se ha conocido que Soto contrató a la tía de su hijo en su oficina, que se benefició de la “ley impunidad”, que tenía casi un “troll center” en su despacho y otros. ¿Le sorprende que las bancadas del Bloque País aún lo respalden?

Eso sorprende e indigna, cómo es posible que tanta angurria de poder y protección entre ellos mismos, que soslayan evidencias tan importantes. A la señora Camones por un audio se le ha censurado el año pasado por estas fechas y a ese señor con tantas denuncias encima, con tantos problemas que se evidencian, se nota tibieza, se nota una protección realmente indignante. Ojalá que el Congreso pueda reevaluar la continuidad de Soto por el bien del país y de la institucionalidad.

— El gobierno de Dina Boluarte está por cumplir nueve meses. La mayoría del sur del país desaprueba su mandado. ¿Después de 49 muertos en enfrentamientos con las fuerzas del orden, existe una vía para abrir el diálogo?

Lo que pasa en el Congreso sucede en el Ejecutivo, hay una protección innecesaria que no le ha permitido a la señora Dina Boluarte dar los gestos suficientes como para que pueda iniciar el diálogo. Desde acá tenemos una perspectiva de que si se revisara si hubo responsabilidad política, por lo menos, del gobierno en la muerte de estos compatriotas del sur, pero no ha habido ninguna sanción, ninguna actitud que muestre para poder resarcir y reparar esa responsabilidad política, hablo de su primer ministro, de su ministro de Defensa, entre otros, que en ese momento no reaccionaron con la debida objetividad. Hubo el momento para que en su discurso de 28 de julio pueda resarcir y mostrar que realmente el perdón que ha pedido al pueblo peruano estaba teniendo unas consecuencias concretas, definidas, ahí haber tomado la decisión de separar a estas personas que la población las vincula fuertemente con la violencia que hubo a inicios de año.